中国汽车市场迅速复苏 德国车商希望复燃

（德国之声中文网）德国政府周三（6月3日）宣布了一项总额1300亿欧元的景气刺激计划，以促进消费和私人投资，令经济界人士感到惊喜，甚至超出最乐观的预期。

但是，德国利税最大的产业--汽车行业却高兴不起来，因为该方案没有对传统汽油车和柴油车的销售提供任何激励措施，而是对市场份额较小的电动汽车翻倍激励。

柴油车尾气排放丑闻导致销量减少、中美贸易冲突造成关税提高以及向电动汽车和自动驾驶汽车转型代价不菲，都让德国汽车市场遭遇麻烦，新冠疫情更是雪上加霜。

欧洲是除中国之外最大的新车销售市场，4月份的销量暴跌76％，其中德国市场的销量跌幅超过61％。

尽管整个欧盟市场5月份的官方数据尚未出笼，但德国、法国、西班牙和意大利的新车注册显示出复苏迹象。不过，即便如此，市场业绩仍远低于去年的水平。联邦汽车运输管理局（KBA）周四表示，德国5月份的新车注册量同比下降了49.5％。

中国市场：风景这边独好

近年来德国汽车业主要增长地区之一的全球最大汽车市场--中国的情况则要乐观得多。路透社援引中国汽车工业协会（CAAM）的数据报道说，估计5月份中国的汽车销量同比增长11.7％。新车销售几乎达到了去年的水平，从疫情高峰时期的市场崩溃中急剧复苏：三月份下降40％，二月份下降79％，四月份仅下降了5.5％。

汽车销量的增长的原因在于，有些消费者因为疫情被迫推迟了购车计划，并且初次购买者的人数有所增加。很多人希望有车来保护自己和家人免受新冠病毒的侵害，类似需求在2003年SARS爆发期间也曾出现过。

位于长春的大众车间早在2月中旬就已经逐步复工了

瑞银（UBS）进行的一项调查显示，有27％的受访者表示新冠疫情增加了他们的购车意愿，2月份这一数字为17％。

瑞银中国汽车分析师保罗⋅贡(Paul Gong)对德国之声表示："到目前为止，4月和5月的销售超出了我们的预期。如果这种趋势持续下去，那么我们的预测看起来过于保守。" 保罗⋅贡和他的团队目前预计2020年中国乘用车销量将下降8％，比市场普遍预期的下降10-15％乐观一些。

亚洲国家的汽车工业在过去两年中销量下降，中国和美国汽车制造商都难挡颓势，德国汽车制造商却一枝独秀，在中国市场的销售业绩持续增长。大众汽车在全球卖出的每10辆车中就有4辆在中国。奔驰和宝马在中国的销售则占全球的十分之三，但是利润更高。

青睐高档车

中国对高档汽车需求量持续增长，该市场目前主要由德国汽车制造商和日本的竞争伙伴共同分享。宝马、奔驰和大众旗下奥迪四月份的销售额分别同比增长18％、14％和38％。高档车的客户储蓄更丰，就业率也更高，对新冠疫情造成的经济影响的抵抗力强过工薪阶层。

高档车销量占中国乘用车的14％，销售价值约占30％，5月份市场份额将继续增长。由于二手车需求量增长，中低档车的销售受阻。过去两年中，二手车销售增长近20％。

瑞银（UBS）分析师保罗⋅贡看好高档车市场。他说，"如果高档车年增长率比整体市场高5-10％，我不会感到惊讶。"