 中国汽车市场迅速复苏 德国车商希望复燃 | 经济纵横 | DW | 07.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国汽车市场迅速复苏 德国车商希望复燃

德国汽车业在新冠疫情期间备受打击，但是默克尔政府新出台的巨额景气刺激一揽子计划却将传统汽车拒之门外。不过，它在中国市场看到了希望之光。

China Volkswagen (picture-alliance/dpa/Zhu Yinwei)

DW.COM

新冠疫情使欧盟汽车市场一片惨状。统计数字显示，上个月，欧盟成员国的汽车销售量同比锐减四分之三。意大利和西班牙两国情况尤其糟糕。 (24.05.2020)

了解内情人士称，德国汽车大亨戴姆勒有意参股其中国伙伴--法拉西斯能源公司（Farasis Energy）的首次公开募股（IPO）。 (26.05.2020)

二月份的情况已经很糟透，而三月份，新冠病毒危机继续重创大众汽车。近来，在华工厂恢复生产；在欧洲，复工亦指日可待。急起直追能否成功？ (18.04.2020)

（德国之声中文网）德国政府周三（6月3日）宣布了一项总额1300亿欧元的景气刺激计划，以促进消费和私人投资，令经济界人士感到惊喜，甚至超出最乐观的预期。

但是，德国利税最大的产业--汽车行业却高兴不起来，因为该方案没有对传统汽油车和柴油车的销售提供任何激励措施，而是对市场份额较小的电动汽车翻倍激励。

柴油车尾气排放丑闻导致销量减少、中美贸易冲突造成关税提高以及向电动汽车和自动驾驶汽车转型代价不菲，都让德国汽车市场遭遇麻烦，新冠疫情更是雪上加霜。

欧洲是除中国之外最大的新车销售市场，4月份的销量暴跌76％，其中德国市场的销量跌幅超过61％。

尽管整个欧盟市场5月份的官方数据尚未出笼，但德国、法国、西班牙和意大利的新车注册显示出复苏迹象。不过，即便如此，市场业绩仍远低于去年的水平。联邦汽车运输管理局（KBA）周四表示，德国5月份的新车注册量同比下降了49.5％。

中国市场：风景这边独好

近年来德国汽车业主要增长地区之一的全球最大汽车市场--中国的情况则要乐观得多。路透社援引中国汽车工业协会（CAAM）的数据报道说，估计5月份中国的汽车销量同比增长11.7％。新车销售几乎达到了去年的水平，从疫情高峰时期的市场崩溃中急剧复苏：三月份下降40％，二月份下降79％，四月份仅下降了5.5％。

汽车销量的增长的原因在于，有些消费者因为疫情被迫推迟了购车计划，并且初次购买者的人数有所增加。很多人希望有车来保护自己和家人免受新冠病毒的侵害，类似需求在2003年SARS爆发期间也曾出现过。

Coronavirus in China Changchun Autoproduktion VW FAW Werk (picture-alliance/Photoshot/Zhang Nan)

位于长春的大众车间早在2月中旬就已经逐步复工了

瑞银（UBS）进行的一项调查显示，有27％的受访者表示新冠疫情增加了他们的购车意愿，2月份这一数字为17％。

瑞银中国汽车分析师保罗⋅贡(Paul Gong)对德国之声表示："到目前为止，4月和5月的销售超出了我们的预期。如果这种趋势持续下去，那么我们的预测看起来过于保守。" 保罗⋅贡和他的团队目前预计2020年中国乘用车销量将下降8％，比市场普遍预期的下降10-15％乐观一些。

亚洲国家的汽车工业在过去两年中销量下降，中国和美国汽车制造商都难挡颓势，德国汽车制造商却一枝独秀，在中国市场的销售业绩持续增长。大众汽车在全球卖出的每10辆车中就有4辆在中国。奔驰和宝马在中国的销售则占全球的十分之三，但是利润更高。

青睐高档车

中国对高档汽车需求量持续增长，该市场目前主要由德国汽车制造商和日本的竞争伙伴共同分享。宝马、奔驰和大众旗下奥迪四月份的销售额分别同比增长18％、14％和38％。高档车的客户储蓄更丰，就业率也更高，对新冠疫情造成的经济影响的抵抗力强过工薪阶层。

高档车销量占中国乘用车的14％，销售价值约占30％，5月份市场份额将继续增长。由于二手车需求量增长，中低档车的销售受阻。过去两年中，二手车销售增长近20％。

瑞银（UBS）分析师保罗⋅贡看好高档车市场。他说，"如果高档车年增长率比整体市场高5-10％，我不会感到惊讶。"

  • Deutschland Stuttgart | Daimler-Werk in Untertürkheim (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    盈利大降

    盈利锐减78%。——这是德国汽车生产商戴姆勒今年首季的经营结果。虽然尚有6.17亿欧元盈利，但戴姆勒已实施应急措施。首席财政官威廉（Harald Wilhelm）强调，最优先任务是确保支付能力。戴姆勒已取消原定年度展望目标。他指出，鉴于新冠危机，已无法预估需求、供应链及生产。

  • Symbolbild Großer Lkw-Kartell-Prozess in München (Imago Images/A. Hettrich)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    降幅20%

    戴姆勒的载重车生意受创尤重。今年头3个月，戴姆勒载重车在全球销售减少幅度达20%；同期，旗下轿车品牌梅塞德斯-奔驰全球售量减少15%。而车店和工厂只是在3月份才全部关闭。

  • Arbeiter bei Mercedes-Benz (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    停摆结束后

    停产4星期后，本周一（4月20日）起，戴姆勒重又启动了大部分生产线。此外，从4月6日起实行短时工作制，并暂定实施至月底。全德境内17万员工中有约80%受不同程度影响。

  • Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    首批恢复

    轿车市场的复生已最先在中国出现。此图上显示的是东风-本田工厂的工人在休息。3 月份，中国国内汽车销售量减少48%，而2月份，降幅尚超过80%。戴姆勒在华生产基地目前几乎都已重新开工。

  • ID - Workshop bei VW Sachsen (Oliver Killig)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    重返流水线

    大众员工们也重返流水线，至少是在茨维考（Zwickau）：因冠状病毒疫情停顿5个多星期后，本周四，当地大众工厂逐渐复产。自去年11月起，在这个位于萨克森州的工厂开始生产承载着大众希望的全电动车ID3。位于开姆尼茨（Chemnitz）的发动机工厂也将逐步开足马力。

  • Deutschland Wolfsburg Coronavirus (picture-alliance/dpa/C. Stratenschulte)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    大众总部

    位于沃尔斯堡总部所在地的规模巨大的大众工厂定于下周一起重新启动生产线。在埃姆登（Emden）和汉诺威的工厂定于同一天复工。为此，大众将采取严格卫生措施，其中包括缩短清洁间隔时间。在无法保持1.5米人际间距离的场所，员工们必须佩戴口罩。大众通报说，为此，计件工作频率将明显放慢。

  • Renault in Frankreich (picture-alliance/dpa/C. Ena)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    储备金缩水

    法国汽车生产商雷诺也深受冠状肺炎疫情打击。这家康采恩在巴黎通报说，今年首季，雷诺销售量减少四分之一以上，经营规模缩小近20%，用于汽车业务的现金储备骤降三分之一至103亿欧元。

  • PSA - Peugeot - Citroen (picture-alliance/AP Photo/J. Brinon)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    匹配健康保护措施的复工计划

    雷诺在本国的竞争对手标志雪铁龙集团的境况亦同样糟糕：今年首季，该集团售车62.7万辆，同比减少29%。与其它生产商一样， 标志雪铁龙也在为复工复产做准备。不过，康采恩方面尚在就复工计划和健康保护措施与员工代表们谈判。

  • Motor Mobil 30-18 Online-Startbilder | Fiat 500 (DW)

    新冠危机中的汽车业：创伤与重启

    危机中心

    长时间里成为新冠危机中心的意大利可能从5月4日起逐步重新开工。菲亚特/克莱斯勒亦然。有着悠久传统品牌的这家汽车康采恩尤其遭受重创：3月份，销售遽减76%。作为比较，整个欧盟同期汽车销量辆减少55%。


相关内容

DW Dokus KW 45 - Luxury: Behind the Mirror

当地主家也没有余粮 谁还买得起奢侈品？ 31.05.2020

从巴黎到米兰，这些奢侈品商店云集的城市在欧洲疫情逐渐有所缓解之后纷纷开始放松管制，商店也都重新开门营业。但是顾客寥寥，游客更是见不到踪影。

Deutschland Bremerhaven | Neuwagen Mercedes-Benz - Autoterminal der BLG Logistics Group

新冠危机的牺牲品——欧洲汽车市场 24.05.2020

新冠疫情使欧盟汽车市场一片惨状。统计数字显示，上个月，欧盟成员国的汽车销售量同比锐减四分之三。意大利和西班牙两国情况尤其糟糕。

Symbolbild Deutschland und chinesisch-amerikanische Rivalität

德语媒体：拿什么政策面对你，中国？ 30.05.2020

全球冲突不断增加的背景下，欧洲和德国怎样应对中国？《经济周刊》采访的亚洲专家给出了建议。而《南德意志报》的发表的一篇评论指出，德国政府必须准备好做出一个艰难的选择。

广告
Schwangere Frau (picture-alliance/CTK)

有尼安德特人基因 女性更“高产”？

在欧洲，三分之一女性有着尼安德特人的基因变种。按马克斯—普朗克研究所的观点，此基因变种或许与更高的生育力、更低的流产率和失血有关。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  