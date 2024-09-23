中国欲反制欧盟奶制品 布鲁塞尔诉诸WTO

欧盟委员会9月23日表示，面对中国启动针对欧盟进口奶制品的反补贴调查，已经向世界贸易组织申请磋商。布鲁塞尔方面强调，来自北京方面的威胁“并非基于充分的证据”。

（德国之声中文网）中国目前仅仅是启动了针对欧盟奶制品的反补贴调查，尚未宣布要加征关税。而布鲁塞尔则强调，现在就予以反抗是因为“中方在短期内启动了多项令人质疑且并无充分证据的贸易程序”。

欧中之间的这场贸易争端源于欧盟宣布对中国产电动汽车加征关税。今年7月初，欧盟委员会以在华车企获得了“不公正补贴”从而导致欧盟市场扭曲为由，引入了针对中国产电动汽车的临时反补贴关税，各家在华生产的厂商面临9%到35%不等的税率。欧盟希望以此保护涉及1400万就业岗位的本土汽车产业。

在10月底之前，欧盟27个成员国将就最终关税进行表决：除非代表65%以上欧盟人口的至少15个成员国投票反对，否则现行临时措施将转为最终关税，有效期5年。中国以及德国、西班牙等部分欧盟成员国希望能够在10月底之前达成双方皆能接受的妥协方案，从而避免贸易战升级。

中国商务部长王文涛和欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯9月19日举行会谈 图像来源: EU/Christophe Licoppe

就在上星期，中国商务部长王文涛在访问欧盟各国时表示，中方将努力“坚持把磋商进行到最后一刻”，并就欧盟方面回绝中企提出的“价格保证”妥协方案表示失望。欧盟贸易委员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)则表示，他和王文涛就此话题进行了“富有建设性的会谈”。

除了欧盟奶制品，中国此前也对酒类、猪肉等其他欧盟货物出台了反制措施，并向世贸组织提起上诉。西班牙则是欧盟内的主要猪肉出口国。德国方面则一直担心北京可能出台进一步反制措施影响拥有大量在华业务的德国车企。大众、宝马等企业的全球销量三成以上均位于中国市场。

(法新社、路透社)

大众在中国电动车市场艰难求生 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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