中国来了 英国走了 欧盟害怕了

（德国之声中文网）直到不久前，欧洲人都还视中国是希望所在。在特朗普入主白宫、对国际贸易提出质疑之时，中国高举自贸大旗，显示自己是人们所期盼的那种平衡力量。这相当讨好欧盟、尤其是以贸易立国的德国。

一段时间来，这种兴奋情绪烟消云散。相反，对不断增加的中国影响力的忧虑日深。法国总统马克龙在峰会后指出："欧洲人的天真时代已经过去了。"

不过，欧盟无意要挟中国，因为该国实在过于重要。中国仅次于美国，是欧盟的第二大贸易伙伴，双边贸易额每天超过10亿欧元。

中国何时开放市场？

只不过，中国出口远多于进口。奥地利总理库尔茨一针见血点明了这一双重性："中国是伙伴，同时是竞争者。"库尔茨指出，尽管中国正在成为全球最大国民经济实体，但在世贸组织内，该国仍获得发展中国家的待遇，让人遗憾。

欧盟委员会主席容克抱怨这是一种"产生不平衡现象的非对称性"。他指出，关键在于，中国市场未对欧洲人足够开放，而中国则要求欧洲对其产品完全开放。

联邦德国总理默克尔也持相同看法。不过，她也强调了在相关问题上的进展。她指出，中国在某些领域开放了，例如，在合资企业方面。作为以出口为生国家的代表，默克尔反对在贸易上实施像某些人所要求的过分强硬的限制。她表示，"我们愿意有良好、密切的贸易关系。"奥地利总理库尔茨也认为，欧洲不实行闭关政策至关重要。他指出，欧盟只有保持其竞争力，才能保障欧洲的富裕和就业。

中国对欧洲的直接投资在2016年达到巅峰

意大利讨好习近平

欧洲人在和中国打交道方面如何未能拧成一股绳，恰在本周五（3月22日）有抢眼表现：就在政府首脑们在布鲁塞尔磋商中国议题时，意大利在罗马给中国主席习近平铺上了红地毯。

意大利可能成为西方工业发达国家圈内第一个参与中国巨大的"一带一路"动议的国家。希腊、匈牙利、波兰和葡萄牙等若干较小的欧盟成员国已签署了相关意向书。批评者们担心，欧洲未来将面对特洛亚木马。默克尔也小心翼翼地批评了意大利。她表示，"若能统一行动，本会更好。"

中国主席习近平和夫人彭丽媛抵罗马

对北京所扮演角色的狐疑态度在5G移动通信网络的扩建问题上有最清晰的表现。中国网络装备商华为有意参与，但有越来越多的国家担心，中国有可能假手5G技术从事间谍、破坏活动。华盛顿甚至特意对华为的参与提出警告，并威胁德国政府，若柏林准许华为参与，美方将中止双边情报合作。

欧洲人没这么绝决。不过，欧委会将制订一份经协调的欧洲立场文件。人们将饶有兴趣地观察，意大利人和其它国家的不同立场是否会糅合在统一战略中。

库卡并购敲响警钟

据美国研究机构Rhodium Group的一项调查结果，十年内，中国对欧盟的直接投资快速增长：2010年，投资额度仅20亿；2015年已为210亿；2016年更达到迄今最高值370亿。

短短数年间，中国企业收购了多家著名企业，如瑞典汽车生产商沃尔沃、意大利轮胎大亨Pirelli、法国旅游康采恩Club Med、德国工业机器人制造商库卡（Kuka）。

德国机器人生产商库卡落入中国人之手

Rhodium Group的研究报告指出，自2016年起，中国的直接投资明显减少。2018年，其额度为170亿欧元。尤其是德法两国不断增加的疑虑态度可能是导致产生这一现象的原因之一。正是库卡的出售给德国和欧洲人敲响了警钟，导致政界制定对策。从那以来，联邦德国政府以及欧盟都在采取措施，对此类敏感收购行动规定更严格条件。