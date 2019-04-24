中国“数字丝绸之路”引领独裁国家未来？

（德国之声中文网）在2017年5月召开的第一届一带一路国际论坛上，中国国家主席习近平宣布会将大数据技术融入到一带一路，打造"21世纪的数字丝绸之路"。

两年后，这个"数字丝绸之路"就快要成形了。周四（4月25日）在北京召开的一个有关一带一路的CEO会议上，中国电信商向全球商业领袖介绍了有关一带一路数字化阶段的投资情况。

中国希望整合金融市场，将"一带一路"沿线的国家、城市与下一代数字基础设施和卫星网络覆盖联系起来。

对中国的动议持批评态度的技术专家和战略制定者认为，通过在发展中国家建立数字基础设施，中国可能最终占据全球通信市场的绝大部分，因此能够决定网络空间的未来。​

然而，在这一点上，西方的电信公司并没有投入太多的精力参与"一带一路"沿线上相对较小国家市场的竞争。与此同时，中国正在迅速率先开发和布局5G技术，这是一条将数字丝绸之路变为信息高速公路的高速数据网络技术。

截至2019年2月，中国电信巨头华为拥有1529项5G专利--超过世界上任何一家公司。据"华尔街日报"报道，将其与其他中国电信公司，比如中兴通讯的专利相结合，全球所有5G专利中有36％属于中国公司。

华为和美国

随着下一代数据网络的问世，美国希望其盟友限制或阻止华为的5G技术，并警告华为装配的网络可能会遭到中国间谍攻击。

对于基础设施欠发达的非洲和亚洲的一带一路沿线国家而言，中国正在提供一个赶上高速数字世界的机会。例如，华为正在全力打造赞比亚的通信基础设施，中国电子商务巨头阿里巴巴和腾讯正计划为东南亚的小企业提供服务。

但是，如果美国和中国之间在标准和监管方面的意见不合，那些使用中国技术的一带一路沿线国家的通讯系统有朝一日可能会成为一个个"孤岛"，无法与西方国家提供的通讯系统互联互通。虽然这些国家本来也完全可以使用西方的技术，但中国公司目前能够以较低的价格提供高质量的产品。

这使得美国和欧洲的电信公司处于劣势。随着中国技术占领较小的市场，中国电讯公司会拥有更多可用于研究和开发的资金，这将降低西方科技公司的竞争力。

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中国的创新优势

根据美国科技智库信息技术与创新基金会（ITIF）总裁阿特金森（Robert Atkinson）的说法，华为在研发方面的投入超过世界上任何其它公司。

"这可以带来良性循环，让他们更快地创新，从诺基亚和爱立信这样的公司手中获得更多市场份额"，阿特金森告诉德国之声，并补充说，一旦中国占据市场主导地位，竞争对手将难以重新立足。

对于许多一带一路沿线国家来说，就数据安全而言，高质量、低成本的数据网络所带来的好处超过了安全上的风险。

阿特金森指出："每个国家都必须自己评估使用中国电信设备的安全风险，如果他们认为存在风险，那么各国就没有理由不从美国，欧洲和韩国的公司购买相关设备。"

中国定义的网络空间

中国官员称数字丝绸之路是"网络空间的命运共同体"。但是随着北京开始实施其数字战略，并开始在菲律宾、马来西亚或赞比亚等具有专制倾向的国家安装数字硬件和网络，人们担心这个"共同体"将具有什么样的价值。

美国华盛顿国家亚洲研究办公室高级研究员纳德吉·罗兰（Nadege Rolland）认为，非常有必要关注数字丝绸之路"无形的组成部分"，比如说北京推广自己版本的互联网治理规范。

身为法国政府曾经的中国战略顾问，罗兰表示："对于世界各地的半专制国家来说，其中很多都在一带一路的保护伞在之下。中国人口数字化监控模式对它们来说似乎很有吸引力。"

"随着一带一路沿线国家在互联网技术上更多的依赖中国，他们也开启了让北京监控和转移其数据流量的可能性，为中国的情报收集和人工智能等领域的技术进步提供了支持，"罗兰补充说。

今年2月，前美国网络司令部副指挥官梅维尔（William Mayville）表示，中国"不适合拥有大部分的世界通信基础设施"。

在位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）主持的一次讨论中，梅维尔表示美国不相信中国的"现代化"。

"考虑到其范围广泛的监视、审查、以及多年来一直在窃取知识产权的行为，所有这些都非常成问题"，梅维尔说。