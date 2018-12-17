中国改革开放40年 从邓小平到习近平

(德国之声中文网) 40年之间，中国从一个内需导向、农业为主的社会，跃升为全球第2大经济体，逐渐在世界舞台上崭露头角。先前的迹象显示，习近平将在今天纪念改革开放40周年的谈话中，把主题放在就业率成长与军事现代化。在庆祝中国的进步以外，习近平也认知到中国经济所面对的挑战，包括与美国的贸易争端、逐渐上升的国债、以及疲弱的经济数字。11月，中国所有行业别的产值都低于预期，而最重要的零售部门则经历了2003年以来的最低点。

靛青色是有参加亚投行的国家，浅蓝色是有参与中国一带一路的国家，中等的蓝色则是两者都有参加的国家

邓式改革vs.习式改革

毋庸置疑，前任国家主席邓小平用改革开放将中国带上繁荣的道路，但是习近平在他掌权的六年之间，也在中国的政治史上烙下了他自己的印记。虽然习近平的政策仿佛是延续着邓小平时代，但是事实上两位领导人的风格却截然不同。邓小平把自由市场引进中国，宣称: 「致富是光荣的」。但是对习近平来说，以他自己以及党作为核心的经济，所注重与强调的重点的是国家对经济的掌控，是「中国梦」。

习近平定期做出经济自由化的承诺。但是共产党中的精英阶层希望他加快脚步。现在，中国在经济合作与发展组织(OECD)统计的62个国家当中，座落在末尾的第59名。呼吁中国政府放开国家控制，减少国家补贴、开放国际企业进驻、打击侵权与技术移转以保护智慧财产权的声音不绝于耳。

所有行业别都有一半以上的人回答「觉得做生意越来越困难」

北京当局的强硬姿态

习近平和特朗普在G20峰会上签署的协议，让贸易战停火90天。原以为这样便能让双方喘息，怎料华为创办人任正非的女儿孟晚舟竟然在此间因美国授意而被加拿大逮捕，原因是华为违反了美国的伊朗制裁令。虽然她已经取保假释，但是中国却相对以「危及国家安全」为由，逮捕两名加拿大公民，使对立情绪升高。

《环球时报》，也就是中国官媒人民日报主办的国际报刊，也發表立场强硬的社评，表明加拿大协助美国已经越界，中国应当谨慎思考反制措施，以便让其他国家有所警惕。说道：「不论情况有多么艰难，真诚的开放与合理的捍卫国家权益并不冲突。」