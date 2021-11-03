 中国推动立法：数据出境须安全评估 | 经济纵横 | DW | 10.02.2022

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经济纵横

中国推动立法：数据出境须安全评估

中国正在草拟中的一部工业和信息化领域数据管理法规对数据出境做出更加严格的限制。而欧盟和美国间数据传输法规搁浅的问题，让脸书母公司Meta渐失耐心。

Symbolbild Spionage Affäre

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中国本周通过的《个人信息保护法》，被认为是全球最严格的数据保护法案之一，在很多方面都参照了欧盟的《通用数据保护条例》。不过，学者指出，两者之间还是存在着很大的不同；对于欧洲在华企业而言，这意味着一定的风险。

近期，特斯拉的数据安全问题在中国市场引发了高度关注。北京方面担心，特斯拉电动车的用户数据会被上传到美国服务器。现在，这家电动车巨头宣布在中国设立数据中心，实现数据存储本地化。

据路透社报道，消息人士透露，中国正在制定规则，禁止存在数据安全风险的互联网企业在中国境外上市。近日，美证监会已暂停中国VIE结构公司在美国的IPO。

（德国之声中文网）据中国媒体报道，2月10日，《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》再次公开征求意见。

根据试行办法，工业和信息化领域数据处理者在中国境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。

此外，非经工信部批准，工业和信息化领域数据处理者不得向外国执法机构提供存储于中国境内的工业和信息化领域数据。

意见还提出，工业和信息化领域数据处理者应当将本单位重要数据和核心数据目录向地方工信主管部门或通信管理局备案。备案内容包括但不限于数据类别、规模、使用范围、跨境传输、安全保护措施等基本情况，不包括数据内容本身。

工业和信息化领域数据处理者还应当在数据公开前分析研判可能对公共利益、国家安全产生的影响，存在重大影响的不得公开。

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人脸识别技术 是否侵犯隐私?

中国工信部起草的《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》2021年9月底首次向社会公开征求意见。进行了修改后，目前再次公开征求意见。与2019年5月发布的《数据安全管理办法》以个人信息和重要数据为主要管理对象不同，《工信数据管理办法》主要关注工业和信息化领域的数据。

假如欧洲数据去不了美国，扎克伯格将关闭欧洲脸书？

通过立法加强对信息数据跨境监管的，不只是中国。欧盟一直是数据保护领域立法的表率，近年来还因此与美国互联网巨头多有摩擦。

根据2016年欧盟通过的通用数据保护条例（GDPR），在欧盟范围内收集用户数据的公司需要在欧洲的服务器上保存和处理数据。然而，Facebook 和 Instagram 的数据一部分在美国服务器中。

Facebook的母公司Meta甚至再次暗示，如果欧盟和美国无法就数据共享达成新的协议，可能会关闭在欧洲的Instagram和Facebook。

Symbolbild Facebook und Instagram

Meta在日前提交给美国证券交易委员会的报告中表示，如果不能继续将用户数据传输回美国，则不排除考虑关闭在欧洲的Facebook和Instagram。

2020年7月，欧洲法院裁定，欧盟和美国之间的数据传输标准没有充分保护欧洲公民的隐私。因此对美国公司将欧洲用户数据传回美国做出了诸多限制。当时，脸书就曾威胁要撤出欧洲。

现在Meta在写给证监机构的报告中再次强调，如果现有的数据传输的标准协议和手段不能使用，公司可能无法向欧洲提供产品和服务。而Meta所指的数据传输，不仅包括数据跨境，也包括旗下不同平台，例如Facebook和Instagram之间的数据交换。

不过在欧洲媒体报道这一消息一天之后，Meta公开否任计划撤出欧洲。2月9日，Meta欧洲公关部门负责人莱尼施（Markus Reinisch）表示，称Meta威胁在欧洲关闭脸书等社交网站的报道"不符合事实"，公司只是在例行报告中指出欧洲市场存在的业务风险。

（综合报道）

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