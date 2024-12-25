中国延长对欧盟白兰地反倾销调查

（德国之声中文网）今年1月5日，中国商务部宣布对原产于欧盟的、装入200升以下容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒（通称白兰地）进行反倾销立案调查。此举被认为是对法国推动欧盟就中国电动车开启反补贴调查的报复性回应。

法国是中国白兰地进口的第一大来源国。中国海关数据显示，2023年1-12月，中国的白兰地进口量为4332.09万升，进口额为124.14亿元。其中法国白兰地以99.28%的份额占比遥遥领先。

今年10月4日，欧盟成员国投票通过了欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，拟对原产于中国的电动汽车征收最终反补贴税，税率从17.4%-37.6%不等。数天后的10月8日，中国商务部即决定自10月11日起采用保证金形式对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。

尽管保证金不等同于反倾销税，在条件发生变化后可退还，但保证金需要企业提前支付，这在一定程度上可影响企业的现金流。11月11日，中国商务部发布公告，放宽了对原产于欧盟的进口相关白兰地支付保证金的要求，企业可以选择支付保证金或采取保函方式。

中国对白兰地下手 法国生产商艰难苦撑 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

11月25日，欧盟委员会表示，已向世界贸易组织正式对中国对欧盟白兰地进口实施的临时反倾销措施提起诉讼。

值得注意的是，法国总统外事顾问博纳12月13日至14日对中国进行了访问。消息显示，双方谈到了近期中法遇到的经贸问题。香港媒体援引知情人士透露，博纳此行是为法国总统马克龙在新的一年里访问中国“打前站”。鉴于中方的反制手段引起法国白兰地产业的强烈反弹，中法之间围绕着白兰地产业的贸易争端必将是马克龙与中方谈判的要点之一。

（路透社等）

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