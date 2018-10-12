中国干涉美国选举？脸书推特：未发现证据

(德国之声中文网) 彭博社匿名援引脸书、推特职员的消息指出，两家企业都没有发现与中国相关的证据。不过，他们却在调查中发现了来自俄罗斯、伊朗的散布虚假消息行为，旨在影响11月6日举行的美国国会中期选举。

就在上周，赛门铁克等多家网络安全企业也发布消息称，没有发现任何中国试图通过网络影响美国选举的证据。

证据指向俄罗斯、伊朗

为了防止2016年大选遭外国势力影响的情形再现，脸书、推特此前启动了侦测、防范外国政府散布假消息的工作。它们使用智能算法与人工核查相结合的方式来寻找可疑的行为，并分析不同行为之间的关联性，以判断是否有机构在背后协调。目前，脸书、推特已经封禁了一批疑似由俄罗斯、伊朗操纵的账号，后者被怀疑试图影响美国舆论，从而干涉国会中期选举。

彭博新闻社在报道中指出，中国的干涉美国选举行为，也有可能尚未被发现，或者有可能要到更接近大选日期时才实施。

贸易战是为了干预美国选举？

今年9月中旬，美中两国先后出台针对对方产品的第二批惩罚性关税措施。特朗普总统随即通过推特表示，中国的关税反制措施是"通过攻击我们的农民、牧场主和工人来积极地试图影响、改变我们的选举，因为这些人是忠诚于我的"。被"通俄门"缠身的特朗普几天后还在联合国会议上指责中国干预国会中期选举。作为证据，他在推特上贴出了几张翻拍照片，指出中国在美国爱荷华州当地最大报纸《狄蒙因纪事报》（Des Moines Register）等刊登广告，而且"故意做得跟新闻报导很像"。

副总统彭斯也在10月4日的一次公开演讲中指责中国通过军事、外交和贸易打击美国总统特朗普领导的政府，并干预11月初的国会中期选举及2020年总统大选。他说，"中国想让美国换个总统"，并利用一些挑拨离间的方式，如贸易关税议题，来提升北京的政治影响力，还通过"乔装人士、动员团体和宣传渠道"改变美国人对中国政策的看法。

上周五(10月19日)，美国国家情报总监办公室、司法部、联邦调查局和国土安全部联合发布声明，就外国势力试图影响美国选举提出了警告。声明特别提到了"其他国家试图利用社交媒体来加剧美国社会内部分歧"。不过，声明中没有给出外国干预的具体案例。这些机构表示，目前没有证据显示，国会中期选举的投票、计票已经遭到影响。

中国方面则已经通过外交部长王毅以及发言人华春莹等人对美方的指控进行了多次反驳，认为美国"无端指责"，强调中国"不会干涉任何国家的内政，也不接受任何对中国的无端指责"。

文山/凝炼/(路透社、彭博社等)