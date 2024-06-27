中国希望与欧盟就电动车关税一事达成双方均可接受的解决方案

中国商务部今天表示，中方希望与欧盟就拟对华电动汽车加征关税问题达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级。昨天，彭博社报道称，欧盟决定微调对中国电动车加征的关税。

（德国之声中文网）中国商务部周四（6月27日）表示，中方希望与欧盟就拟对华电动汽车加征关税问题达成双方均可接受的解决方案，避免贸易摩擦升级。

中国商务部发言人何亚东在新闻发布会上表示，双方工作团队一直保持密切沟通，加快推进相关工作。

就中国机电产品进出口商会考虑“就欧盟《外国补贴条例》对华调查中的歧视性做法，通过法律途径依法维权”一事，何亚东回应表示，“我们高度关注欧盟《外国补贴条例》相关做法对中国企业对欧出口和投资经营造成了严重负面影响，并已多次表达强烈不满和坚决反对”。

何亚东说：“目前商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料。我们正在依法进行审查，有关情况将及时对外发布。”

另据中国商务部网站消息，根据《中华人民共和国反倾销条例》第四十八条规定，商务部决定自2024年6月28日起，对原产于欧盟的进口甲苯胺所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

公告称，“根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于欧盟的进口甲苯胺继续按照商务部2013年第44号公告和2019年第28号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。自2024年6月28日起，对原产于英国的进口甲苯胺所适用的反倾销措施到期终止”。

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欧盟“微调”对华电动车关税

昨天（26日），根据彭博社报道，欧盟委员会在收到相关企业的更多信息后，决定微调对从中国进口的电动车征收的关税。这些关税将在现有10%的基础上进行调整，以进一步平衡市场竞争。

一位不愿意透露姓名的知情人士向彭博社表示：根据调整后的关税方案，上汽集团的关税从38.1%略降至37.6%，吉利汽车的关税从20%降至19.9%，比亚迪的关税则保持不变，仍为17.4%。其他合作但未被抽样调查的中国电动车企业将被征收20.8%的加权平均关税，而不合作的企业将面临额外37.6%的关税。

欧盟目前对所有非欧盟汽车制造商征收的关税为10%。

近几个月来，针对中国出口商品的紧张局势不断加剧，美国和欧盟指责中国通过大量国家补贴支持绿色技术等行业。在欧盟威胁对华加征关税前，美国已宣布对中国电动汽车征收100%关税。

欧盟委员会称，中国电动汽车通常比欧盟生产的车型便宜约20%。

欧盟委员会已通知相关企业，新的临时关税将于7月4日开始实施，最终的关税决定将在今年11月公布。这些关税旨在应对中国政府及其国家支持的银行对制造商提供的补贴问题。上周，欧中已宣布围绕关税争端启动磋商。

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德国经济部长：欧盟应该与中国寻求政治解决方案

德国联邦经济部长哈贝克昨天在联邦议院表示，一方面要与中国进行态度坚决的对话，但另一方面“现在必须明确要求委员会不要以官僚主义方式处理这场冲突，不要期待通过抠数字的方式找到解决方法，而是应该采用政治方式解决问题”。

他还表示：“这反过来也就要求我们在为（与中国的经贸）冲突降温的问题上不能松懈。”

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（路透社等）

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