中国将成伊朗的救命稻草？

（德国之声中文网）中国和伊朗未来将更紧密合作。伊朗外长扎里夫（Mohammed Dschawad Sarif）七月初对议会表示，两国正就一项"为期25年的战略协议"进行谈判。该项协议显然已进入签署阶段，《纽约时报》取得了波斯文版本的协议并做出详细报道。协议内容包括价值数十亿的经济合作以及紧密的军事合作项目。

对中国而言，伊朗不仅是中国产品的庞大销售市场，也是重要的石油供应商。伊朗则希望通过中国投资以及对华出口，降低美国制裁所导致的经济压力。

美国的因素

德国科学与政治基金会（SWP）的政治学家阿齐兹（Hamidreza Azizi）在接受德国之声采访时表示，德黑兰向北京靠拢是对特朗普政府废除《伊核协议》的回应；另一个原因则是欧洲没有遵守与伊朗达成的经济协议。阿齐兹指出，只有中国和俄罗斯还与伊朗维持经济关系，因此伊朗政府认为增进与中俄的关系是唯一能防止伊朗经济崩溃的出路。与此同时，伊朗政治家愈发感觉到，在特朗普的领导下，美国的影响力及国际声誉正在下滑。"因此他们认为，维护伊朗长期利益的最佳办法是与'非西方'势力建立长期伙伴关系的框架。"阿齐兹如是说。

合作计划遭遇阻力

不过图宾根大学中东与比较政治研究员、布鲁金斯学会中东政策研究中心非本土研究员法图拉内贾德（Ali Fathollah-Nejad）认为，伊朗在谈判中处于弱势地位，因为伊朗政府正面临庞大经济压力。与此同时，与中国合作的计划遭遇许多阻力。因为此举与伊朗1979年革命以来建立的自我形象背道而驰。法图拉内贾德指出，伊朗的理念是要拥有不受东方或西方制约的独立性。

此外，中国在伊朗的形象一直比较负面。法图拉内贾德称，自欧洲碍于美国的压力与伊朗分道扬镳后，中国便积极在伊朗活动。"对中国的抵触包括不满破坏当地产业发展的中国廉价产品，以及伊朗新冠病毒爆发后的中国的角色。"法图拉内贾德如此说道。根据英国广播电台BBC的调查，数个国家队伊朗实施航班禁飞令后，伊朗马汉航空二月和三月间仍继续运营往返伊朗和中国的100多个航班。

对内打压的好伙伴

伊朗和中国都是威权体制。两国都曾经被人权组织指控严重侵犯人权。例如国际特赦组织就用类似的文字形容中国及伊朗政权对待异议人士的方式。该组织批评两国的司法系统在审理许多案件时不公及专断。

与中国的合作是否将更强化伊朗强硬派的压制政策？法图拉内贾德指出："在打压方面，无论是线上还是线下，中国都是重要推手，也是伊朗独裁者的灵感来源。"

法图拉内贾德认为，德黑兰"东向"政策的最大支持者正是权力机构中最专制及支持国家资本主义的一群人，这一现象并非偶然。"他们将中国视为大救星，能成为该国政权数年以至数十年的经济救生索，在政治和外交上还能与伊朗并肩反抗'西方帝国主义'。"

针对伊朗可能的内政走向，政治学者阿齐兹表示:"鉴于伊朗社会中普遍存在以西方为导向的政治文化，与非民主势力的长期伙伴关系可能扩大伊朗国家与社会间的分歧。"

艺术家Mana Neystani描述伊朗国内压迫的插画

地缘政治后果有限

伊朗与俄罗斯在叙利亚有密切的合作，而中国一直在联合国安理会为两国的行为背书。这是否意味着伊朗和中国的靠拢也将对整个地区产生外交影响，例如威权政权获得其他国家的认可?

阿齐兹认为事态不会朝此方向发展，因为伊朗不需要这样的认可。对西方势力而言，中东的重要性在于其地缘政治地位以及天然资源。"虽然世界大国要求该地区促进民主和人权，但他们对地区政治领导人如何治理自己的国家不真的感兴趣-至少在双方能继续维持有利关系时是如此。"

阿齐兹以其他海湾国家为例：这些国家依旧保持君主专制。其外国伙伴永远不会在该地区建立民主政体或提倡人权方面发挥重要作用。"无论外国伙伴的政治取向为何，这些政府都已经专制到了极点。"

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