中国对台湾的威胁有多大？

（德国之声中文网）中国正在对台湾耀武扬威。美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾之后，北京的回应之一是在台湾周边海域进行军事演习。

同时，中国宣布对台湾实施制裁。8月3日，中国大陆海关总署发布暂停"台湾地区柑橘类水果和冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼输入大陆的通知"。此前，中国还宣布暂停台湾100多家食品进口。

此外，中国也宣布暂停建筑业所依赖的天然砂对台湾出口。8月5日，北京又宣布对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。不过，有一个重要的行业被排除在外，那就是电子产品，例如微芯片或光学元件，这些中国经济离不开的东西。两个经济体的依赖程度到底如何呢？

台湾人均GDP是中国的三倍

台湾的面积比美国的马里兰州略大，或者大约是英国苏格兰的一半；人口为2300万，略高于德国人口的四分之一。与德国类似，台湾以其制造业闻名遐迩。

高度发达的半导体工业对台湾的重要性不亚于汽车工业对德国经济的重要性。台湾对出口高度依赖，其经济产出大约70%来自出口，德国2021年的这一比例为47%。

但是，根据国际货币基金组织的数据，2021年中国的人均GDP为12,259美元，而台湾的人均GDP几乎是中国的三倍，为33,775美元。

台湾新竹科学园区一角

低端产品与高端产品的交易

总体而言，中国是台湾最重要的贸易伙伴，其次是美国。超过42%的台湾出口产品销售到中国，大约22%的进口产品来自中国。2020年，两岸贸易额达到1660亿美元。

台湾也是大陆的重要投资来源。根据政府的数据，从1991年到2021年5月底，台湾企业在总共44,577个中国项目中投资约1940亿美元。芯片制造商富士康的工厂是著名案例之一，它在中国各地的工厂生产苹果iPhone、三星Galaxy等智能手机，并为索尼生产游戏机。

半导体和其他IT产品占台湾所有出口产品的一半以上。这一事实表明台湾对包括中国在内的全球经济十分重要。

台积电的技术人员在工作中

简而言之，中国提供关键的原材料，如稀土和大规模生产的低端电子元件，而台湾则向中国出口高端半导体和光学元件，以弥补中国的技术缺口。

中国的核心目标是实现生产高端芯片的能力。中共领导人在"中国制造2025"等规划纲领中反复强调这一点。然而，到目前为止，他们还力有不逮。

武统台湾迫在眉睫吗？

一些专家认为，一旦中国达到了这个目标，台湾就会面临麻烦了。中国领导人习近平可能最终采取行动让两岸统一。中国多次表示，它的目标是最迟在2049年中华人民共和国成立一百周年时实现两岸统一；必要的话，可以使用武力。

基斯韦特（Roderich Kiesewetter）认为，"两岸统一"还有可能更早发生。这位安全问题专家是德国议会外交事务委员会主席，也是负责监督德国情报机构的议会监督小组的副主席。

基斯韦特在最近的一次电视访谈中明确表达了上述观点。"迄今为止，我们的参考数据显示：如果中国能够以和台湾同样的精度、速度和数量生产半导体--可能要到2027年才能做到这点--那么就有可能攻打台湾。"他说，"但中国有一些学者鼓吹说，现在西方国家俄罗斯入侵乌克兰的战争牵制住了。"

在中国政府看来，美国没有实力在两条战线上同时开战。但基斯韦特仍然认为，中国还没有做好入侵台湾的准备。不过，已经有了一些值得警惕的信号。他说："我们必须尽快为危机升级做好准备，但未来几个月还不会发生。"

真正的报复何时到来？

马凯硕（Kishore Mahbubani）认为，显而易见，中国在未来会以越来越残酷无情的方式维护其利益。他的著作《中国赢了吗》探讨了当中国超过美国成为世界最大经济体时将会发生什么改变。

马凯硕认为，北京还不会使用武力来统一台湾。中国人对商业的兴趣远远大于意识形态。这位新加坡政治学者、外交官和联合国安理会前主席在接受彭博电视台采访时强调，对于北京的决策者来说，武统的风险显然大于机会。

马凯硕说，中国官员思考的单位不是年而是几十年。中国人正在确保他们的经济有朝一日超过美国。他们会记住过去发生的一切。他说："当中国最终成为世界第一大经济体的时候，所有真正的报复、真正的回应都会到来。"

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