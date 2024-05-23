中国宣布环台军演 专家：升高压力但风险可控

台湾新总统赖清德上任不久，中国对台湾本岛及外岛周边发动军事演习。有专家向DW表示，北京希望展现有能力全面封锁台湾。此外，从军演的名称看来，后续还可能有其他演习，再进一步升高压力。

（德国之声中文网）在台湾总统赖清德宣誓就职3天之后，中国解放军週四（5月23日）宣布在台湾海峡附近，举行为期2天的“联合利剑－2024A”演习。解放军东部战区发言人李熹称，这是对“台独”势力的“有力惩戒”，也是“对外部势力干涉挑衅的严重警告”。

台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云认为，中国这次军演一方面是展现解放军在军事上有能力“全面封锁台湾”，但一方面又希望减少国际上可能的反弹。

苏紫云向DW分析道，面对美国、日本等国对台湾展现支持，中国近年来发展出“以军事手段传递政治信号”的行为模式，这一次也不例外。

此外，若考量中国经济成长趋缓、又遭美国提高关税等内外局势，苏紫云认为，赖清德就职恐怕不是中国军演关切的重点，真正的目的反而是“以台湾为藉口，来打破西方民主国家可能对它的围堵，还有转移内部的焦点”。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳则告诉DW，“联合利剑－2024A”军演的名称，透露了可能还有B、C等后续演习；这一次，盡管北京升高了压力，但现阶段看来，“风险仍然可控”。

此次军演时间不长，且没有如同2022年时任美国众院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台后的军演那样划设“禁航区”；张五岳指出，这可能表示不会有大规模的飞弹试射和火炮演习。

德国执政党议员：台湾已是独立民主国家 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

围岛军演会演变至台海开战吗？

据中国官媒新华社公告，这次演习时间从23日上午7时45分开始到24日，参与的部队包含陆海空军和火箭军，演习重点包含“联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标……检验战区部队联合作战实战能力”。此外，在乌丘、东引等台湾外离岛周边，中国还派出了海警船展开“综合执法演练”。

央视发布的演习地图则显示，在台湾本岛周遭有5个红色的方形演习区，分布在台湾海峡，还有台湾北部、东部、南部外海；此外，在金门、马祖、乌丘、东引等岛屿周边，亦标记了红色小圈的演习区。

央视还称，解放军23日上午还出动了数十架次战机进行环台战巡与外岛巡航，而且“多机型编组满挂实弹”，并偕同护卫舰和导弹快艇，模拟打击敌方的“高价值军事目标”；对此，台湾国防部并未证实是否监控到相关动态。

图为中国解放军23日发布的军演示意图。 图像来源: https://mil.huanqiu.com

对于这次军演，张五岳认为可以观察两个重点，其一是中国海警船的演训，是否闯入台湾外离岛的禁限制水域；其二是中国军机、军舰对台湾本岛的“步步进逼”，是否跨越台湾海岸24海里处的“邻接区”范圍。

路透社引述台湾国安人士消息称，中国这次军演范圍位于台湾本岛的“邻接区”之外。至于在台湾的外岛和离岛，苏紫云研判，中国的海警船大约距离台湾外离岛4到5公里的距离，没有进入禁限制水域，“可以合理地评估，他（中国）没有要真的开战，其实他现在也不具足够的能力开战”。

不过，张五岳认为中国很有可能闯入台湾离岛禁限制水域，以此“正式打破”此一概念，正如同过去几年来推翻了“台海中线”的默契一样。“北京现在是采取一个不断渐进、不断推进的方式，希望每一次的方式都能够加大力度。”

除了军事上的举措，中国接下来还可能祭出经贸制裁、外交施压，以及在法律上“惩戒”间谍等手段，继续对台施压。张五岳判断，“两岸关系大概要经过一段时间的模糊”；到了6月中旬海峡论坛之际，“北京也会有‘软’的一手，因为软硬两手，才会（显示出）区隔对待跟差别待遇”。苏紫云则提醒，台湾面对中国的胁迫，应对心理上的认知作战提高警觉。

从中国各单位23日发布的各种影像和报道看来，似乎也意在对台湾展现威吓力。其中，解放军东部战区的微博发布一张组图海报，声称“剑指台独的杀独神器已经就位”；这些影像包含了歼-20、歼-16战机，还有东风导弹。《环球时报》则发布社论，再度以强硬言词主张，赖清德“谋独挑衅，必将遭到迎头痛击”。

各界反应

23日上午，台湾国防部对中国的围岛军演表示“遗憾”，批评此举是“不理性挑衅”，不仅无助于台海和平稳定，也“凸显其霸道本质”。对此，台湾军方已派兵力应处，并协同海巡署等单位，“透过联合情监侦系统绵密掌握”。

在赖清德就职之际，台湾的立法院外也爆发冲突；如今中国在此时宣布环台军演，国民党国际事务部主任、台湾淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正告诉DW，国民党的立场“非常明确”，也就是支持台湾军队，同时也呼吁新政府负起责任捍卫台湾。

过去2年多来，中国在台湾附近至少发动了4次规模较大的军演；除了这次之外，另外3次演习的时间点，分别落在2022年佩洛西访台后、2023年4月时任台湾总统蔡英文会晤时任美国众院议长麦卡锡（Kevin McCarthy），以及2023年8月时任台湾副总统的赖清德出访美洲友邦后。

苏紫云认为，中国军演的效果“已经在逐渐递减”，对台湾民心士气的影响“越来越微乎其微”，因此北京此举“非常不智”，甚至“得不偿失”。

中国军演继续 两岸民众如何看待？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

他表示：“我的观察是，解放军是在帮台湾做宣传，或者等于是在证明中国威胁论……在台湾并没有明显provoke（挑衅）的情况之下，解放军秀muscle（肌肉），那当然就会加速国际间应对的速度。”

中国的专家则有不同看法。路透社引述复旦大学美国研究中心主任吴心伯的观点，认为这次的围岛军演“强度非常大”，显示中国大陆“有意加大对台独势力的吓阻，并因应台湾内部变化，来强化塑造台海局势的能力”。吴心伯说，这是给赖清德一记“当头棒喝”，藉此震慑赖清德与台独势力，同时也是对美国的打击。

美国印太司令部副司令斯克伦卡（Stephen Sklenka）23日在澳大利亚演说时，被媒体问及中国军演一事。他说，中国此举在预期之内，但仍令人担忧，而且美国和其他国家有必要公开对此表示谴责。

（DW记者叶家均对此文有贡献）

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