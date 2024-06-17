中国宣布对欧盟进口猪肉发起反倾销调查

中国商务部宣布自6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。德国经济部长哈贝克本周将访问中国，他的发言人称他“将无法回避”关税议题。

（德国之声中文网）中国周一（6月17日）表示对从欧盟进口的猪肉产品发起反倾销调查。这是欧盟与其最大经贸伙伴之间日益加剧的贸易摩擦中的最新进展。

猪肉是中国最受欢迎的肉类，也是这个世界第二人口大国的主要食品之一。中国海关数据显示，去年从欧盟国家进口的猪肉和猪肉副产品总额超过30亿美元。

中国政府表示，周一的调查是为了回应中国畜牧业协会代表国内生产商提交的申请。

猪肉是中国最受欢迎的肉类 图像来源: Lars Klemmer/dpa/picture alliance

中国商务部在一份公告中说：商务部决定自6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。

“针锋相对”的报复行动开启？

欧盟上周宣布，在进行了针对中国电动汽车的反补贴调查后，将从下月起对从中国进口的电动汽车征收最高38%的额外关税。欧盟委员会指责中国的“不公平补贴”，称这对欧盟电动汽车制造商“造成了经济损害威胁”。

欧盟委员会表示，对抽样的三家企业——比亚迪、吉利汽车和上汽集团，将分别加征17.4%、20%和38.1%的反补贴税。欧盟表示，加征关税的数额取决于这些公司获得的国家补贴水平。

北京警告说，加征关税“最终也会损害欧洲自身的利益”，并谴责欧盟的“保护主义”。

相关阅读：欧盟“棒打”中国电动车 中国拿什么报复？

欧盟委员会公告发布后，中国加大了威胁力度，称北京可能会针对欧盟的出口产品，包括猪肉和乳制品加征关税。

数据显示，西班牙是欧盟向中国出口猪肉和猪肉副产品最多的国家。

欧盟回应：并不担心中国的反倾销调查

对于中国宣布针对欧盟猪肉产品启动反倾销调查的消息，欧盟委员会周一做出回应称，对此并不感到担心。该机构一名发言人对媒体表示，欧盟将采取适当干预，以确保相关调查符合世贸组织的所有相关规则。

中国政府在1月份对从欧盟进口的白兰地发起了反倾销调查，此举被认为是针对法国的报复，因为法国曾推动欧盟委员会的调查。

今年5月，中国还对从欧盟、美国、台湾和日本进口的一种关键工程化学品发起反倾销调查。

中国商务部上周表示，国内产业“有权”要求对进口产品进行调查，以“保护自身合法权益”。

中国政府上周还表示保留向世贸组织提起诉讼的权利。

相关报道：德国期待中国在电动汽车关税问题上“认真采取行动”

（法新社、路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。