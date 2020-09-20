中国威胁台湾：被世界忽视的危险

（德国之声中文网）台湾外交部长吴钊燮正在敲响警钟，希望全世界都能留意中国对台湾的严重威胁。

他接受德国之声采访说：“这些威胁是实实在在的，因此台湾的准备也非常认真。我们日夜不停地应对这些军事威胁。”

中国宣称台湾是其固有领土，长期在台湾海峡实施进攻性军演，对台湾造成无休无止的压力测试。

到了2020年，威胁强度进一步提高。台湾不得不一再派出巡逻机拦截飞越"海峡中线"的中国战机。

随着中国打压香港自由，被控大规模关押新疆维吾尔人，在南中国海大搞扩张，以及在喜马拉雅山与印度发生军事冲突，台湾人不禁要问：下一个是我们吗？

在最近拍摄的一部深度报道影片中，德国之声记者揭示了这个繁荣而又脆弱的社会所面临的风险，并与来自台湾、中国、美国和德国的战略专家和军事专家一起，研究了三种可能发生的入侵方式。

被低估的中国威胁

中国对台湾进行赤裸裸的公开威胁。习近平在2019年1月《告台湾同胞书》发表40周年纪念会演讲中说：“我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。”

然而，中国对台湾的威胁很少受到国际关注。

位于华盛顿的智库2049计划研究所（Project 2049 Institute）的研究人员、《中国侵略威胁》的作者伊斯顿（Ian Easton）认为，“中国可能对台湾开战，世界低估了这一爆发点的严重性——这种观点本身也被低估了。”

美国太平洋舰队前情报局长范内尔（James Fanell）对此表示同意：“我认为，2020年至2030年是全球最危险时期，因为中国可能因为周边争议领土发动战争。”

台湾身处险境

尽管台湾已蓬勃发展为一个充满活力的高科技民主社会，但是仍然身处险境。

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台湾在全世界只有15个邦交国，被联合国和世界卫生组织等国际机构排除在外。全台湾人口不到2400万，跟庞大的中国相比像个小矮人。

至关重要的是，台湾和中国之间的军事差距逐年扩大。

1979年中美建交之后，华盛顿承诺对台北提供军事装备。但是，这些承诺非常含糊。位于华盛顿的国际与战略研究中心的研究人员格拉泽（Bonnie Glaser）说，这些承诺要求美国保持在西太平洋的军事力量，以防止对台湾的恐吓和胁迫。她指出，值得注意的是，这并不是在台湾遭到袭击时捍卫台湾的承诺。

中国海军舰船数量将超越美国

中国对台湾的威胁以强大的军事力量为后盾。数十年间，中国花大力气建设海军，投入资金甚至超过了美国。

美国太平洋舰队前情报局长范内尔说： “过去五年来，中国制造舰船的数量是美国的五倍。”

他说， “我的预测是，到2030年，中国海军将拥有550多艘舰船和潜艇，而美国海军仍在为达到350-355艘的目标苦苦挣扎。”

关键之处不仅在于船队的规模，还在于北京正在建造舰船的种类和与之协同作战的兵力。中国新一代水陆两栖战舰，再加上扩大后的海军陆战队，在可能对台湾的入侵中将会发挥关键作用。

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中国制造的一系列反舰导弹力量强大。范内尔说：“他们已经开发出了这种专为打败我们海军的导弹系统而设计的生产线。”中国在这方面的技术领先于美国。

格拉泽说：“即便在五年前，美国防卫台湾的能力也比今天要强。”她说， “过去十年来，美国的优势逐渐丧失。我认为这是有问题的。”

中国入侵台湾的三种方式

在新摄制的报道影片中，德国之声仔细研究了中国对台湾三种可能发生的入侵方式：通过军事和其他混合手段逐步侵蚀台湾的稳定；突然实施克里米亚式吞并；全面入侵。

中国入侵台湾将给全世界将带来巨大风险。美国将面临是否干预的困境；如果干预，可能引发两个超级大国之间的战争。

伊斯顿告诉德国之声：“这种情况下，所有事情都笼罩在潜在的核战争阴影之下。每一天的每一分钟所作出的决定，都可能将危机升级为战争。你永远不知道事情什么时候会超出控制。”

世界准备好了吗？

伊斯顿认为，最后一个风险可能来自中国内部发生动荡，中国领导人将台湾作为替罪羊。

美国国内发生政治动荡（例如，今年总统大选结果发生争议）可能会给中国带来侵略台湾的机会。台湾外交部长吴钊燮警告说，中国发动侵略的机会可能比很多人预期来得更快。

他说，中国经济将受新冠疫情和特大洪灾严重影响。 在这种情况下，中国领导人可能会认为台湾是顺手的替罪羊。

美国众议院外交事务委员会成员、来自佛罗里达州的共和党人尤霍（Ted Yoho）起草了一项“防止台湾遭侵略法案”。他对德国之声说，根据这个法律草案，一旦中国对台湾发动袭击，它将授权总统使用军事力量保护台湾。草案摆脱了美国对台湾政策自1970年代以来一直存在的战略、政治和外交上的模糊性。

批评人士认为这将带来更多风险。国际与战略研究中心的格拉泽说，这等于 “给台湾总统一张空白支票，让她作出更危险的破坏稳定的行为。”她认为，美国应优先恢复保卫台湾的能力。

欧盟对外关系委员会亚洲计划主管厄特尔（Janka Oertel）说，欧洲也有责任。 “我们没有为此投入足够的精力。我们缺乏关于未来发生这种情况欧洲怎么办的内部对话。”

来自台湾的警告：不要悔之晚矣

台湾外交部长吴钊燮对全球民主国家发出紧急呼吁，希望至少要阻止中国对台湾实施的外交孤立。他说：“台湾不是中华人民共和国的一部分。台湾人民与世界上其他国家的人民享有同等的权利。台湾人民不应被国际组织排除在外，这对台湾人民来说是不公平的。”

他说，支持台湾反对中国入侵也符合民主世界的自身利益——不要悔之晚矣。

吴钊燮说：“当民主国家遵循基于规则的国际秩序时，中国试图输出专制的国际秩序。如果中国成功占领台湾，我认为世界其他地区，尤其是民主国家，将会感同身受。中国正在向外扩张，台湾正好身处前线。”