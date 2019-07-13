中国在非洲：更多武器换取更多和平？

（德国之声中文网）2011年， 中国士兵首次出现在非洲大陆。那时北京政府向利比亚沿海排除一艘护卫舰，为3.5万中国人撤离那个内战国家提供安全保障。8年后的今天，至少在非洲大陆部分地区，中国士兵的存在，已属日常现象。比如， 约2000名中国官兵参与联合国在南苏丹或马里等非洲国家的维和使命。2017年，中国在位于亚丁湾战略要冲的吉布提启用了其首个海外军事基地。

现在，中国政府有意继续扩大与非洲的军事合作。为此，中国国防部邀请非洲各国军队领导人前往北京，参加从7月14至20日举行的高层会议。去年，在北京就举行过一场类似的高级别会议，那时几乎所有非洲国家的高级军事武官和军队领导人均到场。若相信新闻通报，"和平"是今年会议的主题。

论坛分量增加

南非国际事务研究所专家范·斯塔登（Cobus van Staden）指出，焦点越来越指向安全保障，此次高阶会晤名字的更动也显示出这一点。去年，非洲人前往北京，参加的是"非中安全与防卫论坛"。今年的邀请函上，论坛名字中没有了"防卫"一词，而被"和平"一次所取代。

语言成为一种象征？范·斯塔登认为，这显示了中国优先项目的转变：加大在不乏冲突的非洲大陆上的保障和平努力。

政治学者本纳卜达拉赫（Lina Benabdallah）则认为，会议名称的改变并无深意。她指出，2018年时，中国人仅想借助首轮对话测验一下合作的可能；今年，则举行有着更多意义的正式论坛。本纳卜达拉赫在美国维克森林大学（Wake Forest University）研究中国的非洲政策。

与坦桑尼亚海军共同演练时的中国士兵

目标：确保经济利益

本纳卜达拉赫指出，中国最关心的是加强在非洲的影响力，其途径有多种，比如，密切与非盟的合作、扩大警察和军事训练、派遣更多维和部队。这里，在吉布提的军事基地扮演着中心角色。

然而， 吉布提对中国并不只有军事意义。亚丁湾畔的这个袖珍国家也是"新丝绸之路"这个习近平主席的庞大经济项目中的一个重要战略枢纽。起始于吉布提港，一条新铁路通往埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。这个铁路项目全由中方出钱并建造。经由更多分线，未来将出现一个涵盖整个东部非洲的铁路网。本纳卜达拉赫毫不怀疑，中国将利用这一论坛，确保自己在非洲的经济利益。

驶往吉布提军事基地的一艘中国军舰

更多军火换取更多和平？

议事日程上的另一个重点：武器。过去数年里，中国已成为非洲武装力量最重要的军火及装备供应者之一 。

范·斯塔登指出，在非洲，俄罗斯虽仍是头号军火出口商，但中国已然成为老二。中国有意显示自己是价钱便宜但现代化的军事技术的供应者。

不过，本纳卜达拉赫提醒说，值得关注的是，俄罗斯和美国等其它强国也会试图确保其在非洲的军事及经济利益。这位政治学者指出，这隐含了危险，但也提供了机会。她说，"要是非洲国家元首们聪明些，他们就必须要能确保，尽可能独立做出决定。否则，他国政府就会过多干预"。