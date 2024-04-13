中国商务部长批评欧盟“双标主义”

（德国之声中文网）中国商务部长王文涛周五在意大利维罗纳出席中意商业对话论坛时，批评欧盟推行贸易保护主义。

他在讲话中指出，欧委会近期采取了一系列针对中国电动汽车、太阳能电池板、涡轮风机等优质绿色产品的“消极动作”，这些做法在他看来是“一边高举绿色发展的大旗，一边却挥舞保护主义的大棒”，是“典型的自相矛盾和双重标准”。

王文涛批评道，这种“双标主义”会阻碍全球绿色转型，也会挫伤中欧投资合作信心，更会动摇双边经贸互信的基础。他呼吁中意两国经济界共同反对单边主义、保护主义，坚持开放合作，抵制“脱钩断链”，实现融合发展。

布鲁塞尔方面本周对中国产的风力涡轮机展开调查，考察西班牙、希腊、法国、罗马尼亚和保加利亚风能发电场的开发情况。欧盟和美国指责中国向全球市场销售洪水般的低成本产品，损害到这些国家的本土经济增长。

王文涛与意大利副总理兼外长塔亚尼出席了这次中意商业对话论坛开幕式并作主旨演讲。中国驻意大利大使贾桂德、意大利驻华大使安博思以及两国政府和商界代表出席了该活动。

“一带一路”在欧洲遭遇困境 说好的高铁改慢车

意大利外长表示，尽管罗马在去年12月退出了“一带一路”倡议，但是仍然希望加强与中国的贸易关系。

2019年，意大利加入了中国“一带一路”倡议，也成为七国集团中唯一加入该倡议的国家。塔亚尼表示，加入“一带一路”并没有给自己的国家带来预期的经济利益。

（法新社、新华社）

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