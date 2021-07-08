中国召回驻立陶宛大使

（德国之声中文网）中国外交部发言人周二（8月10日）表示，中国政府决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立陶宛政府召回驻中国大使。

根据发表在中国外交部网站的谈话，这名发言人说做出这一决定的原因，是立陶宛政府“宣布允许台湾当局以‘台湾’名义设立‘代表处’。此举公然违背中立两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整。中国政府对此表示坚决反对，决定召回中国驻立陶宛大使，并要求立政府召回驻中国大使。”

该谈话还强调，“中国政府和人民实现祖国统一的决心不可动摇，维护国家主权和领土完整的红线不容触碰。”

今年以来，立陶宛已多次宣布将在台湾设立代表处。7月1日，立陶宛外长兰斯伯格斯正式宣布，为促进双边交流，将在包括台湾在内的亚洲多个国家设立代表处。7月5日接受德国之声访谈时，立陶宛经济与创新部长阿尔莫奈特（Aušrinė Armonaitė)做了具体的表述，称该国在今年10月或者11月在台湾开设办事处。

这个决定可能导致中国方面不快，但也无可指摘对方，东欧已有多个国家在台湾设有办事处，比如波兰、斯洛伐克等。

三周之后，7月20日台湾外长吴钊燮将在立陶宛首都维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾代表处”。虽然具体日期尚未公布，但这是台湾继2003年在斯洛伐克设立代表处后，相隔18年再次在欧洲国家设立代表处。更引起关注的是，根据台湾方面的报道，这将是在邦交国以外的国家首次正式使用“台湾”作为国名。在德国，相应机构的正式名称为“驻德国台北代表处”。

立陶宛退群17+1

自去年10月以来，立陶宛新上台的政府执行推动发展同台湾的政经关系的路线，并在这个过程中，不惮以牺牲同北京的关系为代价。

今年5月，立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）宣布退出由中国与中欧与东欧国家所组成的17+1合作机制，强调这个机制可能会分化欧盟。此前2月9日由中国国家主席习近平主持的“17+1”首脑视讯会议，立陶宛是少数几个只派出部长、而不是总统或总理出席的国家。

同样是在今年5月，立陶宛议会以五分之三多数通过定义中国对待维吾尔少数民族的行为为“种族灭绝”，由此加入美国丶加拿大、英国和荷兰等以同等形式谴责中国的行列。

台湾爆发疫情后急需疫苗，为表达对台湾的关切和友谊，6月22日立陶宛政府宣布将在今年9月底前向台湾捐赠2万剂阿斯利康疫苗，立陶宛外交部长兰斯伯格斯在推特发文表示，他很骄傲能与台湾人团结抗疫，并写道：“爱好自由的人们应相互关照。”紧接着，台湾总统蔡英文也在脸书以立陶宛语表达感谢之情。

为吸引华盛顿的关注?

至于立陶宛这个人口不足300万的小国为什么屡屡触及“红线”跟中国叫板？有专家认为，除了意识形态方面的原因之外，与其他欧盟国家相比，立陶宛与中国之间没有很深入的经济合作，这让中国政府很难运用经济利益的杠杆来向立陶宛施压。根据中国商务部的统计，2019年立陶宛与中国双边货物贸易额仅为13.5亿美元，中国位列立陶宛出口市场的第22位，进口来源国的第10位。美国企业研究所的数字显示中国在立陶宛自2005年至2020年几乎没有投资。

立陶宛退群“17+1”之后，德国之声曾发表评论认为立陶宛希望“其强硬的对华路线会引起华盛顿的关注，毕竟美国是立陶宛最重要的北约盟友。同一些对北约已心生厌倦的欧洲国家相比，立陶宛一直对北约持极为坚定的支持立场。”

“这样一来，立陶宛既发挥了远远超越本国实力的政治影响力，又能获得华盛顿的认可。”

(综合报道)

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