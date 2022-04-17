中国公布天问一号火星探测器拍摄的最新照片

（德国之声中文网）2020年7月23日，天问一号火星探测器成功发射。于2021年2月10日与火星交会，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。这是中国首次执行火星探测任务。2021年5月15日探测器在火星着陆后，5月22日，“祝融号”火星车开始对火星表面进行巡视探测。

今年（6月29日），中国公布了天问一号最新拍摄的火星影像，其中就包括南极冰盖影像。研究人员认为，火星两极长期和永久性的极冠主要由固态二氧化碳和水冰构成。

2018年，欧洲航天局发射的一个探测器曾发现火星南极冰层下水的存在。

找到地表水是确定火星上有可能适合生命存在的关键，同时也为人类探索火星提供了永久性资源。

环绕器还拍摄到水手大峡谷西部地貌影像。这个大峡谷东西长度超过4000公里。

中国此次公布的照片中还包括蒙德环形坑边缘影像，坑缘可见明显向坑内坍塌的现象。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 26个月一遇的机会 火星与太阳的距离大约是地球与太阳距离的1.5倍，公转周期则是地球的约1.9倍。这导致了地球与火星的距离在4亿多公里与5500万公里之间大幅波动。为了节约航天器宝贵的燃料，前往火星的探测器通常采用霍曼转移轨道，而使用该轨道的时机每26个月才出现一次。本次火星探测的发射窗口大约在2020年7月底到8月中旬期间，如果错过，就只能等到2022年秋季。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 美国组装、日本发射的阿联酋探测器 阿联酋并非传统的航天强国，刚刚在2018年发射了该国历史上首枚人造卫星，但是其火星探测器却在7月20日清晨率先升空。近年来，阿联酋政府在航天领域投入重金，希望藉此来降低对石油产业的依赖，推动向高科技产业的经济转型。由于阿联酋航天工业基础较为薄弱，因此“希望号”火星探测器是由美国制造、并搭乘日本的H-2A火箭从日本发射升空。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 承载阿联酋的“希望” 重约1.5吨的阿联酋“希望号”是整个中东地区的首枚火星探测器。如果一切顺利的话，它将在2021年2月切入环火星轨道，并且在此后两年时间内观测火星大气的温度和湿度，研究火星的气候。目前，只有俄罗斯、美国、欧盟以及印度成功进行过火星探测任务。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 “萤火”熄灭 中国再发“天问” 2011年，中国的首枚火星探测器“萤火一号”曾随俄罗斯“天顶2SB”火箭发射升空，之后却因俄罗斯航天器未能成功变轨而宣告任务失败。时隔9年，中国火星计划卷土重来，取名自屈原长诗的“天问一号”探测器也比当年的“萤火一号”复杂得多：不仅将环绕火星飞行，还将在火星表面着陆一台探测车，研究火星地表之下的土壤。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 新型火箭经受考验 “天问一号”7月23日搭乘长征五号火箭从海南文昌发射升空，顺利进入飞往火星的霍曼转移轨道。这也是新型大推力火箭长征五号改进后的连续第三次成功发射。按照计划，“天问一号”将在2021年2月切入环绕火星的轨道，并且最早在4月释放探测车着陆火星表面。中国希望以此次火星任务为敲门砖，并力争在2030年前后实现火星采样并返回地球之目标。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 美国放飞火星直升机 除了阿联酋和中国，利用本次发射窗口探测火星的国家还有美国。精打细算的美国宇航总署(NASA)利用了2012年着陆的“好奇号”火星车的备用零件，组装了“毅力号”火星车(Perseverance)。不过，NASA的此次火星任务并非简单重复：“毅力号”将搭载不同的科研仪器，还将释放一架“独创号”火星直升机(Ingenuity)协助“毅力号”的科考工作。美国的探测器也将在2021年2月抵达火星。

2020群雄逐鹿 探测火星再掀高潮 欧盟俄罗斯再次错失窗口 2016年，欧盟与俄罗斯合作的ExoMars火星探测器成功抵达火星轨道，但是其携带的着陆器却在降落过程中发生故障，坠毁在火星表面。欧俄双方原计划在2018年发射新一代ExoMars火星车，但是因科研仪器开发滞后而延迟到2020年的发射窗口。今年三月，欧洲空间局与俄罗斯航天局再次宣布任务延期至2022年秋天，原因则是探测器的软件以及降落伞依然存在缺陷。 作者: 文山



（路透社）

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