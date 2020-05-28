 中国人大高票通过香港国安法决议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.05.2020

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时政风云

中国人大高票通过香港国安法决议

中国十三届全国人大三次会议以高票表决通过“香港国安法”相关决定。德新社分析认为，"决定"的通过可能会引发香港社会更大规模的抗议浪潮，同时也会加剧中美两国之间的紧张关系。

China Nationaler Volkskongress | Präsident Xi Jinping (picture-alliance/dpa/AP/A. Wong)

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据美国官员和熟悉讨论情况的人士称，特朗普政府正在酝酿一系列方案，以惩罚中国伸手香港自治权。这些方式包括有针对性的制裁、新的关税和对中国公司的进一步限制。 (28.05.2020)

特朗普去年批准的 《香港人权与民主法案 》要求国务院至少每年都要证明香港保有足够的自治权，以证明美国的有利贸易优惠是合理的。随着国务卿蓬佩奥表示香港自治不再，香港作为国际金融中心的地位也岌岌可危。 (28.05.2020)

港版国安法如箭在弦，港人急移民撤资，形容是逃难心态。有移民顾问对德国之声指，一个周末收到几倍的查询，比九七前的移民潮更夸张，而且是跨年龄丶跨阶层丶跨政治光谱「鸡飞狗走」。 (26.05.2020)

（德国之声中文网）据德新社报道，今年的人大会议闭幕前，会议表决通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。其中赞同票的票数为2878票，另外还有一票反对票和6张弃权票。

《中国日报》报道称，决定通过时，"人民大会堂会场内响起经久不息的热烈掌声"。"充分体现中央维护国家安全的坚强意志和坚定决心，充分体现中央对香港整体利益和香港同胞根本福祉的坚决维护和最大关切"。

决定正文部分共7条。"决定阐明国家坚决反对任何外国和境外势力以任何方式干预香港特别行政区事务，采取必要措施予以反制 "；" 强调香港特别行政区应当尽早完成香港基本法规定的维护国家安全立法"；" 中央人民政府维护国家安全的有关机关根据需要在香港特别行政区设立机构，依法履行维护国家安全相关职责"；" 决定明确规定香港特别行政区行政长官应当就香港特别行政区履行维护国家安全职责、开展国家安全教育、依法禁止危害国家安全的行为和活动等情况，定期向中央人民政府提交报告"……

德新社指出，中国人大会议还从未出现过决议在表决时没有获得通过的情况。"决策都是由共产党高层--中共政治局高层做出"。

德国"时代在线"认为，人大通过涉港决议将会侵犯香港在"一国两制"规范下的高度自治权。

昨天（5月27日）美国国务卿蓬佩奥向国会表示，香港不再符合美国法律规定的特殊地位。蓬佩奥说，中国从根本上破坏了香港的自主权，以至于他不能支持香港持续拥有1997年以前的特殊贸易地位。他表示，中国实施新法例的计划 "只是一系列从根本上破坏香港自治和自由的行动中的最新行动"。

美国总统特朗普需要决定是否终止香港享有的部分或全部的美国经济特权。如果特朗普对香港采取制裁措施，这意味着未来香港公司和香港居民获得赴美签证会变得困难，同时香港可能不再享有关税优惠待遇。另外香港作为世界金融中心的地位也可能受到威胁。

BBC发表的一篇分析文章中试问道，如果美国取消香港独立关税区的地位，这能对港人争取自治和自由有多大的帮助呢？或者这一举措只能对中国形成有限的战略影响，但是却对港人造成巨大打击？

德国联邦议院外交委员会自民党籍负责中国事务的委员米勒-罗森特里特（Frank Müller-Rosentritt）在今天中国人大通过涉港决议后表示：“中共今天的做法已经清晰地表明，（香港）基本法、‘一国两制’对它而言已经不再有效。北京威权政府再次展示了它的真面目。它打破了国际承诺，无视国际社会并以此证明自己。香港人以及台湾人都面临着严重的威胁，他们需要我们全力的支持。北京要做的不仅是让抗议者噤声和打压抗议示威。北京想一步步地创造一种新的现实。联邦政府应该迅速在外交部召见中国驻德大使。”

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