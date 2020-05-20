中国人大会议如何就经济危机做出回答？

（德国之声中文网）两会推迟长达两个半月举行堪称前所未有，想必中共领导人做出这样的决定也很不容易。约3000名"人民代表"共聚一堂的全国人大会议对稳定和共产党领导的合法性具有标志性意义。因此，两会推迟举行也是中国领导人并非能够控制一切的一个象征。

此次两会上，工作小组视频会议将增多，与媒体的联系也更多通过电邮进行。不过，柏林墨卡托中国研究中心（Merics）专家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）也指出，因其重要的象征意义，此次人大会议将保留约3000名代表出席人民大会堂开幕式的惯例。

告别习以为常的经济增长速度

中国是世界上首个受新冠疫情冲击的国家，也是首个控制住疫情的国家。迄今中国尚未出现第二个"武汉"，为此，中国领导人采取非常严格的隔离措施来应对哪怕是最小的新传染链的出现，比如目前在东北吉林。

这样的措施当然也影响到该国的经济复苏。今年第一季度，中国经济同比下跌6.8%。这在中国的后毛泽东时代前所未有。鉴于危机带来的许多经济、社会后果以及政治对策尚未澄清，中国乃至世界公众因此都紧张地等待人大会议宣布新的消息。会议将从形式上通过中共领导人先前做出的决议。

单薄的"保护伞"

据专家估计，中国的封城措施可能导致多达3000万居民在经济上陷入生存危机，包括官方失业统计没有囊括的城市里的民工以及小企业主和他们的员工。许多经济学家估计，恢复购买力和需求将在很大程度上决定中国国民经济的复苏，最终也将决定陷入全球衰退的世界经济的复苏。

然而，中国领导人现今做出的对企业和财政的援助措施远远小于国外。据《经济学人》的报道，中国采取的援助仅为国内生产总值的约3%，而德国政府对的德国企业提供的保护伞相当于国内生产总值的约15%。

疫情期间旅游景点长城鲜有游客

来自上海的两个实例

从两个来自上海的例子可以看到中国的中产阶级在这场大瘟疫中的困境和担忧。他们几乎没有得到国家的帮助。

疫情爆发后，32岁的拳击教练梁广霍（音）不得不关掉了去年9月刚开张的健身房。因为没有想到封城令会放宽，他和合作伙伴三月中旬决定关掉健身房，终止租房合同，"这意味着我们马上损失了30万元投资，还必须再花上5万元把健身房改回办公室。我们没有得到任何经济支持。"他对德国之声表示，总共他损失了约5万欧元。

他说，陷入困境的国有企业可以暂停交房租，但他开的健身房以及类似的公司却没有这样的待遇。这在他看来是不公平的。不过，他希望，疫情过后人们会更重视健身和健康，他所从事的行业因此也会有更好的前景。而在此之前，他只能靠户外教学和网上教学度日。

29岁的高芳（因）从事家具设计，曾在瑞典留学，疫情爆发前就职于上海一家生产创意生活用品的企业，购买力强的女顾客是该公司的主要销售对象。她说，公司之前就遇到经济困难，因此她对被解雇并不感到太吃惊。如今，她看到该行业已经有所恢复，并不缺少工作机会。但她仍在寻找合适的职位，希望能够得到固定的聘用合同，最好是去一家国际化的设计公司。目前，她仍然依靠失业金以及打零工度日。"我其实是个乐观的人"，她说，"但我仍然觉得处于一场危机中。没人能够保证一切会变好。我很担心，如果长时间找不到合适的工作会怎样。"

戴姆勒在中国的合资工厂已经再次开工

刺激方案会有多大？

中国领导人在四月份的中央政治局常委会会议上为推动经济给出了方向，要求推动内需和消费，增加公共支出。据南华早报报道，会议还决定增加赤字率，发行特别国债。

但许多经济学家认为，鉴于疫情发展的不确定性，中国为谨慎起见不会像2008年的金融危机时那样推出大规模刺激计划。

四月份中央政治局常委会会议指出："稳是大局，必须确保疫情不反弹，稳住经济基本盘，兜住民生底线。 "观察家认为，中国可能会对薄弱的社会保障制度加以完善。

党的目标和全球依赖性

新冠危机的一个牺牲品可能是中国的经济增长目标。在改革开放若干年的两位数增长后，中国去年的经济增长约6%。国际货币基金组织预测，中国今年的经济增长率可能只有1.3%。这样的增长不足以支持习近平制定的到2020年，国民经济在2010年的基础上翻一倍的目标。

中国的经济增长不仅决定于国内消费，国外需求同样重要。尽管在第一季度大幅下跌后，中国的出口四月份同比增长3.5%，但经济学家警告，随着贸易伙伴国取消订单，出口增长趋势会出现逆转。

和美国的贸易纠纷也增加了国际框架条件的不确定性。随着美国大选的临近，中美贸易纠纷有加剧之势。不过，墨卡托中国研究中心主任胡谧空（Mikko Huotari）强调，人大不是战略和外交问题论坛，不会公开谈及与美国的冲突。目前的国际紧张局势会影响全国人大会议，但不属于其正式议题。