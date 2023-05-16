中国一季度汽车出口超过日本 俄罗斯成为最大海外市场

（德国之声中文网）日本多年以来一直是全球汽车出口冠军。不过，今年第一季度，中国的汽车出口量首次超过日本，拿下全球第一。官方数据显示，今年一季度，日本汽车出口量为104万7000辆，中国的汽车出口量为106万9000辆。

今年一季度俄罗斯居中国汽车商品出口金额排名第一位

根据中国海关总署的数据，今年第一季度，中国汽车商品出口金额排名前十位的国家是俄罗斯、美国、墨西哥、英国、比利时、日本、澳大利亚、德国、阿联酋和韩国。这十个国家汽车商品累计出口金额227.4亿美元，占全部汽车商品出口总额的48.5%。

2020年以前，中国汽车出口的主要海外市场是沙特、孟加拉国、埃及等；2021年为比利时、智利、沙特等国，2022年，中国的前三大汽车出口市场分别是墨西哥、沙特和比利时，出口量均超过20万辆，排在之后的为英国、智利和澳大利亚。

但在今年第一季度，按金额排名，俄罗斯已成为中国汽车最大的进口国。中国汽车品牌在俄罗斯汽车市场增长强劲。其中，奇瑞、哈弗和吉利这三个品牌在俄罗斯的销量分别增长了204%、100%和129%，总共销售了超过4.8万辆，占2023年第一季度俄罗斯新车总销量的近三分之一。据俄罗斯卫星通讯社报道，2022年，俄罗斯人购买了12.18万辆新的中国轿车。

俄罗斯《消息报》援引俄罗斯开放银行的消息称，2023年第一季度，中国汽车在俄罗斯市场份额达42.5%。

中国卡车在俄罗斯的销量也在迅速增长。俄罗斯《消息报》援引分析咨询公司"ASM控股"的数据报道，今年1-4月，中国卡车品牌在俄罗斯的总销量超过2.1万辆。

中国媒体报道，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，今年中国汽车出口的主要动力仍是俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，以及中国的新能源汽车出口竞争力提升。

特斯拉在上海的超级工厂

中国今年很可能成为全球最大汽车出口国

中国汽车协会预测，如果一季度的出口趋势持续下去，中国2023年的汽车出口将达到400万辆。这样一来，中国很有可能超过日本，成为世界上最大的汽车出口国。

上汽、奇瑞、特斯拉中国、吉利、长安、长城、比亚迪目前是中国汽车出口的主力军。今年1-4月，上汽出口汽车31.3万辆，奇瑞24.4万辆，特斯拉中国12.8万辆。

国内市场疲软

但在国内方面，情况看起来却不那么乐观。

由于前一年新冠封锁措施影响生产和销售，中国汽车产销今年4月同比分别增长76.8%和82.7%，分别为213.3万辆和215.9万辆，但环比却分别下降17.5%和11.9%。

今年1-4月，中国的汽车产销分别完成835.5万辆和823.5万辆，同比分别增长8.6%和7.1%。

蔚来CEO: 与其“卷”价格不如“卷”价值

从价格来看，中国车企今年1月以来的价格战逐渐平息、降价潮逐渐褪去。中国汽车流通协会（CADA）表示，由于2023年上海车展和其他春季车展的开幕，汽车价格已经稳定下来。消费者对降价的预期有所缓解。但是，衡量经销商压力的指标--车辆库存预警指数（VIA）今年4月下降了2%，为60.4，仍然远高于50，表明待售汽车明显多于需求。

据中国报道，由于销量持续下降，福特汽车公司正计划在中国裁减1300多个岗位。2022年，福特在中国的批发销量十年来首次跌破50万辆，延续了始于2016年的下降趋势。当时这家美国汽车制造商销售量为127万辆，在中国的市场份额为4.6%。而去年，福特汽车在中国的市场份额已降至2.1%。

(综合报道）

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