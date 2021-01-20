中印谈判再陷僵局 美国可能扮演的角色

(德国之声中文网) 《印度斯坦时报》和《印度时报》报导，中印军方高层周日(1月24日)举行了又一轮军事会谈，但双方在拉达克东部的紧张局势和对峙仍持续。

根据新闻内容，印度一直推动在所有热点地区全面脱离接触，并恢复2020年4月初的原状，而中方则希望印军首先撤回部署在班公湖南岸战略高地的部队。

报导提到，印度空军首席空军元帅巴达里雅 (RKS Bhadauria)23日表示，「印度已经准备好与中国在拉达克东部战区的侵略相抗衡，如果他们（中国）能变得咄咄逼人，我们也会变得咄咄逼人。我们已经做好了充分的准备。」

印媒提到，印方派出14兵团中将梅农 (PGK Menon)和中国南疆军区少将刘林举行第九轮军事会谈，双方周日上午11点在地点在中印边境的丘舒尔-摩尔多 (Chushul-Moldo)军事要塞中国侧会面，会议一直持续到周一凌晨2点半。

一位消息人士告诉《印度时报》：「由于双方的立场都很强硬，现阶段不太可能取得任何实际突破。两国代表团现在将上报各自的政治高层，就会谈中交换的建议和反建议寻求进一步的指示。」

据《印度斯坦时报》此前报导，专家表示，由于双方在脱离条件上存在严重分歧，谈判陷入僵局。报导提到，解放军已将至少1万名士兵从纵深地区调回后方阵地，但其前线部署仍未改变。

印度陆军总司令纳拉瓦内 (Manoj Mukund Naravane)1月12日说，印度不应过分解读中国军队从青藏高原纵深地区撤军，因为双方在摩擦点完全没有减兵。他也说，印度已经做好了在拉达克长期坚守的一切准备。

印度的「平衡战略」

德国之声访问中国社科院亚太与全球战略研究所副研究员刘小雪，请她就中印当前局势和美国的角色进行分析。

相较于印度的大量报导，她首先表示，相关新闻在中国限制比较严，但官媒强调中国部队在边境有万全准备。

她说：「无论是后勤保障还是武器性能都大有改善......双方都在威慑吧，印方也提出他们在不断地修路，改进了边防通道什么的。」

而在当前的中印边境对峙下，美国提出印太战略以印度制衡中国，刘小雪则认为没有什么新意。她表示，奥巴马时期就提过印太战略 ，但除了四方军演之外，没有更多的行动。她说：「包括以前提出印太周边的基础建设......但是最后也不了了之，因为没有经费。」

她认为，印太战略中提到要用印度来抗衡中国「不是很现实」，特别是在国防方面，中国的军费开支相对印度来说规模比较大。

刘小雪分析，如果中印陷入军备竞赛对印度发展很不利，因为「中国财政收入正增长，赤字规模在可控范围内」，但印度财政赤字「很难控制」， 如果再加上军费的高开支，还有基础建设的压力，会让印度感到很困难。

针对美国新政府上任，并设立印太协调官一职，刘小雪说，她相信拜登政府不会像特朗普政府这样咄咄逼人。她说：「拜登好歹属于建制派的，会主动或被动受到各种力量制衡，相对来说，政策不会像特朗普那样，东榔头西棒槌的，不可预测。」

刘小雪说，印度从冷战开始就一直是在走「平衡战略」，从当时的美苏到现在的美中都是如此，但是「有些问题它是反对协调的，像是克什米尔问题上，因为他对巴基斯坦有绝对优势」。她认为，对于美国设立的印太协调官，印度一方面是警惕，另一方面也希望有一个外部力量来协助抗衡中国。

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