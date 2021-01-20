 中印谈判再陷僵局 美国可能扮演的角色 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中印谈判再陷僵局 美国可能扮演的角色

印媒报导，拉达克地区的局势仍然紧张，正在进行的军事和外交对话没有取得成果。德国之声专访中印专家分析最新的状况。

Indien Kashmir | Indischer Soldat

中印在爆发边境冲突后已经进行过9次会谈，双方高层也都曾出面试图缓解紧张局势，不过至今中印军队仍未脱离接触，反而加强武装备战。

(德国之声中文网) 《印度斯坦时报》和《印度时报》报导，中印军方高层周日(1月24日)举行了又一轮军事会谈，但双方在拉达克东部的紧张局势和对峙仍持续。

根据新闻内容，印度一直推动在所有热点地区全面脱离接触，并恢复2020年4月初的原状，而中方则希望印军首先撤回部署在班公湖南岸战略高地的部队。

报导提到，印度空军首席空军元帅巴达里雅 (RKS Bhadauria)23日表示，「印度已经准备好与中国在拉达克东部战区的侵略相抗衡，如果他们（中国）能变得咄咄逼人，我们也会变得咄咄逼人。我们已经做好了充分的准备。」

印媒提到，印方派出14兵团中将梅农 (PGK Menon)和中国南疆军区少将刘林举行第九轮军事会谈，双方周日上午11点在地点在中印边境的丘舒尔-摩尔多 (Chushul-Moldo)军事要塞中国侧会面，会议一直持续到周一凌晨2点半。

一位消息人士告诉《印度时报》：「由于双方的立场都很强硬，现阶段不太可能取得任何实际突破。两国代表团现在将上报各自的政治高层，就会谈中交换的建议和反建议寻求进一步的指示。」

据《印度斯坦时报》此前报导，专家表示，由于双方在脱离条件上存在严重分歧，谈判陷入僵局。报导提到，解放军已将至少1万名士兵从纵深地区调回后方阵地，但其前线部署仍未改变。

印度陆军总司令纳拉瓦内 (Manoj Mukund Naravane)1月12日说，印度不应过分解读中国军队从青藏高原纵深地区撤军，因为双方在摩擦点完全没有减兵。他也说，印度已经做好了在拉达克长期坚守的一切准备。

Grenzkonflikt China Indien

刘小雪强调，现在印度面对最大的「发展问题」，与中国「碳中和」等其他和平发展有共同利益。图为上合组织军事高层2020年9月会面的画面，前排最左为中国国防部长魏凤和,最右为印度国防部长辛格。

DW.COM

印度军方称中印边境实际控制线的印度一侧抓获了一名中国士兵。中方喉舌媒体主编则称“军人迷路很容易发生”。中国军网也刊文，呼吁印度尽快移交走失的中国士兵。

中国取消了与印度联合发行纪念邮票的计划。印方官员指责中国将缅甸武装作为“代理人”，这一说法遭到北京和缅甸地方武装的否认。

《商报》刊发的客座评论指出，德国必须将外交重心转向亚洲地区，在批判性面对中国的同时拓展与其他亚洲国家的关系。《青年世界报》则注意到，英国也在努力拓展与中国之外其他亚洲国家的关系。

在澳大利亚与日本签订协定加强军事合作的同一天，美日印澳四国共同举行的联合军演也在北阿拉伯海登场，明确展现出共同对抗中国势力扩张的决心。

印度的「平衡战略」

德国之声访问中国社科院亚太与全球战略研究所副研究员刘小雪，请她就中印当前局势和美国的角色进行分析。

相较于印度的大量报导，她首先表示，相关新闻在中国限制比较严，但官媒强调中国部队在边境有万全准备。

她说：「无论是后勤保障还是武器性能都大有改善......双方都在威慑吧，印方也提出他们在不断地修路，改进了边防通道什么的。」

而在当前的中印边境对峙下，美国提出印太战略以印度制衡中国，刘小雪则认为没有什么新意。她表示，奥巴马时期就提过印太战略 ，但除了四方军演之外，没有更多的行动。她说：「包括以前提出印太周边的基础建设......但是最后也不了了之，因为没有经费。」

她认为，印太战略中提到要用印度来抗衡中国「不是很现实」，特别是在国防方面，中国的军费开支相对印度来说规模比较大。

刘小雪分析，如果中印陷入军备竞赛对印度发展很不利，因为「中国财政收入正增长，赤字规模在可控范围内」，但印度财政赤字「很难控制」， 如果再加上军费的高开支，还有基础建设的压力，会让印度感到很困难。

针对美国新政府上任，并设立印太协调官一职，刘小雪说，她相信拜登政府不会像特朗普政府这样咄咄逼人。她说：「拜登好歹属于建制派的，会主动或被动受到各种力量制衡，相对来说，政策不会像特朗普那样，东榔头西棒槌的，不可预测。」

刘小雪说，印度从冷战开始就一直是在走「平衡战略」，从当时的美苏到现在的美中都是如此，但是「有些问题它是反对协调的，像是克什米尔问题上，因为他对巴基斯坦有绝对优势」。她认为，对于美国设立的印太协调官，印度一方面是警惕，另一方面也希望有一个外部力量来协助抗衡中国。

© 2020德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US Navy Flugzeugträger

美智库：2021亚太地区可能发生的四大冲突 20.01.2021

美国智库「外交关系协会」在近日一份调查中，列出全球2021年可能发生的武装冲突。朝鲜半岛丶台湾海峡、中印边境以及南中国海域都被列为武装冲突发生率极高的地区。

Grenzkonflikt China Indien

印度称扣押越界解放军 中方强调是“走失” 09.01.2021

印度军方称中印边境实际控制线的印度一侧抓获了一名中国士兵。中方喉舌媒体主编则称“军人迷路很容易发生”。中国军网也刊文，呼吁印度尽快移交走失的中国士兵。

Grenzkonflikt China Indien

中国取消中印纪念邮票计划 否认支持反印武装 08.12.2020

中国取消了与印度联合发行纪念邮票的计划。印方官员指责中国将缅甸武装作为“代理人”，这一说法遭到北京和缅甸地方武装的否认。

广告

媒体看中国

Top Secret - Symbolbild

墙外文摘：解密对台文件对拜登形成压力

有评论认为，特朗普任内国安人事更迭频繁，但在落实印太战略的方向上并无转变，拜登较强调友盟国家合作以维持美国霸权地位，应会在美中战略竞争的格局下寻求更多合作的空间。  