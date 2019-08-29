 中共建政70年：说文解字之“可口可乐” | 文化经纬 | DW | 05.09.2019

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文化经纬

中共建政70年：说文解字之“可口可乐”

产品和公司的名称也是决定一个企业成败的重要因素。放眼全球，中文译名大概是让外国公司们最如履薄冰的翻译了。德国之声记者、汉学家Sabine Peschel发现了几个有趣生动的例子。

70 Jahre VR China | Coca-Cola (picture-alliance/EPA/A. Bradshaw)

可口可乐的广告在专制国家具有标志性意义

（德国之声中文网）如果可口可乐的巨幅广告牌被安装在在某个国家首都的一个屋顶之上，这具有标志性的意义--资本主义来了。在中共1978年12月决定改革开放政策之前，中美之间就确定了外交关系。在宣布中美正式建交仅仅三天后，可口可乐公司就宣布了要重返中国的消息，它是首家文化大革命之后进入中国市场的外国企业。

Wang Guangyi Arbeiter, Bauern, Soldaten und Coca Cola.jpg (Hanart Gallery)

可口可乐伴随中国走过了很长一段时间，虽然中间有断档

可口可乐对中国并不陌生，早在1927年，这家饮料巨头就已在上海市场占据了一席之地。上个世纪80年代初期，当一瓶可口可乐价格约为人均月工资的百分之一时，北京人民渐渐开始不再买好喝的瓷瓶酸奶，改喝棕褐色、带着充盈气泡的糖浆。文化大革命仅仅几年之后，美式休闲生活方式！尤其是它的中文名字起的讨喜且诱人：可-口-可-乐，好喝又快乐地解渴。

外国企业给产品取中文名字的时候要格外谨慎当心，也需要对中国的文化习俗有着充分的了解，否则就可能闹了笑话。麦当劳2017年的改名事件就是一个例子：当时这家公司要把名字改成"金拱门"，结果中国民众并不买帐，狠狠吐槽了一番。新名字显然是与拱门形状的M标志有关。网上火速掀起一番热议，有人讽刺这个名字听起来像一个脏兮兮的土味乡村家具店，也有网友说名字会让人联想到猪拱门。

德国公司，例如梅赛德斯奔驰，或者BMW宝马的译名显然比"金拱门"高明的多。然而，Siemens中文名字西门子更胜一筹，不仅语音与Siemens相近，也蕴含着内涵，从字面上来看，意思是"通往西方的大门"，听起来也很顺耳。

Warren Buffett Karikatur auf Coca Cola Dose (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Z. Min)

中国人对投资人巴菲特也喜欢喝可口可乐的故事津津乐道

对于可口可乐来说，过去四十年来一直是一个成功的故事。从咖啡到矿泉水，这家企业在中国先后成功打入20个品牌。所有品牌都是在"好喝又快乐地解渴"的名下。

 

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