中共建政70年：说文解字之“休息”

（德国之声中文网）不久前的一个午后，在柏林一家人气颇旺的咖啡馆，我的邻座有一群国籍不同的客人。他们是6个人，其中或许有艺术家和圈内人，反正从他们的谈话中听到了"艺术"和"绘画"。他（她）们在讲英语，话比较多的是一个高身材、双手都戴着粗大银戒指的欧洲男子，我猜可能是保加利亚人或匈牙利人。但凭我的感觉，他们当中的"老资格"却是一个亚洲男子。他大概35岁上下，长发齐肩，穿着黑色大衣，头戴一顶宽沿的皮质帽子。或许是位知名的中国艺术家？反正他是唯一一直没有开腔的人，可当他向外走准备去抽烟的时候，所有人却都以询问的目光看着他。而等到他回来坐下后，兴致盎然的谈话又继续下去。杯盘刀叉不时发出碰撞声，可这位沉默的客人却闭上眼睛，打起瞌睡来。现在，我可以断定--他是个中国人。

中国人有着在最难以想象的情况下"休息"片刻的能力，对此我一直十分钦佩。在西班牙语世界，人们有一个专门的词"Siesta"（午休），而在中国，人们需要"休息"。有什么不同吗？西班牙人在午后，会找一个安静的地方作长长的午休。而中国人随时随地都能睡觉。中国人的日常生活是艰辛的，谁能见缝插针地睡上半个小时，哪怕是在公交车或地铁里，在建筑工地上或在餐馆里，就能为自己赢得一份精力。

在我看来，"休息"验证了中国人最重要的一个特性：超级务实。没有这个本领，在这个国家什么都玩不转，而令人惊讶的是，这里的一切似乎总能运转起来。

当然，中国人这种已成为根深蒂固习惯、难以压抑的午睡需求，常常也会令人疑惑不解：旅游大巴穿行在从月亮湖（Mondsee，位于奥地利）到达赫施泰恩山脉（Dachsteingebirge）的阿尔卑斯山间公路上。这里有欧洲最美的风光，可车上的中国游客悉数沉沉睡去，只有一个人还醒着--司机。

我经历过的最有意思的休息是很多年以前的事了。在我第一次到中国南方旅行时，到邮局去寄一个小包裹。我母亲过生日，我给她买了一块作裙子用的丝绸。包裹称了重量，邮费只要几块钱。当时，中国有非常美丽的成套的邮票，我请求邮局柜台的女士卖给我面值尽可能小的邮票。她不太情愿地给了我几十张小额票，不断在算盘上拨弄算珠。弄了好一会儿，我才 用蘸满浆糊的小毛刷把邮票一张张贴到了牛皮纸上。当我把贴满爱心邮票的包裹递给邮局的女士后，她把包裹再次放到了秤上，告诉我，现在包裹变重了，跟刚才不是一个价格，贵了很多。还有：现在是午休时间，窗口立即关闭。话音未落，她的头就沉到了臂弯里。

我只好去找地方吃午饭。当我一小时后回到邮局时，柜台后的女职员已经抬起头，浆糊也干透了。包裹的重量又回到了原来的价格档，踏上前往了德国的旅途。