 中俄合建月球科研站 联合对美？ | 科技环境 | DW | 10.03.2021

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科技环境

中俄合建月球科研站 联合对美？

中俄签署备忘录，合作建设在月球表面或月球轨道上的科研站。这是迈向签署协议的一步。有俄罗斯专家称，这是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。

China Mondmission | Übertragung des gesammelten Gesteins in die Rückkehrkapsel

资料图片：去年12月，中国嫦娥五号从月球采集岩石及土壤样本并带回地球

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私营航天企业SpaceX计划年内实现平民太空游梦想，届时将4人送上天穹，作为期3天绕地球飞行。谁若想同访太空，现在即可申请。

三艘太空探测器将抵达火星、詹姆斯·韦伯太空望远镜将发射、第12个德国人将进入太空、两颗巨行星、两次月食和两次日食——2021年将是让太空爱好者应接不暇的一年。

（德国之声中文网）中国国家航天局发布声明称，3月9日与俄罗斯签署一份合作建设月球科研站的备忘录。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄航天集团负责人称，备忘录是迈向协议的第一步，会在合理期限内签署协议，一年内会有一些具体消息。

中国国家航天局的声明中称，该月球科研站将建在月球表面或月球轨道上，可进行月球自身探索和利用、月基观察、基础科学实验等。该科学实验基地将长期自主运行。

俄方则称，可协调开展的项目之一是月震研究，再就是不同国家从月球不同地方采集土壤，然后相互交换。

中方的声明中称，相关项目“面向所有感兴趣的国家和国际伙伴开放”。

中国：从依赖俄罗斯到自己的太空之路

中国的太空计划早期依赖于俄罗斯的技术经验。不过，自2003年实现首次载人航天飞行以后，中国开始自己的太空之路。

据中新网报道，今年上半年，中国将发射永久空间站核心舱。空间站在轨道建造期间，中国规划发射4艘神舟载人飞船，进行航天员乘组轮换。4个乘组将共有12名航天员。

除此以外，中国曾在2019年向月球背面发射探测器着陆。而去年12月，嫦娥五号成功从月球表面采集岩石和土壤样本带回地球。此外，中国天问一号探测器目前正在环火星轨道上，等待未来数月择机在火星表面着陆。此举一旦成功，中国将成为继美国之后第二个在火星上着陆探测器的国家。

追念苏联光辉：六十年前首个“太空人”加加林升空

俄罗斯曾是首个实现载人太空飞行的国家。全世界首个太空人加加林在六十年前的1961年4月升空。两年后，首位女飞行员捷列什科娃成为太空人。

不过近些年来，在月球及火星探测领域，莫斯科落后于华盛顿和北京。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄国家航天集团负责人已邀请中方代表10月前往出席月球25号（Lunar 25）探测器的发射。

观看视频 01:30

嫦娥五號成功採樣 準備返回地球

美国：国会禁止NASA与中国的几乎所有联络

美国1961年5月实现首次载人宇宙飞行，比加加林晚了一个月。美国国会2011年出台法案，禁止美国宇航局NASA与中国的合作。

去年，俄罗斯没有加入美国主导的阿尔忒弥斯协定。俄罗斯卫星通讯社引述一位俄航天领域专家安德烈·约宁称，俄中此次签署备忘录即是对美国“阿耳忒弥斯计划”的回应。根据该计划，NASA争取在2024年以前重返月球，并首次将一位女宇航员送至月球。

上周，NASA毅力号探测器实现火星着陆后首次试驾。火星使命成为NASA主要的着眼点，计划最终实现载人前往火星，不过目前还处于非常初步的阶段。

来自Space X的挑战

与此同时，对俄罗斯的空间地位造成另一打击的是，美国公司SpaceX去年成功实现前往空间站的载人飞行，从而打破俄罗斯运送宇航员至空间站的垄断地位。美国NASA2011年退役了航天飞机。

马斯克的SpaceX宣布计划在2023年载人绕月飞行，一名日本富豪称已经支付了所有座位的费用。3月初，Space X星际飞船（Starship）原型机在德克萨斯成功着陆后爆炸。该试飞是Space X公司雄心勃勃的载人前往火星计划的一部分。

观看视频 00:46

NASA与SpaceX合作将4名宇航员送上太空

苗子/张筠青（美联社、法新社等）
 

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