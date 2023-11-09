中东战争与德国社会的裂痕

（德国之声中文网）联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）邀请各界代表参与开诚布公的讨论，但是在对话开启之际，这位德国国家元首强调了几个重要观点：首先是“我们的国家不会容忍反犹主义”。施泰因迈尔向犹太群体保证：“只要您仍须为自己和孩子的安全担心，这个国家就不会袖手旁观。”

第二点是面向德国的“巴勒斯坦社群”：“我们不允许反穆斯林的种族歧视，也不允许将整个穆斯林群体置于普遍嫌疑之下。”不过施泰因迈尔也同时对他们发出呼吁：“请不要让自己受到哈马斯帮凶的利用。请您为自己发声。请明确拒绝恐怖主义。”

反犹暴力事件的增多拉响警报

2023年的秋天，德国舆论经历了围绕中东战争的激烈辩论。自从极端伊斯兰主义的巴勒斯坦恐怖组织哈马斯于10月7日对以色列发动袭击之后，不少专家纷纷表示，反犹暴力事件的增多趋势已经拉响了警报。

德国多地发生了群情激愤的支持巴勒斯坦的游行示威，警方出动大量警力以维持秩序。一些犹太家庭已经不敢出门，并且担心孩子的安危。与此同时，一些穆斯林协会则抱怨社会上存在针对整个移民群体的普遍怀疑，以及越来越严重的排斥。

就此，联邦总统施泰因迈尔希望能够做出一个范例。“中东战争：为了在德国的和平共处”——以这个为主题，他邀请了12位嘉宾来到自己在柏林的官邸美景宫（Schloss Bellevue）：他们中一半是犹太教徒，一半是穆斯林，所有人都是犹太-穆斯林合作项目的代表。

反犹主义：为何如此根深蒂固

在这场圆桌讨论会上，各位代表向总统汇报的情况是令人压抑的。他们观察到一条深深的裂痕已经存在于社会中。这条裂痕并非新鲜事物，但却在10月7日之后变得更深了。两边的群体情绪都在变得越来越激愤。

福尔斯特（Michael Fürst）是德国下萨克森州犹太人协会的主席。多年来，他一直致力于呼吁犹太群体和巴勒斯坦群体之间的对话。他对施泰因迈尔讲述道，如今“很多社区成员对我说，他们觉得这个对话项目只是作秀”。在哈马斯发动恐怖袭击之后，以色列发生的一切对于他们来说“无异于堤坝的崩塌——这是自纳粹大屠杀之后，针对犹太人的最大残害暴行”。很多犹太人都表示要撤回到自己的社区中去。对话虽然重要，但是在当下却极难进行。

针对穆斯林和外来移民的普遍怀疑

德尔维什·赫扎尔西（Derviş Hızarcı）也有类似的经历。这位出生在柏林的土耳其后裔是当地“克罗伊茨贝格反对反犹主义倡议”的项目负责人。该项目致力于在首都柏林的穆斯林移民社区内反对仇恨和偏见。

我们在过去几个星期里收到了来自学校老师的500封咨询，他们在学校都遇到了这方面的矛盾冲突”，联邦总统施泰因迈尔表示。很多学校的校园气氛也是剑拔弩张。有移民背景的穆斯林学生感觉德国的社会多数对他们普遍持怀疑态度。而学校也因为处理反犹主义议题而感到力不从心。他发出急迫的警告：“如果我们让这些儿童少年受到污名化，如果我们不能做到把他们纳入社会，那么这些孩子就会与德国决裂。”

犹太人在德国：担忧暴力

在对话过程中，施泰因迈尔保持低调。他主要专注于向嘉宾提出问题。比如他对102岁高龄的纳粹大屠杀幸存者玛格特·弗里德兰德（Margot Friedländer）提问，她想对那些犹豫是否还要继续在德国生活下去的犹太人说些什么。对其他与会者，他也十分关心他们所负责的项目是否因为当前时局而受到了负面影响。有时他也会提醒大家建立同理心，或是对那些倡议的勇气和努力付出表示赞赏。

施泰因迈尔向所有参与者保证，他们同样归属于德国。“今天的德国是一个向世界开放、多元化的国家。”他尝试在讨论中给予鼓励和道义上的支持，这一点得到了与会嘉宾的赞赏。与此同时，现实情况仍然是令人沮丧的。

尤其是在这场对话举行前一天，多个协会和学术界人士都对德国目前反犹暴力事件的状况做出了消极的评估。在联邦政府打击反犹主义事务专员和“万湖会议别墅”犹太大屠杀纪念馆负责人共同举办的记者会上，阿马杜·安东尼奥基金会（Amadeu-Antonio-Stiftung）的项目主任莱勒（Nicolas Lelle）在《反犹主义现状报告》中做出了痛苦的总结：“反犹主义在德国确实占据了一席之地。”

专家担忧地发现，对杜绝反犹主义的原则，人们开始变得越来越不尊重。学者库佩尔（Beate Küpper）在记者会上警告道，尤其在中东地区目前局势的背景下，不应该只是聚焦于具有移民背景的穆斯林人群：“虽然这是正确的，也是重要的，但是却不应该转移人们对一个事实的注意力——那就是反犹主义主要存在于政治光谱的右翼。”她认为，德国选项党（AfD）就是一个造成德国纳粹记忆文化裂痕的右翼政党。

“投资1000亿用于消除仇恨的教育！”

在对抗反犹主义和仇视穆斯林思潮方面，人们还能做什么呢？

在联邦总统主持的圆桌讨论会上，与会者在一点伤达成了共识：教育是不可或缺的。在这方面，嘉宾们对于政府工作的失望之情溢于言表：他们抱怨，这一话题已经好多年不受重视，到处都缺乏好的教育服务，尤其是在反犹主义和仇视穆斯林这些方面。而后果也是人们不能无视的：“如果我们不能立刻拿出1000亿欧元，直接投资到教育领域的话，那么这一切都无从谈起”，赫扎尔西表示，“我们社会中的裂痕和气候危机一样，都危及我们的生存。”讨论临近结束时，赫扎尔西向联邦总统发出了一项呼吁：“施泰因迈尔先生，请允许我们发起一次‘沉默行进’的倡议，请让我们一起走上街头，表达我们所感受到的痛苦。”总统对他的呼吁表示善意感谢，但没有表示首肯。

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