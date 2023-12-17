中东、俄乌、中国：德国外交进入危机模式

（德国之声中文网）德国德语协会（GfdS）12月初将「危机模式」（Krisenmodus）一词评为年度词汇，该词也恰如其分地描述了德国外交政策的现状。当前最新也最引人注目的危机便是恐怖组织哈马斯与以色列之间的战争，它可能引发一场燎原大火，造成潜在的毁灭性后果。

为了避免这种情况发生，德国政府正试图采取一种平衡行动：一方面，如总理肖尔茨所强调的，以色列的安全是德国的「国家理性」（Staatsräson）。另一方面，外交部长贝尔博克则批评以色列打击哈马斯的行动，特别是约旦河西岸犹太定居者针对巴勒斯坦人的暴力行为。

至于战后中东问题的讨论，德国一向坚持两国解决方案的理念，欧盟和美国也是如此。根据这一方案，巴勒斯坦国应与以色列国并存。

国际组织「反极端主义项目」的中东问题辛德勒（Hans-Jakob Schindler）对《世界报》说：「很明显，由于当前和过去20年发生的事情，两国方案目前是一个非常遥远、非常模糊的目标。」尽管如此，辛德勒仍建议德国政府继续以此为目标，他反问道：「除了两国解决方案之外，还有什么其他办法呢？」

两国方案 能化解以巴争端吗？

俄罗斯的侵略

由俄罗斯入侵乌克兰引起的另一场战争，可能是近几十年来德国和欧洲外交政策的最大挑战之一。但即使德国和其他西方国家向乌克兰提供了大量军事援助，乌克兰至今在收复被俄罗斯占领的领土方面进展仍微。

现在，西方国家对乌克兰提供军事协助的意愿正在迅速下降，其中包括迄今为止最重要的支持者美国。

停火谈判或更多军援？

对于战争的疲劳正在对欧洲政治家施加压力，一些声音要求考虑通过谈判结束战争。来自哈勒大学的政治学家瓦维克（Johannes Varwick）对《世界报》表示：「我认为应该先停火，然后就乌克兰领土变更、乌克兰中立等问题进行外交谈判，所有这一切都应该放在谈判桌上。」

乌克兰士兵在德国营地接受M109自走炮的射击训练

不过，德国政府目前沒有打算这么做。外长贝尔博克在11月底的北约会议上明确表示，在她看来，除了继续支持（乌克兰）之外别无选择，尽管局势看起来可能「很困难、很疲惫、很僵持」。

中国被视为日益严重的威胁

与前总理默克尔时期相比，如今的中德关系发生了很大变化。过去默克尔出于贸易政策利益的考虑，对中国采取了温和态度。而当前由社民党、绿党和自民党组成的政府在今年通过的对华战略文件中则指出，中国是德国和欧盟的「合作伙伴、竞争对手和制度性对手」，且柏林越来越强调其中的「对抗」关系。

德国政府对于中国对台湾的武力威胁，以及俄罗斯入侵乌克兰后的中俄密切往来感到担忧，这也让柏林越发视中国为全球政治秩序的问题制造者和破坏者。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 “中国人民的老朋友” “你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开”，在默克尔即将卸任之际的2021年10月13日，中国国家主席习近平在同德国总理默克尔举行视频会晤时，高度评价对中德、中欧关系发展作出的贡献。在其担任德国总理的16年里，默克尔曾12次访华，足迹遍布中国大江南北。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 首次访华 2006年5月，出任德国总理刚半年的默克尔首次访华，受到广泛关注。她的前任施罗德与中国关系密切，默克尔曾以反对党领导人的身份批评施罗德政府的对华政策。在此行中，她除了在北京与胡锦涛、温家宝举行会晤外，也前往上海，体验了磁悬浮列车（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 为“德中同行”揭幕 2007年8月，默克尔第2次访华，当时正值中德建交35周年之际。她在此行中前往南京，为德国在华系列文化活动“德中同行”揭幕，并与南京大学师生交流（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 冰期后的热情接待 2007年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年两国关系开始回暖。2008年10月，默克尔前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 生日合影 在这张照片上，德国政坛“铁娘子”显得格外温柔。这张图片摄于2010年7月西安，当天正好是默克尔56岁生日，按中国属相属马的她正与兵马俑陶马合影。在她的此行中，德中签署了多项经济技术合作协议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 前往广州 夜游珠江 2012年2月，默克尔第5次访华，与时任中国国家主席胡锦涛会晤，并在温家宝的陪同下前往广州，出席德中经济论坛，参观德国隧道设备制造商海瑞克在广州的分公司，同时夜游珠江。图中，当地小学生向这位德国女总理献花。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 会晤未来的“一把手” 这是默克尔2012年8月访华，图中她正与习近平举行会谈。值得注意的是这时习近平的职务还是国家副主席，在不久后的中共十八大以及第十二届人大上，他成为中国“一把手”。在此行中，默克尔也在中国总理温家宝的陪同下乘坐高铁、访问天津，拜访了空客在天津设立的组装基地。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 成都逛菜市场 2014年7月，这位德国“铁娘子”第7次访华，前往成都和北京。默克尔在成都神仙树农贸市场的照片也盛传一时（图），据报道观摩品尝了宫保鸡丁。此外，她也在成都参观了德国大众与中国一汽的合资企业，并在北京出席首次“德中经济顾问委员会”会议。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 体会中国农村生活 2015年10月，默克尔第8次访华。在北京与习近平等会面后，她受邀前往李克强的故乡安徽，来到了合肥农村，到访农户家庭、参观乡村小学（图）。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 第四轮政府磋商 2016年6月，默克尔和李克强出席了第四轮德中政府磋商，中德两国也在她此行中达成了网络安全协议。值得一提的是，默克尔此行也在德国大使馆内会晤了公民社会的代表。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 与各国“强人”齐聚杭州 虽然看起来穿的是同一件上衣，但这其实是默克尔另一次访华之旅。2016年9月，默克尔在杭州参加了G20峰会，这也是她第10次来到中国。鉴于德国是来年（2017年）G20峰会的主办国，在照“全家福”时，默克尔站在习近平右边、正中的位置。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 俯瞰紫禁城 谈笑风生 这是默克尔作为德国总理第11次访华。2018年5月24日，中国国务院总理李克强在人民大会堂东门外广场为她举行了欢迎仪式，两位“老朋友”也就中德关系等问题进行了交流。在中国即将迎来改革开放40年之际，默克尔此次行程还包括访问有改革开放“试验田”之称的深圳。

德国“铁娘子”默克尔的中国足迹 最后一次访华谈及香港问题 默克尔的第12次访华正值延续数月的香港抗议活动之下，此时新冠疫情尚未爆发。这是她作为德国总理最后一次访华，默克尔在2019年9月的这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。图中是默克尔和李克强在欢迎仪式上。因为默克尔此前数次在站立时出现颤抖情况，她这段时间一般是坐着听国歌演奏。



在价值观与利益之间做选择

然而，自2016年以来，中国一直是德国最重要的贸易伙伴。因此，德国政府的对华战略并非以两国经济脱钩为重，因为这对德国自身的损害太大，而是努力减少对中国的片面经济依赖。

就与中国的外交关系而言，贝尔博克倡导的以价值观为导向的外交政策的局限性尤为明显。今年4月，时任中国外长秦刚在回应贝尔博克关于尊重人权的警告时说，中国最不需要的就是西方的「教师爷」。

德国外交政策协会的霍夫（Henning Hoff）则对德国政府的外交政策持肯定的态度。他告诉DW，德国政府已经明确表示外交政策既要考虑价值观，也要考虑利益。霍夫称：「如果完全忽视价值观，就像我们对俄罗斯所做的那样，就会产生灾难性后果，我们在乌克兰问题上看到了这点。」

德国人开始厌倦干预国际危机

德国政府正在为有关中东、俄乌以及中国等全球政治事件寻找答案。无论德国喜欢与否，美国和欧盟都希望这个欧洲最强、世界经济第四大国发挥更积极的作用。

但大多数德国人对此似乎并不赞同，德国柯尔柏基金会（Körber Foundation）9月进行的一项调查显示，54%的德国人认为德国在国际危机中应表现出更多的克制。只有38%的人希望德国更多地参与其中--这是自2017年调查开始以来的最低值，当年有52%的人希望德国更多地参与其中。

此外，高达71%的人反对德国在欧洲发挥军事领导作用。看来，德国人最希望的只有一件事：远离全球的政治风暴。但这个愿望能否实现，还是个问号。

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