两名德国人在埃及失踪

（德国之声中文网）近两个星期来，马利克·阿卜杜勒-阿齐兹（Malik Abdel Aziz）一直在等待他的兄弟马哈茂德（Mahmoud）的消息。两人于2018年12月27日从沙特阿拉伯城市麦地那前往开罗探望他们的祖父母。兄弟二人来自哥廷根，在麦地那学习伊斯兰学。

他们原想在开罗逗留9天，然而计划的一切都发生了变化。马利克向德国之声表示：“在机场进行护照检查时，警察在我的护照上盖了章并告诉我，我可以走了。但是他们让我的兄弟马哈茂德等一等。”他们一起等了几个小时。 “没有人告诉我们等待的原因。”

马利克说，之后有一位埃及安保人员问他，如果马哈茂德被禁止入境，他是否也会跟着返回出发地点。马利克以为这是个误会，而且相信马哈茂德即便不许入境埃及，至少也可以返回麦地那。于是便和马哈茂德分手告别。但自12月27日晚以来，23岁的马哈茂德便音讯全无。

来自哥廷根的马哈茂德是就读于麦地那的一名伊斯兰学学生

自周二（1月8日）晚上以来，尽管德国外交部获悉马哈茂德在埃及被拘留，但也仅此而已。而且就连这个消息也是德国驻开罗大使馆经过一番努力才获得的。因此，埃及以什么罪名拘留马哈茂德，柏林方面并不清楚。

伊萨·埃尔-萨巴格在埃及被失踪

马哈茂德并不是唯一一个在抵达埃及机场后被失踪的德国公民。2018年12月17日，来自吉森的18岁年轻人伊萨·埃尔-萨巴格（Isa El Sabbagh）从法兰克福前往埃及卢克索，然后转道开罗，去看望在开罗的祖父母。伊萨的父亲马哈默德·萨巴格（Mohamed El Sabbagh）说：“由于机票便宜很多，伊萨准备当天晚上11点就转乘一架埃及航班继续飞往开罗。

伊萨的父亲马哈默德说：“我在下午5点30分左右给儿子发了一条短信询问。”消息被阅读，但没有答复。自从伊萨在卢克索降落并进入机场的过境区后，他就消失了。

阿卜杜勒-阿齐兹和萨巴格的家人都在担心会发生最糟糕的情况，因为他们联想起意大利大学生雷格尼（Guilio Regeni）的死亡案件。他于2016年1月失踪，9天后他的尸体在路边被发现。开罗政权否认与此案有任何关系。但是罗马政府怀疑是埃及情报官员下的毒手。

埃及被消失现象频繁

在塞西（Abdel Fattah al-Sisi）总统的统治下，受到安全机构怀疑的人被失踪在埃及经常发生。位于开罗的人权组织“阿拉伯人权网络”负责人贾迈勒·艾德（Gamal Eid）称人被失踪是政治犯罪行为。一些被失踪者在经过几天审讯之后重新出现，但大多数人被关入监狱。据人权观察组织和埃及公民社会组织Wikithawra称，自塞西总统上任以来，约有6万人作为政治犯被逮捕。

并非政治活跃人士

伊萨和马哈默德的父母和家人无法解释为什么他们俩人会被逮捕。马哈默德的父亲说他的儿子不是积极投身政治的人，对社交网络也没有太大兴趣。 马利克也说他的兄弟以及他的家人都对政治不感兴趣。

这两个家庭也不再相信是被弄错了名字抓错了人， 无论是伊萨的父亲还是马哈默德的兄弟都认为，如果是弄错名字的话早就可以澄清了。

德国公民与埃及背景

伊萨和马哈默德都是母亲是德埃混血儿。为了能够享受埃及的一些福利，几年前两人甚至申请获得了埃及身份证，虽然身份证不是护照，但很可能他们已经被作为埃及公民对待，对此他们本人则并不清楚。

这将增加德国当局的工作难度, 因为埃及不再有义务提供信息。从2014年到2016年上大学之前，马哈默德曾一直生活在开罗。2008年至2017年，伊萨与其埃及母亲也一直生活在埃及首都。

几天来，马哈茂德的父亲带着他的另外2个儿子来到开罗打听马哈默德的下落。伊萨的一位在开罗担任律师的叔叔也将在近日飞往卢克索就地了解情况。伊萨的叔叔说：“但愿他们平安无事，不久就能重获自由。”

