东盟峰会 聚焦南海与贸易

(德国之声中文网) 在李克强表态前，东盟十国已经就"南海行为准则"进行了闭门审议。根据李克强的说法，"南海行为准则"是2002年签署的《南海各方行为宣言》的升级版，旨在"将南海建设成为和平、友谊和合作之海，维护好本地区和平稳定和长治久安"。中国总理还透露，目前，该准则已经在短短一年时间内提前完成了第一轮审读，第二轮审读目前也已经启动，并且力争在2020年完成二读。

他还赞扬东盟与中国的合作框架稳定健康发展，"加强了政治互信，支持地区稳定，能够应对世界其他地区的不稳定。"

就在不久前，中国与越南在南海争议海域发生了对峙。对南海绝大部分岛礁提有主权诉求的中国，与菲律宾、马来西亚、文莱等东盟成员国也时常发生摩擦。美国国务卿上周指责中国在南海地区霸凌他国，还认为以往的美国政府在南中国海问题上"过于犹豫"，"做得远远不够"。

本周末召开的东盟峰会，预计将会在周一(11月4日)发布的领导人联合声明中提到南海问题。在以往的东盟峰会上，各成员国曾经就声明是否应该包含对中国强硬的措辞而发生过争执。

泰国总理巴育

印度作梗 贸易协定难产

除了南海议题，本次东盟峰会还重点商讨由中国推动的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)。该协议最初由东盟发起，并吸纳中国、日本、韩国、印度、澳大利亚、新西兰参加，总共囊括了16个亚太国家，涵盖全球近半人口以及约1/3的GDP。

不过，该协定是否能在本次峰会上取得重大进展，目前还存在疑问。与会的印度总理莫迪(Narenda Modi)在与东盟领导人会面时，只字未提RCEP协定，只是说要进一步审视既有的印度与东盟贸易协议。

路透社从印度消息人士处得知，印方担心新协定将会导致中国商品大量涌入本土市场，因此在上周提出了新要求，而参与谈判的其他国家很难满足印方的新诉求。

东道国泰国总理巴育则在周日表示，各方应当继续力争在今年内完成RCEP协定的谈判，从而促进经济、贸易、投资的增长。巴育警告，亚太地区如今正面临贸易以及地缘政治争斗的多重风险，美中贸易纠纷已经让整个地区的经济增长跌到了五年来的最低值。泰国一名发言人则表示，该协定有望在2020年2月签署。

文山/达扬/(法新社、新华社、路透社)