 东京残奥会开幕 | 足坛体坛 | DW | 25.08.2021

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足坛体坛

东京残奥会开幕

伴随着盛大的文艺表演，第16届夏季残奥会8月24日晚在日本东京新国立竞技场开幕。本届残奥会共有来自162个代表团的4403名运动员参赛。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier

（德国之声中文网）本届东京残奥会是第16届夏季残奥会。1964年，东京举办了继1960年罗马残奥会之后的第二届残疾人奥运会。当时只有9个比赛项目。本届残奥会已经发展到了539个比赛项目，共有4400多名运动员参赛。因疫情原因，开幕式现场没有观众，接下来的比赛也将在没有观众的情况下举行。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier

本届残奥会开幕式的理念和奥运会一样为“Moving Forward”，寓意“前行的力量”。一段舞蹈表演后，天空燃放起礼花，开幕式演出开始！

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier

在运动员入场环节中，首先入场的是难民代表团。他们的旗手是一名背上扛起大旗的无臂少年。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier

国内政治危机导致两名阿富汗运动员缺席本届残奥会。但志愿者依然高举阿富汗国旗走入会场。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier | Afghanistan

德国向本届残奥会派出了133名运动员，大约80名德国运动员参加了开幕式。担任德国队旗手的是轮椅篮球选手马里克·米勒（Mareike Miller）和自行车选手米歇尔·托伊贝尔（Michael Teuber）。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier | Deutschland

中国代表团由437人组成，其中运动员251人，将参加20个大项、341个小项的比赛。中国代表团共150人参加了运动员入场仪式，女子轮椅射箭运动员周佳敏、男子肢残田径运动员王浩担任旗手。

Tokio 2020 Paralympics | China

运动员入场后，整个体育场化身一个机场，身着奇幻服装的舞者讲述了一个故事：主人公“单翼小飞机”只有一侧机翼，却渴望飞向天空。

Japan | Paralympics 2020 | Eröffnungsfeier in Tokio

故事第一部分结束了，东京奥组委主席桥本圣子和国际残奥委会主席安德鲁·帕森斯（Andrew Parsons）登台向运动员们表示问候。接下来，日本天皇德仁宣布东京残奥会正式开幕。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier | Rede Parsons

各国运动员将残奥会旗帜送入会场，其中一名是德国短跑运动员约翰内斯·弗洛尔斯（Johannes Floors）。残奥会会歌响起后，一名日本轮椅网球运动员和一名游泳教练宣读了残奥会誓词。

Paralympics Tokio 2020 - Eröffnungsfeier

之后，表演继续进行，“单翼小飞机”在其他伙伴鼓励下，终于成功地飞上天空。“单翼小飞机”的扮演者是一名13岁的女学生。

Japan Eröffnungszeremonie der Paralympischen Spiele 2020 in Tokio

最后，奥运火种由三名运动员用火炬带入体育场。它被传给了日本卫生部门的三名医生和护士，以表彰他们做出的抗疫努力。三名日本运动员之后坐着轮椅登上火炬台，共同点燃了东京残奥会圣火。

Paralympics Tokio 2020 | Eröffnungsfeier

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