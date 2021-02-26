世贸组织新任总干事上任 担子重任务多

（德国之声中文网）刚刚上任，世贸组织WTO总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉（NgoziOkonjo-Iweala）任务多担子重。"特朗普风暴"给这个总部设在日内瓦的组织也留下烂摊子。目前还没有任何迹象表明，这位美国前总统在位时退出的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）和停滞的跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议（TTIP）谈判会在可预见的未来重启。

相反，美中贸易争端持续发酵，世贸组织的斡旋没能取得成功，因为美国杯葛世界贸易组织上诉机构新法官的遴选，而该机构对国际贸易争端拥有终审判决权。导致自2019年秋季以来，世贸组织上诉机构一直无法采取行动。

对争端解决机制不满的不仅仅只有美国。找到一个世贸组织所有成员支持的新制度，为组织激起新活力，这对恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉来说是一个首要的任务。她也曾多次强调要尽快让世贸组织上诉机构恢复如常。

应对疫情的决心

上任后的首个在线新闻发布会上，恩戈齐指出，世贸组织不能再这样下去了。2月中旬她表示希望调整世贸组织规则，以适应数字经济时代及其跨境商务的新环境。66岁的她还强调，决心确保世界上每个人都能接种新冠疫苗。

决策过程的羁绊

另外一个问题是世贸组织协商一致的原则。多年以来，164个成员国一直未能就开放市场和拆除贸易壁垒的新规达成一致。德国ifo经济研究院国际经济中心负责人弗拉赫(Lisandra Flach)指出，多边贸易自由化停滞不前。德国基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr）认为，世贸组织要意识到："一些主要的角色，比如中国或美国，在可预见的未来会继续努力让自己的经济政策体系占据上风，这也会给世贸组织带来麻烦。"

费尔伯迈尔建议，为了公平对待成员国的制度差异，世界贸易组织应 "实行一种俱乐部制度--根据不同的经济制度，在不同程度上融入贸易规则和自由体系"。

以贸易取代孤立

来自尼日利亚的经济学家恩戈齐希望能够推动全球贸易往来，以此缓和新冠危机带来的经济影响，这一点受到各界的欢迎，尤其是出口国为导向的德国。

德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)指出，恩戈齐曾就职世界银行，积攒了不少经验："她已经成功地证明，可以领导拥有众多不同利益成员的国际组织。我们将尽最大努力支持履新总干事引导世贸组织回归到成功的道路上。"

欧盟面临更多阻力？

在拆除贸易保护主义壁垒方面，欧盟也要有所改变，欧盟廉价出口的农产品冲击非洲农业，让当地农民的生活更加艰难。欧盟国家的大型捕鱼船队对许多沿海一带的发展中国家渔场鱼资源被捕捞殆尽负有部分责任。

恩戈齐博士已经宣布，她正考虑对渔业补贴政策制定新规。欧盟计划征收对部分进口商品征收二氧化碳税，即 "碳边界"调整机制也可能会引发矛盾，批评者认为这违反了世贸组织的规定。

另外还有重要的一点是，恩戈齐博士必须恢复世贸组织的声誉。她的前任、巴西人阿泽维多（Roberto Azevedo）去年夏天提前请辞下台，加入美国饮料公司百事可乐担任高管，无论如何，这都无益于改善世贸组织的声誉。

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