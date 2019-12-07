世界经济论坛：环境成为"全球风险"

（德国之声中文网）若世界经济论坛（WEF）看法正确，那么，一位美国前总统已成经典的那句话--"关键在于经济，笨蛋！"--如今不再有效。世界经济论坛认为，环境隐含着对世界的最大风险，若涉及人类共同体长期风险的几率，气候变化及其后果居于忧虑名单的最前列。

这是世界经济论坛周三（1月15日）发表的第15次《全球风险报告》中的核心论点。下周，该论坛的第50届年会在达沃斯开幕。为撰写这一风险评估报告，世界经济论坛征集了世界各国750多名专家的意见，要求他们按重要性及几率列出自己对地球未来的最大忧虑。

"气候变化更猛、更快"

报告指出，涉及未来十年的风险，受访者的主要忧虑就是"气候保护和应对气候变化失败"。报告称，"气候变化对我们的影响比很多人所预期要更严重、更快"。报告指出，过去5年是自有记录以来最热的年份，"自然灾害将更频繁、更严重。"

根据该报告，物种消亡成为接受询问的专家和决策人的最大忧虑之一。报告指出，动植物种类目前消失的速度要高出1000万年来平均速度的数千倍。报告的作者们写道："从食物供应到卫生系统瘫痪直到整个供应链断裂，物种消亡将给人类造成严重后果。"

经济上我行我素的后果

报告指出，经济和政治风险当然会加剧这一威胁态势，它们会减少各国家和国际社会恰当应对气候变化的可能性。根据该报告，经济争端位于本年度忧虑排名表的最前端，紧随其后的是内政上的两极化。报告使用了"不稳定的地缘政治状态"这样的字眼："国家越来越从霸权主义眼光出发看待机会和危险"。根据受访者们的判断，经济上独断专行、不顾地缘政治后果的民族主义行为日益增多。

报告的作者们指出，无疑，这一情况不会使人类对真正的问题作出反应变得容易："缺少经济和社会稳定，国家将缺少应对全球核心风险的手段。"

数字安全

在这一复杂态势中，机会和风险并存的数字革命扮演着越来越中心的角色。这一点也在《全球风险报告》有明确表述。根据该报告，世界人口一半以上目前已经"在线"，每天平均有100万人首次上网，三分之二的人有移动电话。不过，专家们在报告中指出，"不平等的上网机会、全球技术和数字安全框架条件的缺失，隐含了巨大风险"。作者们还认为，在至2030年的十年中，亦可能发生"信息基础设施的崩溃"。

然而，根据《全球风险报告》作者们的看法，数字革命、持续的经济风险、对多边主义的摈弃等等，所有这些都不像气候变化及其潜在的灾难性后果这般无处不在："一如世界经济论坛成员所视，在全球风险评估历史上，对环境的忧虑首次主导了可能的长期风险。"