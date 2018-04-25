世界最长寿男子在日本去世，享年112岁

（德国之声中文网）据日本传媒周二（2月25日）报道，得到官方认证的全球最长寿男子渡边智哲在日本谢世，终年112岁。1907年出生的这名日本人两星期前刚在养老院获得《吉尼斯记录》颁发的世界最长寿男子证书。

渡边智哲出生于日本北部的新泻县（Niigata）。他直到去夏，这位老人还每天健身、做数学题目，并孜孜不倦于折纸、书法艺术。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 最长寿德国人去世 冯·格斯多夫（Edelgard Huber von Gersdorff）经历了德意志帝国、纳粹德国以及德意志联邦共和国“三代王朝”。2018年4月10日，作为当代德国最长寿者的她以112岁高龄在位于卡尔斯鲁厄的家中与世长辞。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 一生坚持体育锻炼 冯·格斯多夫1905年生于图林根一个军官家庭，年幼时曾患小儿麻痹症，但这没有阻挡她对体育的热爱，骑自行车成了她终生的爱好。一直到生命的最后，她每天坚持不懈地进行锻炼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 活到老，好奇到老 在已故先生的鼓励下，冯·格斯多夫不仅克服小儿麻痹带来的身体上的不便，还正式注册上了大学，先主修化学，然后又转到法学。直到退休，她一直在一家银行从事法律工作。冯·格斯多夫非常关心天下大事，最后不能亲自读书看报了，她就请别人为她阅读报纸。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 他是一名大屠杀幸存者 2017年8月11日，当年全世界最长寿者克里斯塔尔（Israel Kristal）以113岁的高龄与世长辞。很难想象，这名长者是一名纳粹大屠杀的幸存者。1903年9月15日，犹太人克里斯塔尔生于波兰，1944年被纳粹驱赶进奥斯威辛集中营，他在那里失去了前妻和两个孩子。1950年定居以色列。2016年，吉尼斯世界纪录授予他“世界最长者”称号。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 113岁的成人礼 在克里斯塔尔113岁的寿辰之日，他的家人为他庆祝了“成人礼”（Bar Mitzwa）。信仰犹太教的男孩，在13岁时，家人都会举办这一礼仪，庆祝少年走向成年的成熟。图上看到的是在耶路撒冷哭墙前，以色列家庭在庆祝成人礼。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 甜食是他一生的召唤 克里斯塔尔乐观自信，是一名出色的甜点蛋糕师。被迫搬进波兰罗兹市的犹太人居住区后，他再次开了一家甜食店，除了当地犹太人，德国人也来他的店里购买甜食，正因如此，克里斯塔尔得到某种保护，也能得到做甜食用的食材。在以色列海法市定居后，克里斯塔尔重操旧业，又干起了老本行。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 目前最长寿的男人在日本北海道 2018年4月10日，吉尼斯世界纪录宣布，现年112岁259天、来自日本的野中正造（Masazo Nonaka）成为“在世最年长的男性”。 野中生活在北海道，出生于1905年7月25日。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 奶油蛋糕是最爱 问到长寿的秘诀时，野中说，他最爱吃奶油蛋糕。对其它甜食，他也是来者不拒。吉尼斯为他颁发世界最长男性证书时，也同时带来了一盒大蛋糕。

世界上最长寿的人都有哪些爱好？ 另一个爱好是泡温泉 野中另一个爱好是泡温泉。他曾经营一个家庭温泉酒店，现在同家人居住在这个有着100多年历史的温泉酒店里。更早的时候，野中是农民和伐木人，不折不扣的体力劳动者。



作为家中8个孩子中的长子，渡边智哲一生劳作，生活并不富裕。 他上过农业学校，在二战中当过兵，战后在家乡新泻的农业管理机关工作至退休。一直到高龄，他都以自己栽种的鲜果菜蔬供应全家。

据共同社报道，他育有5个孩子，有12个孙子、16个曾孙、一个玄孙。今年3月5日本是他113岁寿辰。

凝炼/洪沙（德新社）