专访: 大众汽车不会太担忧失去德国政府投资担保

德国之声：几天前我们看到《明镜周刊》报道称，德国联邦经济部拒绝为德国大众在中国的新投资项目提供担保。作为长年从事欧企投资中国相关业务的商法律师，您是否能为我们解释一下，德国政府为德企提供的投资担保究竟是个什么概念？每一家德企前往海外投资，是否都能获得德国政府的担保？

魏德里希(Thomas Weidlich)：当然不是每家德国企业都能获得担保。它起源于60年代，是德国政府为了促进企业海外投资出台的措施，以降低德企在发展中国家、新兴国家投资的风险。中小企业尤其需要这样的措施。当然申请投资担保也有一定的前提条件，具体的担保内容也各有不同。

德国之声：在一份典型的德国政府投资担保协议中，会主要有哪些内容呢？

魏德里希：首先协议会明确描述具体担保的投资项目，包括投资框架、投资金额等重要数据。重要的投资标准、项目是否合规、所在国是否能审批等信息也需要明确列出。然后企业和德国联邦政府根据这些具体信息来制订担保协议。

德国之声：假如这家企业在海外市场经营不善亏了钱，德国政府会用公共财政去补偿其经济损失吗？

魏德里希：投资担保不是用来为经营不善或者其他市场风险兜底的。一个投资项目因为市场培育不全、合资伙伴遇到困难而亏本，投资担保并不会去补偿其损失。担保的作用主要体现在抵御海外市场政治影响方面。比如，投资项目遭到所在国没收、审批延迟、承诺的许可证没有发放等情形，也就是所谓的政治风险。在遇到这种情况时，作为担保人，德国官方一般会有两种选项。一种是应对极端情形的，比如一个投资项目因为所在国的政治影响而失败，那么德国政府会在担保协议规定的赔偿限额内补偿德企的部分损失。还有一种则更加重要：德国外交人员始终会跟踪德企投资项目，不断地与所在国的有关部门交涉，力争在问题出现的早期就采取措施予以解决。

德国之声：您的意思是说，比如在中国，德国大使、领事始终跟踪担保的项目，和中方接洽，确保投资失败、需要补偿的情况根本不会出现？

魏德里希：对的，就是这样。这也是德国政府投资担保的最重要意义，从政治层面上帮助德企在海外市场取得成功。总而言之，投资担保兜底的是政治风险，而非市场经营风险。

德国之声：我们来探讨一个假设性问题：假如一家德国企业在海外因为所在国审批延迟而面临巨大损失，德国政府会赔付多大比例？

魏德里希：这个就要根据具体的担保协议进行具体分析了。比如损失范围如何界定、赔付上限是多少等等。有一点可以肯定：赔付金额不会是无上限的。

德国之声：过去几个星期，上海的防疫封控影响了华东地区上千家设厂经营的德国企业，他们的损失是否会由德国政府通过投资担保协议来补偿？

魏德里希：首先，这取决于当事德企是否和德国政府签有担保协议。当然大部分在华经营的德企都有这样的担保协议，但并非全部德企都有，而且也并非全部类型的投资、全部类型的政治风险都在赔付范围之内。而且德国政府也一直建议德企首先充分利用所在国的法律维权手段。德国和中国之间也签有双边投资保护协议，企业可以用其先向所在国要求经济补偿。我认为，德国政府提供的投资担保不太会运用于这样的场合。当然，具体情况还是要具体分析。

德国之声：几天前我们看到新闻，德国联邦经济部不再为大众在华新投资项目提供担保。德国大众会因此面临哪些风险？

魏德里希：首先我要指出，这条新闻并没有100%确证，因为德国政府迄今只是承认某一家德企的投资担保申请被拒，但没有明确指出是哪一家。当然外界都推断出这家企业是德国大众。不管怎样，这家德企假如在中国因为政治影响而蒙受了损失时，就不能指望德国政府来补偿了，只能自己承担。当然这家德企还可能会和商业保险公司签有协议，多少还是能获得一些补偿。需要强调的是，德国政府提供的投资担保，主要是为中小企业开拓海外市场提供帮助。相对大型企业，中小企业评估、应对海外风险的能力有限，和在华经验丰富的德国大众不能比。中小企业更加依靠德国政府的投资担保。

德国之声：假设一家大型德企，姑且认为其是德国大众，在中国遇到了审批延迟等政治风险。德国政府是否会因为没有签署投资担保协议而对此不管不顾呢？

魏德里希：这个问题您应该去问德国联邦政府。我个人观点是：不管有没有投资担保协议，为海外德企、海外德国公民提供帮助都是德国政府的政治任务。况且像德国大众这样的企业，下萨克森州政府是参股的，可以说是一家德国国资企业，所以德国政府肯定还是会出面和中方交涉的。当然考虑到新疆等问题，德国官方届时的行为会非常谨慎。但从原则上而言，我不认为德国政府届时不会为大众出面，也许他们会在幕后采取一系列交涉。

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