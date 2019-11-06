专访：香港示威运动陷暴力难题

Tim Sebastian: Joey Siu，欢迎来到Conflict Zone。

Joey Siu：这是我的荣幸。

Tim Sebastian：如果香港警察使用暴力是错误的，为什么示威者使用暴力是对的呢?

Joey Siu：首先，我不认为抗议者意在攻击别人而使用暴力，我相信使用暴力的目的只是为了保护我们自己。因为看到警察在没有任何理由的情况下殴打抗议者。

Tim Sebastian：你的意思是，他们是反击。

Joey Siu：对。

Tim Sebastian：但他们不只是报复，不是吗? 10月20日，一群勇武派抗议者向警察局扔汽油弹。这可不是报复。在此一周前，一个抗议者用美工刀刺伤了一名警察。有人在路边放了一枚自制炸弹。感谢上帝，爆炸没有造成任何损害或人员伤亡。这就是那种我所说的暴力。你能对此做出解释吗?

Joey Siu：我觉得，当抗议者意识到，和平示威和遊行都不能有效地让政府回应诉求，我相信，这就是为什么他们会试图用暴力来表达他们的愤怒，表达他们对警察的愤怒。

Tim Sebastian：但我们说的是随机进行暴力袭击（random violence），随机暴力事件。

Joey Siu：是的。我同意，无论如何，我们应该尝试使用和平手段来呼吁政府做出回应，我相信使用暴力并不能迫使政府对我们的诉求给出解决方案。

Tim Sebastian：你是说，那些使用暴力的人已经失控了吗？

Joey Siu：我不认为他们已经失控了。

Tim Sebastian：上个月，一位抗议者接受了《金融时报》的采访。他叫马克，17岁。他说"我觉得我们再也无法克制自己了。对警察的仇恨情绪越来越强烈。"已无法自制。这听起来很像某人、某个运动失去了控制。

Joey Siu：我觉得这只是个案。我相信，如果说大多数抗议者仍然在做一些破坏的事情是有原因的。比如说，他们破坏港铁站，破坏与中资公司有关的餐馆或商店，因为……

Tim Sebastian：我们先不谈其他，还是说回暴力事件。你们的一些運動领导者担心暴力，不是吗？2014年雨伞运动的组织者之一杨政贤（Johnson Yeung）说，每个利益相关者都应该立即采取行动。如果不想让暴力升级到无法回头的地步，每个利益相关方都应该立即采取行动。

Joey Siu：我同意这个观点。

Tim Sebastian：那你为什么不站出来，说暴力应该停止了?

Joey Siu：嗯，我相信抗议者的共识之一是抗争群体不要分裂，也不谴责任何抗议者，即便他们使用的暴力程度似乎在升级，可能会对其他人造成一些伤害。

Tim Sebastian：所以你们几乎保持了中国共产党的那种一致。这对你们很重要，是吗？没有人提出不同意见、没有人可以说话、没有人可以表示不赞同。

Joey Siu：我觉得那是不一样的，我们会提出异议，会讨论我们的行为，甚至在那些"破坏行为"之后，我们还会在线上讨论……反思自己的行动。所以我相信……

Tim Sebastian：不过暴力还是继续上演，谁能阻止？谁能让它不再发生？

Joey Siu：我觉得……

Tim Sebastian：没有人

Joey Siu：没人能阻止它，除非……

Tim Sebastian：没有人。如果没人能阻止，就会失控。

Joey Siu：除非等到，除非等到年轻一代和更年长的一代人一起，比如学生领袖和一些支持民主的重要领袖。他们如果站在一起呼吁，现在我们的行动必须要和平、停止暴力。我相信这可能是一个叫停暴力的方法。

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Tim Sebastian：这听起来很不确定。很困难。就像一旦火车开动了，你们团队里似乎没有人能让这辆车停下来，这是危险的。

Joey Siu：是的，我同意。正因如此，我们一直在组织和平遊行和集会，试图转变我们在抗议中使用的策略，让政府来回应我们的要求。我相信每个人都很努力。例如，我们正在组织罢工和罢课。我们想尝试探索其他和平方式，这样就不会有暴力。

Tim Sebastian：明白了。但在此期间，如果有任何人被杀，一个无辜的路人或警察，那整个运动就结束了，不是吗?你们的国际支持会在一夜之间消失。

Joey Siu：我同意你的观点。

Tim Sebastian：你们会准备冒这个险吗？你不会在公共场合说，我们需要停止这一切。英国政府上周发声，指出香港示威浪潮中"少数核心示威者"的暴力行为不能接受。听起来，你们的国际支持正出现摇摆，不是吗?

Joey Siu：是的，我相信，当所有的自由世界国家都主张用和平手段解决问题时，暴力升级和那些暴力场面可能让国际社会非常担忧。

Tim Sebastian：但是国际社会告诉你们，做得太过分了。这无关紧要吗？

Joey Siu：这当然重要。不过我觉得最重要的是如何能让我们的政府负起责任，如何能让他们回应我们的诉求。

Tim Sebastian：谈到香港抗争运动的未来，你们好像没有什么计划，既不是会继续抗争，你最近说，我不知道这场抗争会如何结束，或者是明天会发生什么，我们觉得已经没有退路，所以我们一定要继续抗争，说的好像你是这场运动的过客，但你是这场运动的发言人不是吗？不该是你负起责任的时候吗？

Joey Siu：我当然应该这么做，负责为了香港和这个运动找出路，但是事实上，当香港每天的情况都极为快速地不断变化，我们看不到未来，我们甚至无法确知隔天会发生什么。因为6、7月份时，我们没想到政府会使用紧急法……

Tim Sebastian：但你们没有下一步计划，有吗？只说要达到五大诉求，这就是你们的计划，对不对，就这样？

Joey Siu：我们是有计划的，我们很清楚应该要重新思考香港的未来，我们应该要思考2047年的限期，我认为这是香港人的共识，除了五大诉求，我们正与香港各界讨论2047年后的未来。

Tim Sebastian：但这关乎的不只是你和示威者，还有其他住在香港的数百万人，都会受到运动后果的影响。受到你们运动影响好几年。你们可能不介意惹恼中国出手，但是屋顶塌下来压倒的是所有香港人，你们真的准备好承担这样的责任吗？

Joey Siu：首先我认为，大多数的香港人还是支持这场运动的，我相信，我们大多数人都很清楚，也已经准备好，一旦这个运动失败，或是中国政府使用武力终结运动，我们很清楚后果是什么。我相信大多数的香港人愿意冒险，以换得香港更好的未来。

采访有删节

英语访谈全片请点击此处



采访记者：Tim Sebastian

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