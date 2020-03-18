专访：“看到黎明前 总要先经历黑暗”

德国之声: 法拉斯先生, 您已在伦敦卫生和热带医学院针对新冠病毒的研究超过两个月, 请问您有什么发现?

斯提芬·法拉斯（Stefan Flasche）: 我们对COVID-19的传播、特性以及死亡率进行了观察。而 "钻石公主号" 被设为隔离中心, 并在二月份时在日本横滨停泊超过两周。这样的条件对我们的研究有帮助。我们可以更好理解病毒, 因为船上的所有人在一个密闭的环境之下进行测试。死亡率在1%左右, 但对于不同的年龄群体也不尽相同, 年龄因素与死亡率的关系密不可分。年龄愈大, 风险愈大。50岁以上的群体风险会增加, 而对于60岁以上的则构成极大的风险。

德国之声: 最近大家一直在讨论基本传染数中 "R" 值, 其实这是什么?

斯提芬·法拉斯:在这数字的协助下我们可以更好地去评估, 在没有任何防护装备下的环境下一名传染病患者在可以感染多少人。当基本传染数高于1时, 意味着1名感染者, 会把疾病传染另1人。但新冠病毒的基本传染数还没有确切的数字。最初的研究显示, 1名新冠病毒的携带者可以感染2-2.5名的健康人士。

德国之声: 为何估计实际的确诊病例是十分困难的事?

斯提芬·法拉斯:我们认为, 实际上已存在了很多没有症状的感染者, 他们却可以把新冠病毒传给其他人。加上去寻找这些没有症状的感染者是十分困难的。从我们的研究中推算出, 约有10%-30%的感染者没有任何感染症状。防堵病患的策略只适用于已有症状的人。这同时也意味着, 没有症状的感染者根本不会被纳入监察范围之中。这也是其一个原因, 为何防堵手段几乎在所有国家都失败。

德国之声: 这也是意大利的疫情情况迅速变差的原因吗?

斯提芬·法拉斯:在意大利存在不少被忽略的感染个案。当境内出第一宗死亡个案时, 人们才意识到, 在过去的两周他们忽略了过百宗病例, 因为由病发至死亡需要一段时间。而在此期间, 这上百名的感染者又以R0=2的速度把病毒传播至更多人。当境内出现第1宗死亡个案时, 其实已有上千的病例。

德国之声: 我们在中国、韩国身上学到什么吗? 那里出现疫情的时间要比欧洲早得多。

中韩两国的新增确诊病例有所下降。这是有趣的, 让我们思考如何控制新冠病毒。这些国家都成功把病毒传播的速度减慢, 其中手段包括粗暴的限制措施和把国民隔离。如果疫情不受约束地扩散, 会使医疗系统快速进入其负荷边缘。借此方法, 疫情扩散的速度可被减慢, 也减少斯提芬·法拉斯:大量人口在同一时间染病, 以减少医疗系统的压力。同时, 这也可以为不同的治疗方案和疫苗研发争取时间。

武汉一名新冠肺炎患者出院时进行消毒

德国之声: 这是否意味着在中国以及其他国家所谓的 "保持社交距离" 在对抗疫情方面是成功的?

斯提芬·法拉斯:一方面, 这是令人鼓舞的消息, 因为证明这种方法是有效的。但问题是: 一旦取消了这些措施, 就会有更多的感染病例, 因为大部份的国民对此病毒没有抗体。这问题使政府感到懊恼, 因为限制公共生活的防治措施对日常生活和经济都构成极大的影响, 加上它只可以维持一小段时间。

德国之声: 这些手段对欧洲意味着什么?

斯提芬·法拉斯:若过早关闭学校、取消大型活动会带来问题, 因为这些措施将持续更长时间。所以官员对此亦会思前想后, 什么时候宣布才是正确的。

德国之声: 某些国家颁布旅行限制甚至关闭边境, 您认为这多大意义的?

斯提芬·法拉斯:旅行限制只适用于防止已经感染的人士入境。当该国只有少量的感染者时, 这才是有意义的。如果病毒已经在境内已经开始传播, 那么防堵输入病例的意义也不大了。

德国之声: 我们还可以做些什么?

斯提芬·法拉斯:加强对高风险人群照顾和管理,这是比较可取的措施, 但是这不会削弱病毒传播的规模。反正我们也不能阻止疾病的爆发, 隔离高风险人群也算是可取的策略。

德国之声: 听起来, 这病毒还会继续存在？

斯提芬·法拉斯:还会继续存在多长时间, 这很难回答。目前为止, 没有证据显示新冠病毒将于夏天消失。

德国之声: 对此您感到担心吗?

斯提芬·法拉斯:所有人对此都应感到忧虑, 这是困难的时期。在变得更好之前, 情况将会更差。我们可以做的并不多。当下我们必须保持理智和通过可靠的渠道接收信息。

斯提芬·法拉斯（Stefan Flasche）是伦敦卫生和热带医学院的副教授, 并从事传染病的数学模型工作。他对肺炎链球菌疫苗的预防接种措施、猪流感和埃博拉的爆发亦有研究, 也向世卫就登革热和疟疾的计算方法提供了建议。