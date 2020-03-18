 专访：“看到黎明前 总要先经历黑暗” | 科技环境 | DW | 20.03.2020

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科技环境

专访：“看到黎明前 总要先经历黑暗”

流行病就如同钟表一样, 我们可以对它的传播进行测算。数学家斯提芬·法拉斯向德国之声讲述, 至今为止人们对于新冠病毒传播的认知。

Coronavirus in Serbien Belgrad Ausgangssperre (Reuters/M. Djuirca)

德国之声: 法拉斯先生, 您已在伦敦卫生和热带医学院针对新冠病毒的研究超过两个月, 请问您有什么发现?

斯提芬·法拉斯（Stefan Flasche）: 我们对COVID-19的传播、特性以及死亡率进行了观察。而 "钻石公主号" 被设为隔离中心, 并在二月份时在日本横滨停泊超过两周。这样的条件对我们的研究有帮助。我们可以更好理解病毒, 因为船上的所有人在一个密闭的环境之下进行测试。死亡率在1%左右, 但对于不同的年龄群体也不尽相同, 年龄因素与死亡率的关系密不可分。年龄愈大, 风险愈大。50岁以上的群体风险会增加, 而对于60岁以上的则构成极大的风险。

Japan Kreuzfahrtschiff Diamond Princess (Reuters/A. Perawongmetha)

成为疫情重灾区之一的“钻石公主号”游轮

德国之声: 最近大家一直在讨论基本传染数中 "R" , 其实这是什么?

斯提芬·法拉斯:在这数字的协助下我们可以更好地去评估, 在没有任何防护装备下的环境下一名传染病患者在可以感染多少人。当基本传染数高于1时, 意味着1名感染者, 会把疾病传染另1人。但新冠病毒的基本传染数还没有确切的数字。最初的研究显示, 1名新冠病毒的携带者可以感染2-2.5名的健康人士。

德国之声: 为何估计实际的确诊病例是十分困难的事?

斯提芬·法拉斯:我们认为, 实际上已存在了很多没有症状的感染者, 他们却可以把新冠病毒传给其他人。加上去寻找这些没有症状的感染者是十分困难的。从我们的研究中推算出, 约有10%-30%的感染者没有任何感染症状。防堵病患的策略只适用于已有症状的人。这同时也意味着, 没有症状的感染者根本不会被纳入监察范围之中。这也是其一个原因, 为何防堵手段几乎在所有国家都失败。

德国之声: 这也是意大利的疫情情况迅速变差的原因吗?

斯提芬·法拉斯:在意大利存在不少被忽略的感染个案。当境内出第一宗死亡个案时, 人们才意识到, 在过去的两周他们忽略了过百宗病例, 因为由病发至死亡需要一段时间。而在此期间, 这上百名的感染者又以R0=2的速度把病毒传播至更多人。当境内出现第1宗死亡个案时, 其实已有上千的病例。

德国之声: 我们在中国、韩国身上学到什么吗? 那里出现疫情的时间要比欧洲早得多。

中韩两国的新增确诊病例有所下降。这是有趣的, 让我们思考如何控制新冠病毒。这些国家都成功把病毒传播的速度减慢, 其中手段包括粗暴的限制措施和把国民隔离。如果疫情不受约束地扩散, 会使医疗系统快速进入其负荷边缘。借此方法, 疫情扩散的速度可被减慢, 也减少斯提芬·法拉斯:大量人口在同一时间染病, 以减少医疗系统的压力。同时, 这也可以为不同的治疗方案和疫苗研发争取时间。

China Coronavirus (Getty Images/AFP)

武汉一名新冠肺炎患者出院时进行消毒

德国之声: 这是否意味着在中国以及其他国家所谓的 "保持社交距离" 在对抗疫情方面是成功的?

斯提芬·法拉斯:一方面, 这是令人鼓舞的消息, 因为证明这种方法是有效的。但问题是: 一旦取消了这些措施, 就会有更多的感染病例, 因为大部份的国民对此病毒没有抗体。这问题使政府感到懊恼, 因为限制公共生活的防治措施对日常生活和经济都构成极大的影响, 加上它只可以维持一小段时间。

德国之声: 这些手段对欧洲意味着什么?

斯提芬·法拉斯:若过早关闭学校、取消大型活动会带来问题, 因为这些措施将持续更长时间。所以官员对此亦会思前想后, 什么时候宣布才是正确的。

德国之声: 某些国家颁布旅行限制甚至关闭边境, 您认为这多大意义的?

斯提芬·法拉斯:旅行限制只适用于防止已经感染的人士入境。当该国只有少量的感染者时, 这才是有意义的。如果病毒已经在境内已经开始传播, 那么防堵输入病例的意义也不大了。

德国之声: 我们还可以做些什么?

斯提芬·法拉斯:加强对高风险人群照顾和管理,这是比较可取的措施, 但是这不会削弱病毒传播的规模。反正我们也不能阻止疾病的爆发, 隔离高风险人群也算是可取的策略。

UK Stefan Flasche (DW/C. Potts)

伦敦卫生和热带医学院的副教授斯提芬·法拉斯

德国之声: 听起来, 这病毒还会继续存在？

斯提芬·法拉斯:还会继续存在多长时间, 这很难回答。目前为止, 没有证据显示新冠病毒将于夏天消失。

德国之声: 对此您感到担心吗?

斯提芬·法拉斯:所有人对此都应感到忧虑, 这是困难的时期。在变得更好之前, 情况将会更差。我们可以做的并不多。当下我们必须保持理智和通过可靠的渠道接收信息。

斯提芬·法拉斯（Stefan Flasche）是伦敦卫生和热带医学院的副教授, 并从事传染病的数学模型工作。他对肺炎链球菌疫苗的预防接种措施、猪流感和埃博拉的爆发亦有研究, 也向世卫就登革热和疟疾的计算方法提供了建议。

  • Deutschland Halle (Saale) | Schließung von Schulen & Kitas (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

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  • Symbolbild Deutschland Grundgesetz Staatsangehörigkeit (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

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  • Deutschland Weitere Entwicklung beim Coronavirus (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    德国16个联邦州全部出现确诊病例

    此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

  • Fussball, Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (picture-alliance/dpa/RHR-FOTO)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    没有观众的球赛

    德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

  • Deutschland Erste Todesfälle nach Infektionen mit Coronavirus | Landrat Stephan Pusch (Imago-Images/Reichwein)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    德国境内首次出现新冠病毒死亡病例

    3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

  • Ägypten Hurghada General Hospital (picture-alliance/dpa/A. Fahim)

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  • Bundestag - Regierungserklärung zu Coronavirus - Jens Spahn (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

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  • Deutschland Heinsberg-Gangelt | Coronavirus | Kindertagesstätte KinderReich (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    海恩斯贝格县大量居民被隔离

    海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

  • Deutschland Uniklinik Düsseldorf | Coronavirus (picture-alliance/dpa/F. Gamabrini)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    北威州一对夫妇被确诊

    1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

  • Germersheim Coronavirus Evakuierte (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    德国侨民中出现确诊病例

    2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

  • Deutschland Coronavirus Webasto Hauptquartier (Reuters/N. Woschek )

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    两周内确诊数增至16人

    首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

  • Deutschland Coronavirus - Vorbereitungen in Essen (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    德国新冠病毒疫情全面爆发

    德国确诊首例新型冠状病毒感染病例

    今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。


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