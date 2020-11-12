专访特朗普传记作家：他终将如愿——不是政治也不是房地产

（德国之声中文网）美国传记作家、普利策奖得主德安东尼奥（Michael D'Antonio）与美国总统特朗普相处甚久，写了两本关于他的书。他最新的作品是《重罪：特朗普的腐败、免责和弹劾》，记录特朗普被弹劾的经过，于2020年10月出版。德安东尼奥接受了德国之声的采访，畅想特朗普在2021年1月20日卸任之后的生活。

德国之声：特朗普离开白宫之后，会发生什么？

德安东尼奥：这要从20世纪60年代初说起：比起别的事情，特朗普更喜欢做真人秀。

是的，他建造了一些高楼，拥有高尔夫球场。但自2000年以来，他的大部分收入都是来自电视娱乐节目。当你看到他在竞选活动中的表现，多么精力旺盛、活力四射，就会明白他到底想做什么。

他会雇佣他所有的孩子。可以想象，他的管理层中半数都是家人。他的儿子小唐纳德会做一档节目叫 "谈谈我的父亲"（笑）。但我真的认为，他们会这样做。伊万卡（特朗普的女儿）可能会做一档节目叫 "像我这样可爱 "。什么都有可能。最好的想象方式就是，你想出一个最荒谬的设计，然后知道可能还远远比不上他们节目。

如果他在明年1月21日还没有开始这项媒体事业，我会感到惊讶。

德国之声：那现有的特朗普品牌呢？他的酒店、高尔夫球场等等？

德安东尼奥：有意思的是，对于特朗普家族来说，房地产和酒店可能会淡出。这些生意都不好做。他们的品牌在市场上高不成低不就。所以我可以想象，他们会卖掉这些产业。

德国之声：特朗普能接受自己经营酒店的失败吗？

德安东尼奥：我想他可以找到一种辩解的方式。比如："那些可怕的人们毁了我和我想要为社区所做的一切。我帮助纽约市旧梦重温，我帮助华盛顿特区再建辉煌。"除了太阳的升起，他会把所有事情都归功于自己，然后说，"我受到了可怕的对待。"

这是一种幻想症， 但这能在他的支持者中引起情感上的共鸣，他们的感觉也是如此。我想他对总统图书馆不会有什么兴趣。

（注：美国总统图书馆收藏和整理总统及其政府的文件和文物，供公众研究和讨论。）

德国之声：特朗普总统图书馆里会收藏些什么？

德安东尼奥：这是一个非常有趣的问题，因为这类博物馆往往会成为研究中心，而管理者最终会让它们成为诚实调研的地方。可以想见，特朗普总统图书馆会演变成一个研究中心，专门研究总统的失职——以及他领导下的美国与独裁主义者眉来眼去。

也许不是立即如此，而是在他辞世很久以后。尼克松图书馆刚开始也陷入争议，然后来了一些真正的历史学家，让它走上了正道。如此一来，尼克松总统的政绩就能如实呈现，包括好的方面和不好的方面。

只是我实在不知道该在特朗普总统博物馆或者图书馆里放些什么东西。

德国之声：诉讼和刑事调查会给特朗普带来多大的风险？

德安东尼奥：他一生都是个法律上的胡迪尼（魔术师）。当政府抓住他的时候，他能从诉讼中轻易逃脱，并且尽可能少花钱来摆平官司。

而他的财务状况是如此神秘，以至于很难确定什么对他重要，什么对他不重要。他拼命争取要得到的数目往往少得让人吃惊，特别是当你想到他自称身价100亿美元时。但我知道他为了从1亿美元的交易中挤出5万美元，可谓无所不用其极。处于这种财务级别的人，大多不会计较于"我怎样才能从卖家那里多榨出5万美元，让我对自己做的交易感到心满意足？ "。但有可能他真的需要这笔钱，他号称有钱是在吹牛，实际上要扣紧每一分钱。

我认为有这种可能，特别是税收问题，联邦和纽约州税收的问题，都可能给他名下的房地产和其他公司带来麻烦。

但我觉得他对这个已经不感兴趣了。我认为他的整个家族都看到了政治娱乐节目前途无限，这正他们要做的事情。他们会像福克斯新闻一样异军突起。但他们会跳过新闻部分，直接开始展示个性。这就是特朗普，他的粉丝也是这样。

德国之声：特朗普会不会想在2024年卷土重来，与拜登再战一场？

德安东尼奥：我认为他可能会发现，在野时能享受到的权力比在位时更多。为了自尊心他可能会考虑2024年再战，但是我认为他终将放弃。

他可能会发现自己在演播室里更开心。建立一个娱乐网络，既可以让他维持生计，又可以让他在子女面前保持自己极大的影响力和存在感。

特朗普最初的竞选活动，并不是要把他带到椭圆形办公室，而是为了建设电视帝国。因此， 1月21日之后，他会如愿以偿。

德国之声：特朗普在很大程度上是围绕着 "赢家 "来塑造自我。现在他输了，会发生什么？

德安东尼奥：我不认为这削弱了他对基础粉丝的影响力。其实我觉得这验证了这些人的既有观念：邪恶也可以是伟大的，当权者会欺骗和偷窃，甚至美国总统也会。

我甚至认为，阴谋论取决于痛苦的程度。因为如果你很快乐， 你并不需要一个阴谋论来解释你的困境。如果你因为被骗而不开心，那就证明阴谋论是有道理的，所以斗争必须继续下去。

我想他会经常上电视。他很可能是某个广播网络的大股东或者老板。想象一下，他有7000万人投票给他。假如这代表了3000万个家庭，每个家庭每月出1美元订阅费，那该是多么丰厚的收入。

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