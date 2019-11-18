 专访：「死守理大是最好的报答」 | 评论分析 | DW | 20.11.2019

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评论分析

专访：「死守理大是最好的报答」

香港理工大学被包围已经第四天。 大多数人都已经离开学校，有的被劝去「自首」，有人试图逃走失败被捕，有人则是受伤送医。 11月20日晚上，港警宣布已有上千人被捕或登记数据，目前没有设下清场死线。 四面楚歌之下，少数人却仍然坚持留下。 其中一位接受了德国之声的专访，为何他们认为死守才有活路？

Hongkong Proteste (Reuters/A. Abidi)

理大校园内

（德国之声中文网）夜深人静，Joshua接起了德国之声记者的电话。 他预先告诉记者，因为警察随时可能攻进来，所以这通电话可能会随时结束。

访谈进行之际，已经有800人主动离开校园，当中300人是未成年的中学生。 中学六年级学生Joshua没有跟随多数同辈的脚步，却选择了留下来。

记者问他理大里面状况怎么样。 他说，跟前两天人山人海的情景不一样，随着人数减少，警察直接进来清场风险更高，许多人已经找地方躲起来了。 他环顾四周估计了一下，校内可能还有200人左右。 以这个人数来看，他认为粮水应该还算充足，因为还有好几个食堂还没有用，矿泉水喝光的话也可以煮自来水来喝，生存条件没有如外界想象般严峻。

他提到，虽然之前还有厨师会进来帮忙煮食物，但是现在已经没有了，大家要自己煮或者吃干粮。 「这时候最想念的就是珍珠奶茶或是拉面。 」

但是他注意到，面罩、头盔已经不够，手边也几乎没有材料可以做汽油弹。 也就是说，如果警方强行进入学校，理大内的残军几乎完全无力还击。

被留下的人

Joshua说自己这几天因为要提防警察，很多时候都要通宵，睡眠时间很不稳定，有时候睡半小时、长的话也只有三到四小时，神经很紧绷。 但他评估自己的状态可能还可以再撑一个星期，只是学校阵地本身可能支撑不了这么久。

Joshua说：「直到18号晚上，很多人仍然认为有机会突围回家，但我们的愿望随着越来越多人自投罗网而告吹。 」

「我们悲伤的不是他们离开，悲伤的是他们自首。 」他明白自己无法控制其他人是否「自首」，但有时候他还是不禁闪过几个念头：「如果那自首的几百人都留在这里、一起冲出去的话，被捕的人一定不会有几百人这么多。 也就是说，自首相当于加大自己的伤亡。 」

Hongkong Proteste (Reuters/A. Abidi)

经过连番警民对战，Joshua和其他人被围困在理大，时间一长彼此脱下面罩，才发现是以前在Telegram上面熟悉的代号。 讽刺的是，若非这种场合，他们可能永远不会知道彼此的长相。 现在他们迅速组成了一个家庭，大家互相照应，分享笑与泪。 例如大家在想到一旦被判暴动罪成要被关十年的时候，心情郁闷，就一起想象十年以后世界会变什么样子，聊以安慰，他笑说「出狱后车子都可能在天上飞了」。

Joshua形容自己是「有勇武心的和理非」，在枪林弹雨的街头上，只敢负责当「哨兵」和搬运物资。 他理解到留守者大多都不是激进派，不少人之所以还留在学校，就只是单纯想留下来和同伴或母校共同进退到最后一刻。 因此，他不能同意警察说的，单纯待在理大内就构成「暴动」的罪名。

他说：「如果运动结束后争取到诉求，我会接受承担法律后果，但前提是罪行是合理的。 现在政府的意思是只要身在理大就是暴动罪犯，这是非常不合理的。 法律上我没有做过任何暴力行为，没有做任何破坏。 你可以指我是非法闯入这个地方，但你没有资格说我是暴动。 」

他说：「需要自首的从来都不是我们。 我明白很多人觉得抗争者武力不断升级，也有人认为我们是暴徒。 但他们忽略的是，如果我们没有这么做，根本就没有人会回应我们的诉求。 」

Hongkong Demonstranten versuchen die Polytechnische Universität zu verlassen (Reuters/A. Abidi )

最坏的觉悟

11月18日，香港警方宣布，凡是从香港理工大学出来的人都会以涉嫌暴动罪逮捕。

Joshua感受到众人已经濒临崩溃。 警察还包围在外面，随时可能进攻。 身边有人膝盖骨碎裂 ，有些人的眼被子弹擦过，也有很多人头部包着绷带，或者被水炮车射中整个身体染蓝。 在这样的情况下，警察的宣言等于是雪上加霜。

Joshua与众人开始写遗书发给朋友，叮嘱他们如果自己失踪，帮忙转给父母。 对方知道了他的意图，在电话另一头大哭。

Joshua说：「我的信里面大意是跟父母说谢谢，还有对不起。 虽然我们政治立场不同，但是他们仍然很疼爱我，花很多资源在我身上... 现在他们却可能会突然失去唯一的儿子，我觉得很对不起他们。 」

记者问，理大这一战挫伤了勇武派的势力，尤其警方又在一天之内逮捕了一千多人，之后运动会否陷入颓势？ 他反倒认为，现在的情势是政府急切想要解决，其实反映了行动是有效的。 他相信示威者都已经有了付出代价的觉悟，相信这次理大的事件不会让以后的示威者却步。

他坦承，也是进去学校帮忙以后才开始慢慢体认到何谓「觉悟」。

「我自己决定要留到最后一刻是因为我个人力量很小。 在其他方面可以贡献的力量很小，所以留下来已经是我可以做到的最大的事。 」

「另外也是为了已经被捕，和因为前来营救我们而受伤的人。 留下来拒绝配合政府所谓『自首』，已经算是一种答谢他们的方法。 」

在理大的这几天当中，他一度想要跟着群众一起撤离，但是警察发现了，马上发射催泪弹，群众仓皇折回学校。 在混乱中的他一回头，只见防暴警察已经扣上板机将枪瞄准他的头。

那一瞬间令他永生难忘。

看见什么样的未来？

这次理大一役，当局在强攻以后改用包围策略，同时软硬兼施迫使示威者离开。 香港特首林郑月娥称这是「人道处理」，警方也一改高压式的口吻，声称要「和平解决」事件。 Joshua批评，林郑的说法是「无稽之谈」：「整个社会年轻人的未来被你扼杀，警察暴力问题到了失控的地步，她竟然说这是人道？ 这不是人道。 」

19岁的他，再过几个月就要参加大学考试。 现在他人在大学里，却已经没有办法想象自己以大学生的身份行走在这样的殿堂。 「我原本就觉得自己在香港看不到未来，已经抱着绝望的想法，想说到2047就离开。 没想到只是2019年就已经证明了『50年不变』是一个谎言。 」

「最后很想跟全世界说，香港人真的很努力反抗。 即使是一个连署，可否给少许支持给我们？ 即使不支持，也不要因为这些事而谴责我们。 希望世界看到香港人为何而抗争，而非只着眼于我们的行为。 」

「我们怀着年轻的冲劲做这事，趁着我们有能力的时候付出，帮助这个我们这么爱的香港。 」

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