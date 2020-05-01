专访：“欧洲中心主义的对华傲慢”

德国之声：中国在遏制新冠肺炎疫情方面获得的成功在海外未受到足够重视吗？

文浩：对单个国家的成功与否作终极判断现在还为时过早。可以确定的是，自1月23日武汉实施严厉封锁起，中国政府通过禁止外出、以及大规模投入医护人员、人民解放军后勤部队、党员，加上采用数据监控等手段，致力于遏止疫情扩大。在对中国的相关报道中，最初很少注意到，中国政府在短时间里便建起了巨大的检测能力。作为一个人口超过13亿的国家，中国不能实行像德国等一些国家只能减缓社会"被彻底感染"速度的那种战略。若疫情爆发之初，中国高层像英国那样奉行一种所谓的产生"群体免疫"的战略，由此会导致的全球后果将无法设想。

德国之声：对中国的偏见或者狭隘的看法有没有影响了德国应对新型病毒威胁的态度？

文浩：二月份时，很多德国政治家以及新闻记者仍表现出强烈的欧洲中心主义的傲慢，根本就未能提出这样一个问题：可以从韩国这样的亚洲民主制国家学点什么。最初，人们对中国实施的大规模隔离、禁足令和戴口罩义务的"中世纪措施"表示震惊。后来三月九日，意大利在欧洲第一个实行全国禁行令。现在，德国各州也跟进实施口罩义务。最终，中国的措施在西方被部分照搬。

德国之声：不过，也有些措施碍在西方是难以接受的。

文浩：是的，在大多数欧洲国家只实施了外出限制，违反者有可能被罚款。在中国城市，大多数小区有围墙，居民委员会和党员代表在大门口执勤，检查出入许可证。一个家庭通常只有一人被允许外出购物。对很多人来说，这是非常严厉的外出限制。

在逐步放宽限制后，政府加强使用了应用软件等数据监控技术，以便跟踪感染链、落实隔离措施。在德国，人们迄今惮于使用数据监控应用软件。

德国之声：包括国内批评者在内，中国当局在新冠病毒爆发后的最初反应被认为是一党专制国家的典型做法。

文浩：很明显，一月份头两个星期，尤其是武汉地方政府在压制警示声音方面扮演了不光彩的角色。不过，面对全球性瘟疫，将威权主义制度和民主制度作程式化对照，难以解释这一现象：何以各国受到瘟疫打击的程度大不一样。比如，最近西方媒体对越南颇有赞词，称该国自一月中旬起便做出迅速、坚决的反应、加强对公众的宣传解释。可越南的政治制度和中国一样，都是一党执政。一如美国和蒂洛尔的滑雪产业等例子所显示的那样，信息自由本身并非迅速实施抗疫措施的保障，对盈利的追求也可能成为掩盖真相的原因。

德国之声：为抗击疫情，在西方，公民的自由权利也受到了限制。对此大多数民众是同意的。例如据阿伦斯巴赫民意调查研究所的一项最新调查结果，德国就是这样的。不过，这同中国人对社会监控机制和新闻封锁坦然接受的态度是不同的。西方对中国人对这种措施的漠然的态度还是感到惊讶。或者，您觉得这两种现象之间有某种可比性吗？

文浩：在这一问题上，我们必须理解中国传统观念的影响，根据这一传统观念，自然灾难和瘟疫乃是统治者失"天命"的迹象。它意味着，只有能减轻灾难对民众所造成后果的统治者方有合法性。中国共产党1949年掌握政权之后也将灭除瘟疫作为一大中心目标。目前的瘟疫显示出，中国民众对政府的期待很高，但为抗疫做出个人牺牲的意愿也很大。

当然，这并不是说，所有措施都会被欣然接受。在发生了某些过激的地方官员将从武汉返回的人士反锁在住宅里、或侮辱未带口罩的人的一类事件后，社交媒体上怒潮迭起。不过，这样的说法也广为流传："隔离了，人权没了；不隔离，人没了。"

与中国相比，迄今为止，德国政府的限制措施要短得多，也温和得多。毕竟在武汉，出外限制长达76天。为实施相关措施，中国政府甘愿承受巨大经济损失。而在德国，几个星期以来已有经济利益团体及其在政界、科技界和媒体的同盟大声疾呼，要求尽快重新放开。尽管我们或许尚处在第一个感染波的初始阶段，他们却要向德国民众传播这样一个信息：所有这一切很快就会过去。

有关新冠病毒的来源和不同抗疫战略的争议成了美中两国政府一场宣传大战的对象

德国之声：您在多大程度上相信，习近平将会，或者，能够利用新冠肺炎瘟疫实现目标：把中国领向世界强国，实现"中国梦"？

文浩：可惜，目前我们看到，有关Covid-19新冠病毒的来源地和不同的抗疫战略的争议成了美中两国政府一场宣传大战的对象。二月份，特朗普尚多次推文称赞习的抗疫措施。而在他自己之成事不足日益明显后，他所在的共和党和结盟媒体发动了对中国的宣传总攻。特朗普的攻击一方面有损于中国政府，另一方面也使之受益，因为，大瘟疫让美国卫生体系和政治建制派所处的糟糕状态暴露无遗。与此同时，中国将自己的抗疫手段宣传为全球的政治和道德标杆。

在一个深受儒教文化影响的社会，对父母和老人执恭尽孝直到今天也被视为美德。因此，某些共和党州长公开表示可牺牲老人和弱者，很难被中国人接受。所有这些都是中国宣传机构、尤其是在社交媒体求之不得的弹药："瞧，在美国人命不值钱。"

中国政府计划到2049年实现"中国梦"：成为一个高度发达的工业国家和世界强国。目前阻止中国已成为美国共和党和民主党领导的共同目标。这一新"冷战"来得不是时候。如果国际社会不能对这一次和下一次大瘟疫构成的全球挑战做出共同回答，人类未来前景将是黯淡的。

文浩（Felix Wemheuer）是科隆大学现代中国研究专业教授。其新作为《中国的大变革：社会冲突和在世界体系中的升位》（Chinas große Umwälzung: Soziale Konflikte und Aufstieg im Weltsystem）及中文版《饥荒政治: 毛时代中国与苏联比较研究》，中文大学出版社。

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