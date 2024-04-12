专访：应同中国谈我们的利益所在

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨将对中国进行为期三天的访问，在三位部长和一个经济代表团的陪同下，对北京、上海、重庆进行访问。您作为学者对此次访问感兴趣的方面是什么？

费多丽（Doris Fischer）：我觉得除了北京、上海之外，肖尔茨还将到访另外一个城市重庆，这很好。

媒体评论说，陪同前往的不是按惯例的经济部长，而是另外几位部长，但我觉得这也与此次行程的具体内容有关。

我觉得，在目前时机下，谈话和沟通愈加重要，而不是出于恐惧看待中国。请不要误解我的意思，我们当然要注意与中国合作时存在的风险，但不对话、不见面不是解决的方法。只有见面谈话，才能商讨有批评性的议题。这是通电话或网络会晤不能代替的。从这个角度看，我认为肖尔茨去访问中国是积极的，至于访问结果则须观望。

有媒体认为，12人经济代表团的随访似乎与德国“去风险”的战略相违背。您认为呢？

费多丽：假如随访的经济代表团不谈及任何存在的问题，而只是去签合同，那的确发出与“去风险”不同的信号。但我从媒体获得的信息并非如此。德国经济界感到在中国有些问题必须提出来讨论，也需要政界的参予支持。事实上，德国经济界也有不尽相同的立场，肖尔茨此行因此也不那么容易。

德国希望降低与中国紧密交织的关系的风险，其中也包括政治风险。

对随访的经济代表团来说，这是一个良好的机会，能够与德国总理在飞机上有当面交流的机会，就政策进行沟通，这是可以理解的。

德国工业怎样依赖中国？

德国对于中国的依赖性是备受关注的话题。这一依赖性目前的危险程度有多大？

费多丽：在疫情期间我们学习到，在关键原材料或医药领域过于依赖单一来源，比如中国，这是不够谨慎的。这需要德国经济界、政府去反思一旦发生危机时的韧性。危机可能有很多种，比如胡塞武装对船只的攻击，又或者是政治性的，比如我们从与俄罗斯的关系中吸取的教训。

中国在国际市场上具有价格优势。因此，这也是一种成本价格与供给安全之间的考量。我们过去缺乏这种考虑。

鉴于中国与俄罗斯的关系，台海局势以及南中国海紧张局势等，这是一个复杂的局面，也的确面临风险。但我们可以与中国谈这一议题。

您提到成本价格与供给安全之间的考量。"去风险"的代价有多大？

费多丽：如果我们一直追求最低的价格，那就不能抱怨对中国有依赖性。

中国需要世界市场，而我们需要中国便宜的产品。过去20年，中国政府很好地利用了全球化的趋势，而我们的政治决策者则并未预见到目前的局面。

如果我们现在想要“去风险”，那么会同时带来一些风险：成本价格更高；气候保护方面，可能我们的进度会减缓；政府预算零赤字的目标更难；可能引起中国政府的不满。

最后一条我认为是最小的问题。我们可以向中国阐明其大规模生产尽管降低了世界市场价格，但同时也可能摧毁我们的工业。双方有不同的立场意见，但可以进行讨论。

德国汽车制造商落后了吗?

您提到中国产能过剩的问题。您觉得如何解决这一问题？

费多丽：如果我们现在去指责中国进行补贴，那么中国可能会说你们也在补贴。所以必须有足够证明有滥用补贴的现象存在。如果阅读一下中国的文件，那么习近平的目标恰恰是，建立一个强大的市场，以便给中国带来极大的优势。这是否在公平竞争的范畴之内，是一个可以讨论的话题。

我们比较熟悉的是一个国家内部的不公平竞争：一个有市场力量的企业在市场上恶性地压低价格，将财力不足的竞争对手挤出市场。而在中国有类似的做法，如果有两家大企业，那么考虑到这两家本土企业在国际市场上将相互竞争，因此，习近平政府扶持他们的兼并，帮助中国企业做大走向国际市场。

鉴于中国的规模之大，我们需要对其补贴等政策展开讨论。

我认为可以跳脱政治体系来讨论这一话题。即便中国是一个民主政体，如果有一个雄心勃勃的民族主义政府也可能实行这样的政策。

现在媒体对这些经济议题的讨论，往往着重在地缘政治比如中美对抗，是与美国保持一致，还是靠拢中国，这让讨论更复杂。

在某些领域，我认为，是可以与中国政府讨论，如何在世界竞争体系内进行协调。

中国构成的挑战不是新的。现在比如汽车工业感受到压力。但汽车工业在数字化、电气化方面一直固步自封，没有认识到中国在这方面的进展。这无法仅归咎于中国企业。

该如何同中国谈这些议题？

费多丽：我的看法是，我们看到挑战，我们必须与中国谈我们的利益所在。这是行得通的。如果同中国谈价值观，会困难一些。我们也太过经常地为了便宜的价格而牺牲了我们的价值观。

德国经济部长哈贝克任内6月将首次访华，您如何评价？

费多丽：很好。希望他可以看到北京、上海之外的中国，比如去南方，或者去郊区看一看，而不是仅局限于大都市。希望他能够尽可能与多方面人士会晤，中德经济界、政界代表等。

德国总理肖尔茨任内首度访华

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