专访：台湾外国代理人立法 如何避免针对特定国家

（德国之声中文网）德国之声: 是否能请妳分享一下澳洲的反外国干预法案的立法过程?

卡萨姆: 澳洲去年透过一些案件揭露了政治人物与有钱商人之间的挂勾，而这当中包含一些来自中国的商人。 这些案件促使澳洲自2018年开始探讨国内的各种机构是否能对抗外来势力的影响。 由于美国在2016年大选期间，出现来自俄罗斯的境外势力意图干预选举结果的情形，这也显示境外威胁是全球许多民主国家共同面对的议题。

澳洲国会在2018年通过了两个与反外国干预有关的法案。 一个是「国家安全立法修正案（间谍活动及外国干预）法案」，专注防范间谍行动与禁止境外人士或势力捐政治献金的。 另一个法案则是「外国影响力透明化法案」，主要希望能使有哪些政党或政治人物接受境外政治献金的情形透明化，而这个法案也受到台湾及其他国家的高度关注。

为了补足原版法案的不足之处，澳洲国会今年4月针对「外国影响力透明化法案」进行修法。 我认为外国影响力这个概念本身并不违法，因为每个国家都希望透过自身影响力来说服其他国家支持其看法，所以我觉得我们应该多宣传并强调这样的理念。

澳洲与许多民主国家现在面临的难题是，当外国影响力不透明且具胁迫性时，政府到底该如何定义怎样的行为算违法，而我认为这是个非常艰难的任务，但我觉得这也是澳洲国会希望透过这两个法案来达成的目标。

德国之声: 你认为台湾和澳洲会遭遇到哪些相同或不同的挑战?

卡萨姆:澳洲面临到的其中一个挑战是，其中两个案件中跟中国有链接的人，一个是澳洲公民，另一个则拥有永久居留权，所以这也代表澳洲新通过的法案并无法定义这两名华裔人士的行为。 我认为台湾也会遇到类似的挑战，因为我透过不少媒体报导中了解到，很多境外势力都是透过台湾人来扩大其影响力，而这也使政府透过立法来防范境外势力扩张变得十分困难，因为这么做会危害台湾民主所给予人民的自由。

所以对民主国家来说，他们面临的课题是如何在确保基本人权与捍卫国家安全间取得平衡。 政府该如何在制定法案的同时，确保人民享有的自由受到保障? 目前台湾台面上的外国代理人登记制度草案便试图禁止台湾人参与由中国共产党官员举办的活动，但我认为这种作法会限缩台湾法律原本的集会结社自由。

台湾会面临的另一个挑战是如何在立法时，确保不侵犯国民身分认同上的自由。 以澳洲为例，我们一直以包容不同背景与种族的人来打造一个多元且兼具包容性的国家。 正因如此，我们的法案在指认外国势力的同时，也会避免因为一个人的种族或背景而做出针对性的决策。 然而，这对任何一个多元文化的国家都是一个挑战，所以我认为民主国家在制定相关法案时，必须格外小心。

德国之声: 台湾能从澳洲的抵御中国势力入侵的过程中学到什么样的经验?

卡萨姆: 台湾所面临的中国威胁算是非常独特的，但即便如此，我认为世界各地的民主国家也逐渐开始面临类似的威胁。 在我看来，由于新科技也使外国干预与渗透更具威胁性，最好的应对方法是民主国家之间互相分享信息与互相学习，并透过合作来保障彼此的民主制度。

澳洲过去几年来非常积极的透过立法来保障民主制度，但我们在立法的同时，也必须确保没有将该法案明显的瞄准特定国家。 虽然目前根据「外国影响力透明化法案」登记的案例，有一半的案例都跟中国有关，但其他案例也与美国、日本与挪威有关。

对台湾来说，虽然大部分与外国势力威胁相关的讨论都着重在中国，但实际上也有其他国家试图影响台湾大选的结果。 所以如果台湾决定通过相关法案的话，政府必须确认法案内容并非针对特定国家或政党。 我认为如果一个民主国家想强化该国民主制度的公正性与韧性，与外国势力相关的立法得将目标范围扩大，而非依某个国家带来的威胁程度而特别针对它。

德国之声: 台湾的制度中有哪些明显的弱点?

卡萨姆: 台湾是一个相对年轻的民主国家，而任何年轻的民主国家都必须努力捍卫并强化自身民主制度。 根据我的观察，一些在中国的台商似乎习惯替中国政府推广特定的讯息或观点，但我认为台湾政府与民间社会必须了解，即便他们不认同这些观点，这样的做法并非违法。 所以当台湾政府试图防止外国势力干预时，他们不该透过打压不同的观点来达到此目的。

年轻的民主国家常会为了保护国家安全或反对他们不认同的观点，而重新踏上独裁的道路。 虽然台湾的案例相对特殊，但我认为台湾依旧可能因某群人在立场上偏向另一个国家，而认为这些人会对国家安全造成威胁。

德国之声: 台湾政府应该如何让社会大众了解外国代理人登记制度?

卡萨姆: 除了确保最终法案不会针对特定国家外，台湾政府也应该提升各个群体对假讯息的危机意识。 虽然这并非很新的策略，但我认为这对台湾来说很重要。 以澳洲为例，我们的中央选举委员会在今年大选前，透过广告的方式提醒选民在投票前，必须密切注意及判断自己讯息来源的真实性。

重点在于，政府在立法时，不该设立严格的惩罚条款，而是应该采取鼓励有收取外国资金的政党或个人主动将相关信息透明化。 我认为透明化能让政党或个人对资金来源更有警觉性，并开始意识到特定人士在捐钱给他们时的目的或动机。 我相信透明化能让国家在防御外国势力干预时，更有效的制定架构。

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