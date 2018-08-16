专访：中国顺差为何预计跌出前三？

德国之声：您以今年上半年的数据为基础，预测今年经常项目顺差的前三名是德国、日本和荷兰，中国跌出前三。请问过去中国的排名如何？

格里默博士（Dr. Christian Grimme）：基本上从1997年左右，在经常项目顺差上，中国一直在前三位。有时居首，有时排第二位、第三位。这20年来，基本都在前三。

德国之声：那么中国跌出前三是件坏事吗？该如何看待经常项目顺差的排名？

格里默博士：我从不会用好或坏来评价经常项目顺差。逆差仅是指这一年对外国有更多负债；顺差仅是指对外国有更多债权--包括本国生产的部分产品不是用于国内消费，而是出售给外国。 一个国家多年逆差或顺差的原因是不同的。有可能很简单：一个国家正在迎头追赶，所以在当前时期需要很多机械、车辆，或者从国外借很多贷款，来发展本国经济。在这种情况下，经常项目逆差不是坏事，而是加速这个追赶过程。

顺差也是如此。可能一个国家当前生产很多，不是为了满足自身需求，但可能将来--特别是考虑到老龄化这个关键词，比如在德国或日本--五到十年后，人口中很大一部分不再是劳动力、而是退休，需要领取养老金，那时候的生产可能就没有那么多，就需要现在对外国所积累的债权来支付。

就中国而言，政府正在努力，不是像过去那样生产很多不是在本国消费的产品，而是生产那些可用于国内投资、如基础设施建设的产品，同时也加强国内的消费水平。值得关注的问题是，中国今年预计顺差低是一种趋势，还是暂时的、明年就会恢复。

德国之声：为什么今年中国预计会有这么低的经常项目顺差？这与中美贸易冲突有关吗？

格里默博士：从目前情况而言，我不认为与中美之间的贸易冲突有多少关联。尽管中国出口有所减弱，但并不显著，特别是第一季度--由于春节，传统上出口就有所减弱。但在进口方面，中国的进口量非常非常大，显著得引人注意。中国从外国购买的主要是机械。这显示，中国从国家层面推出许多扶持措施，支持机械制造业，包括对有竞争力的加工业机械制造企业提供税务优惠，鼓励企业使用高端机械设备、提高生产力，将一些企业集中在高新产区、鼓励创新。这些措施旨在加强这些产品的生产，提高未来在国际市场上的竞争力。

中国政府的这些努力可能促使今年上半年中国从国外进口了非常多的、大量的机械。所以我估计，目前较低的经常项目顺差是暂时的，进口的强力增长不是持续性的。而通过进口这些机械，中国面对国内外市场的生产力和竞争力都将明显提高，从而在未来一些年后，其出口也将明显增加。

所以我觉得，这并非当前美中的贸易关税之争所导致，而是中国政府所希望、所扶持的发展趋势。也就是说，进口的强劲、今年上半年的大幅增加，是中国政府所希望、甚至所扶持的，以便支持机械制造业更有竞争力。由于这些机械并非一朝一夕就能生产，所以先加强了从外国的购买。您提到中国海关宣布今年上半年货物贸易顺差9000亿元人民币的数字，过去这一数字更高；今年顺差的缩小，更多是因为进口的大幅增加、而不是出口的减弱。

德国之声：您在预测中国今年的经常项目顺差时，是否考虑到中美贸易冲突对下半年的影响？

格里默博士：通常，在进行预测的时候，会考虑已经立法、或已经落实的关税措施；对于只是可能发生的事情，像这样的基础性预测是无法考虑在内的，因为那就要对可能发生的不同场景，进行不同的预测。那需要一项更大的研究。因为我们也不想去臆测特朗普接下来想要采取的行动。

我们知道，钢、铝这都是已经落实的，但从量上来看，与中国对美国的总体出口相比，很微小。

此外，外界感到，美国之外的世界其它国家正在相互靠近。比如，在贸易冲突如火如荼之际，欧盟与日本签署了新的贸易协定；德国与中国多次会晤，以加强贸易关系。这意味着，即便今秋美中贸易冲突明显激化，或许中国会加强与欧盟等方面的贸易关系。这当然很难预测，但我们因此决定从当前已确定的形势来预测，因为未来的影响因素不单有消极的，也有积极的，其作用力会有所抵消。

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