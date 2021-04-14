与美共进退 德英也将从阿富汗撤军

（德国之声中文网）德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）周三（4月14日）接受采访时表示，德国将配合美国从阿富汗撤军。

此前有报道称，美国总统拜登将宣布美国9月11日前从阿富汗全部撤军。

"我们一直都说要共进退，"克兰普-卡伦鲍尔告诉德广联（ARD），"我支持有序撤军，我希望今天（在北约会议）能决定这个问题。"

她告诉德广联，北约将在 "四方 "会议中的特别单元作出相关决定。

德国外交部发布声明，在强调其他紧急事项如乌克兰-俄罗斯边境的发展和与伊朗的核协议的同时，称"会谈将聚焦于阿富汗问题"。

英国也将跟着撤军

据《泰晤士报》报道，英国也将跟进，从阿富汗撤出大约750名军人。

该报援引消息人士的话说，"由于对美军基地和设施的依赖，没有美国的支持，英军将举步维艰"。

在9月前撤军的计划将让美国错过特朗普政府去年与塔利班商定的5月撤军的最后期限。

拜登不愿意仓促撤军

2020年2月，美国和塔利班曾签署 "和平协议"，承诺在塔利班遵守协议的前提下在14个月内撤出所有军队。

此后，塔利班并没有遵守协议。它宣布要在5月1日恢复对仍然驻守该国的外国军队展开敌对行动。

一位政府高级官员对记者说，如果他们真的袭击撤退中的美军，"将遭到强有力的回击"。

这位官员说，拜登总统已经决定，仓促撤军将使2500名美军处境危险，并不是一个可行的选择。

美国在阿富汗驻守着约2500名士兵

德国士兵在阿富汗的使命

20年前，开赴阿富汗的德国联邦国防军(Bundeswehr)的士兵们被告知，他们的任务不是作战，而是短期干预，目的只是为了维持稳定。当时，阿富汗是一个饱受战争摧残的孤立国家，而基地组织创始人、"9-11 "袭击主谋本-拉登就藏在那里。

20年后，德国仍然有1300名士兵驻守在阿富汗，并参加了北约领导的训练阿富汗国防军的任务。9月前撤离的话，这项任务将会结束。

塔利班退出会谈

塔利班星期二表示，他们将不再参加定于本月在土耳其举行的关于阿富汗未来的首脑会议，除非所有外国军队都撤离阿富汗。

塔利班驻卡塔尔办事处发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）在推特上说："在所有外国军队完全撤出我们的家园之前，（我们）不会参加任何决定阿富汗问题的会议。"

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