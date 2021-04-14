 与美共进退 德英也将从阿富汗撤军 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

与美共进退 德英也将从阿富汗撤军

德国国防部长表示将与美国共进退，将于9月11日前从阿富汗撤军。目前，德国仍然有1300名士兵驻守在阿富汗。

Symbolbild I Deutsche Soldaten in Afghanistan

德国目前仍然有1300名士兵驻守在阿富汗

（德国之声中文网）德国国防部长安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）周三（4月14日）接受采访时表示，德国将配合美国从阿富汗撤军。

此前有报道称，美国总统拜登将宣布美国9月11日前从阿富汗全部撤军。

"我们一直都说要共进退，"克兰普-卡伦鲍尔告诉德广联（ARD），"我支持有序撤军，我希望今天（在北约会议）能决定这个问题。"

她告诉德广联，北约将在 "四方 "会议中的特别单元作出相关决定。

德国外交部发布声明，在强调其他紧急事项如乌克兰-俄罗斯边境的发展和与伊朗的核协议的同时，称"会谈将聚焦于阿富汗问题"。

英国也将跟着撤军

据《泰晤士报》报道，英国也将跟进，从阿富汗撤出大约750名军人。

该报援引消息人士的话说，"由于对美军基地和设施的依赖，没有美国的支持，英军将举步维艰"。

在9月前撤军的计划将让美国错过特朗普政府去年与塔利班商定的5月撤军的最后期限。

拜登不愿意仓促撤军

2020年2月，美国和塔利班曾签署 "和平协议"，承诺在塔利班遵守协议的前提下在14个月内撤出所有军队。

此后，塔利班并没有遵守协议。它宣布要在5月1日恢复对仍然驻守该国的外国军队展开敌对行动。

DW.COM

美国和塔利班签署了一项旨在结束阿富汗战争的历史性协议。次日，阿富汗总统贾尼表示拒绝执行协议中的一项重要条款——释放大约5千名塔利班囚犯。随后特朗普亲自打了一通电话给塔利班领导人。

美国和塔利班本周六在卡塔尔签署了一份具有里程碑意义的协议，为阿富汗内部和平谈判铺平道路。协议内容包括美军逐步撤离阿富汗。

“911”恐袭事件发生后，西方军事干预阿富汗。现在，在未达到预定目标的情况下，军队撤离。德国之声记者Christoph Hasselbach认为，必须从阿富汗问题上吸取教训。

一位政府高级官员对记者说，如果他们真的袭击撤退中的美军，"将遭到强有力的回击"。

这位官员说，拜登总统已经决定，仓促撤军将使2500名美军处境危险，并不是一个可行的选择。

Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

美国在阿富汗驻守着约2500名士兵

德国士兵在阿富汗的使命

20年前，开赴阿富汗的德国联邦国防军(Bundeswehr)的士兵们被告知，他们的任务不是作战，而是短期干预，目的只是为了维持稳定。当时，阿富汗是一个饱受战争摧残的孤立国家，而基地组织创始人、"9-11 "袭击主谋本-拉登就藏在那里。

20年后，德国仍然有1300名士兵驻守在阿富汗，并参加了北约领导的训练阿富汗国防军的任务。9月前撤离的话，这项任务将会结束。

塔利班退出会谈

塔利班星期二表示，他们将不再参加定于本月在土耳其举行的关于阿富汗未来的首脑会议，除非所有外国军队都撤离阿富汗。

塔利班驻卡塔尔办事处发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）在推特上说："在所有外国军队完全撤出我们的家园之前，（我们）不会参加任何决定阿富汗问题的会议。"

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

全球最大的立佛像曾在阿富汗巴米扬谷内山崖上耸立千年。遗憾的是，巴米扬大佛在20年前遭塔利班炸毁。  

相关内容

USA Russland Kombo Joe Biden und Putin

美俄首脑峰会在即？ 14.04.2021

鉴于俄乌边境一带再度出现紧张局势，美国总统拜登周二致电俄罗斯领导人普京表达了对事态的高度关注。拜登还提出美俄领导人近期内举行高峰会晤的倡议。

Belgien NATO l US-Außenminister Blinken u Jens Stoltenberg in Brüssel

布林肯寻求 "重振 "北约 23.03.2021

美国国务卿布林肯在北约外长会议前与北约秘书长斯托尔滕贝格举行新闻发布会，强调美国希望 "重振联盟"。德俄北溪2号和包括阿富汗在内的安全问题都将是北约外长会议的重点。

Berlin Besuch Verteidigungsminister USA Lloyd Austin mit Annegret Kramp-Karrenbauer

美国与德国：重新激活安全合作      13.04.2021

周二（４月１３日），美国和德国防长在柏林会谈，两人会感受到多条战线上的压力。 为缓和气氛以及重建信任，奥斯汀宣布向德国增派500名士兵。

广告

评论分析

USA PK John Kerry

客座评论：克里访中，习近平会参加美倡导的气候峰会？

美国气候特使克里本周三抵达上海，并将会晤中国气候特使解振华。政治评论员邓聿文认为，克里访华体现了拜登政府多次强调的和中国在“应该竞争的地方竞争，在可以合作的领域合作，在必须对抗的时候对抗”的指导思想。  