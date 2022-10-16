不忧欧中关系 中国电池厂商正式在德国量产

（德国之声中文网）中国电池厂商为欧洲车企供货并非新鲜事。不过迄今为止，来自中国的电池一般都是通过海路辗转万里运到欧洲，动辄数百公斤的汽车电池因此会造成高昂的物流成本。而随着设在图林根州安施塔特的宁德时代德国工厂正式投入量产，供货距离将大幅缩短。

这家工厂的初步设计产能为每年3000万枚汽车电池，预计将在2024年初达到这一最大值，届时可满足18.5万到35万辆电动汽车的生产需求。宁德时代目前正在申请将设计产能再提高70%。

在1月26日的正式投产仪式上，图林根州长拉梅洛夫(Bodo Ramelow)表示，这家巨型工厂的规模之大，为西欧迄今所未见。宁德时代欧洲区总裁岑特格拉夫(Matthias Zentgraf)则表示，公司为这间工厂投资了18亿欧元，是西欧首条大规模电池量产生产线；此外，宁德时代正在匈牙利建设一间更大的工厂，今后将于德国工厂形成互补。

包括宝马在内的多家欧洲老牌车企都将使用宁德时代德国工厂的产品。这些车企也计划自己生产电池，但是其进度远远落后于宁德时代的布局。德国汽车工业联合会(VDA)对宁德时代图林根工厂正式量产表示欢迎，并呼吁欧洲政界改善产业环境，吸引更多这样的工厂落户德国以及欧洲。

宁德时代2018年在图林根州置办了约70公顷的工业用地。由于疫情因素，该工厂在推迟了几个月后于2022年秋天开始了小规模试产，并且在圣诞节前夕就开始了量产环境下的试运行。在接受德国之声采访时，岑特格拉夫表示，1月26日的仪式其实只是一个"官方的程序"，真正的完全量产阶段预计要到今年夏天客户完成了第一批产品交付验收后才会开启。

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曾有中国工人签证过期

岑特格拉夫还透露，试产期间，图林根工厂的总共800多名员工中，大约有400名是中国人。而随着2023年产能的逐步提升，工厂预计还要再扩招近2000人，这部分员工将主要在德国本地招募。岑特格拉夫特意对德国之声强调，德国联邦政府或者图林根州政府从未要求宁德时代必须维持一定的本地员工比例。

不过，就在1月中旬，德广联报道称，当地警方以及海关出动了250多名警力对宁德时代图林根工厂进行了搜查，怀疑该厂存在非法雇佣、非法居留、伪造签证等现象。不过当地警方最终只发现了图林根工厂存在一些违反外国人管理法的行为。岑特格拉夫对德广联表示，2022年10月确实曾发现过少数员工的居留签证过期，但此后公司一直致力于避免再出现类似状况。

加剧德国产业的中国依赖性?

在与德国之声的访谈中，岑特格拉夫也提到了欧洲当前热议的降低对中国依赖度的问题。他表示，宁德时代作为一家中国企业，其在欧洲的工厂也在追求供应商与客户的多样化："他们可以是德国本地的，也可以是来自中国的，还可以来自其他国家。"岑特格拉夫认为，最晚在中远入股汉堡港事件后，欧洲各界"突然有很多人开始指手画脚，认为什么应该做什么不该做，但是现实生活却不会如愿，像我们这样的中资企业也不可能一夜之间就走人或者收购一切。汽车厂商有着相当的需求，电动汽车也是大势所趋，大家需要我们的优秀电池产品，而生产和研发电池正是我们的优势所在。"

这位已经供职于宁德时代七年之久的资深德国经理人还认为，中国与西方之间的关系紧张只是"暂时的杂音"，现在已经出现了许多缓和的迹象，"我们作为企业就是坚持下去，我一直对我的员工说，把自己的工作做出色，我们在这里是生产电池的。我们当然也可以花很多精力搞政治活动，但是我们不想这么做。"

在1月26日的量产仪式上，德国政界人士也提到了当前围绕中国依赖性的争论。曾任德国联邦交通部长的现任图林根经济部长蒂芬泽(Wolfgang Tiefensee)强调，宁德时代在图林根州安施塔特设立工厂是"欧中合作的全新形式"，"中国人把新技术带到欧洲，而就在离工厂不远处，图林根州政府开设了一家电池技术研究中心，那里将开展科研合作。"

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