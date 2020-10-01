不吃肉不喝奶:我可以让孩子纯素饮食吗？

（德国之声中文网）当马可和他的妻子告诉儿科医生他们让女儿纯素饮食(vegan)时，这位医生的反应是："别告诉我，你们现在也在跟风！" 蛋白质、维生素B12、碘、锌、硒--这些营养要从何而来？

"（面对这种质疑）你必须要摆事实、讲道理"，马可坦言，而且要知道哪些食物含有哪些微量营养素。他和妻子向医生解释清楚后，医生才平静下来。

大量对成年人的研究已经表明，以植物为基础的饮食不一定会造成营养不良，相反，还可以对健康大有好处。研究人员认为，2型糖尿病、心血管问题和各种类型的癌症皆与饮食有关，过多的糖、饱和脂肪和肉类是罪魁祸首。据德国营养协会（DGE）2020年发表的营养报告，德国的蔬菜消费量虽然在不断增加，但肉类消费量也居高不下，每年人均消费60公斤左右。无论从生态，还是健康的角度来看，这都是灾难性的。

根据德国营养协会的报告，德国每七名儿童中就有一名超重。世界卫生组织（WHO）数据显示，2016年，全球有3.4亿儿童和青少年超重或肥胖。此外，还有3800万5岁以下的超重儿童。自1975年以来，全世界超重的人数几乎增加了两倍，尤其是在工业化国家。

这也是为什么较为传统的德国营养协会也早已意识到"植物性饮食不仅有益于健康，而且对气候友好"。

纯素不等于健康

但是，纯素食并不一定会使人更健康，这也是我们一定要深入分析这个话题的原因。当然，任何饮食模式都是如此：如果不能充分满足我们的营养需求，我们迟早会生病。

因此，位于吕贝克（Lübeck）的石荷州大学医院营养医学研究所教授马丁· 斯莫利希（Martin Smollich）在他的博客中写了一篇题为"纯素是否健康？这个问题不对！"的文章。

他认为，对于纯素食饮食的孩子而言，如果父母不注意食物的选择，其潜在的健康风险是毋庸置疑的。另一方面，却有更多的儿童的健康受到高油高糖食物的危害。斯莫利希写道，由于高热量饮食和其他形式的营养不良，让非常多的孩子在小学阶段就出现了严重健康损害。

不吃肉也可以补铁 搭配食用 一般来说，人们食用含铁比较高的植物后，铁比较容易与钙和磷酸盐结合，而后两种元素不利于血液对铁的吸收。如果能够服用含维生素C比较高的食物，则能够促进铁的吸收。还有一点切忌，咖啡、红茶、牛奶不利于铁的吸收，所以如果要补铁，也要慎用这几种饮品，至少不要与含铁食物一起服用。

不吃肉也可以补铁 南瓜子 南瓜子含铁很丰富，每100克含铁12.5毫克。此外，南瓜子也含有丰富的维生素A，B，C和亚油酸，都是有益于身体健康的营养成分。

不吃肉也可以补铁 芝麻 100克芝麻含铁10毫克，也是含铁丰富的植物之一。此外，芝麻还富有多种不饱和脂肪酸、蛋白质，以及镁、钙和维生素B。

不吃肉也可以补铁 苋米 苋米（也称“千穗谷”）含铁也较丰富，每100克含9毫克铁。这一主要产自南美的谷类植物还有一个优点，比起同类谷物来，它所含的碳水化合物较少，植物蛋白和不饱和脂肪酸含量却很高，同时含有丰富的钙和锌。

不吃肉也可以补铁 小扁豆 每100克小扁豆含铁8毫克，也算是含铁高的植物，而且植物蛋白和粗纤维含量高，食用少量就能充饥，还有助于消化。

不吃肉也可以补铁 开心果 不吃肉但想补铁的人食用开心果应该很开心，因为每100克开心果含7.3毫克铁。而且咸味开心果也是大众喜爱的零食，不过血压高的人要注意了，尽量食用原味开心果。

不吃肉也可以补铁 荞麦片 100克荞麦片含铁4.5毫克。这种植物还含有丰富维生素B和锌、锰等矿物质。此外，科学检测发现，荞麦片中的可溶性和非溶性膳食纤维还有利于降低胆固醇。

不吃肉也可以补铁 菠菜 菠菜一直被认作是含铁最丰富的植物。不过后来通过进一步检测，发现曾经计算的含量过高，100克菠菜含铁量为4.1毫克，也算不错啦，不过不如南瓜子。



相关研究有限

有一个人对纯素饮食学特别有研究，他就是马库斯· 凯勒（Markus Keller）。凯勒是一位营养学家，也是植物营养研究所（IFPE）的创始人之一。

凯勒与德国营养协会合作，进行了两项研究，旨在弄清儿童和青少年素食(vegetarian)或纯素饮食(vegan)是否真的会像批评者所说的那样营养不良。

"在我们进行研究之前，仅有两项明确以纯素儿童为研究对象的研究，"凯勒说。对于吃素的孩子研究稍微多一些，但总体而言，相关的研究依旧少之又少。

"无显著差异"

凯勒研究了两个不同年龄组的儿童，分别是1至3岁的婴儿（VeChi饮食）和6岁至18岁的儿童和青少年（VeChi青年），每个组各有400名受试者，其中大约有三分之一的人是纯素食主义者，三分之一的人是素食主义者，还有三分之一的人是会吃肉的混合饮食者。

"在这两项研究中，孩子们的适龄发育情况，即平均身高和体重没有明显差异。"不过，凯勒承认，这项研究不能以偏概全。他说，目前还没有长期研究，但他和他的团队已经在计划后续研究。

此外，他的研究并不能代表所有纯素饮食的儿童，因为这项研究是由测试者以及父母自愿报名参加的。目前在德国共有多少纯素饮食的儿童，并不得而知。 然而，凯勒团队获得的数据提供了一些重要的信息。比如关于维生素B12。

这种维生素在各种新陈代谢过程中发挥作用，例如，它对保持身体神经和血液细胞的健康至关重要。这对于纯素食主义者来说尤其是个问题，因为维生素B12主要存在于动物产品中。

不过，对于像马可和他的妻子这样有经验的纯素主义者来说，这是基本常识。因此，他们会定期将维生素B12以液态形式滴在女儿的麦片上。

凯勒介绍，"特别是纯素食的儿童和青少年，他们血液样本里的维生素B12水平特别高。这表明以纯素饮食喂养孩子的人意识到了补充B12的重要性。"

"我们在这两项研究中都发现了关键营养素不足的问题，但没有发现和纯素者直接有关的营养素不足问题"，这位营养学家接着指出，钙、维生素B2、碘和维生素D在所有被研究的三个小组中都低于推荐水平。"在钙和维生素B2方面，纯素组的儿童比吃素组和混食组的孩子差一点。"

然而，在其他领域，纯素饮食儿童略胜一筹，凯勒解释道，例如在维生素E、维生素C、叶酸、镁、纤维甚至铁的方面。纯素饮食儿童在通常情况下会少吃糖和快餐，多吃蔬菜、水果、全谷物、坚果和豆类。而混食的孩子往往会摄入过多的肉类。

凯勒总结道："总的来说，纯素儿童的平均食物模式是最好的。"他说，起主要作用的不是素香肠或素肉排。"大多数人只是因为吃了全植物性食物例如西兰花、胡萝卜、花椰菜和土豆等。就像官方推荐的那样。"

纯素孩子的父母往往自己就是植物性饮食者，很清楚应该注意什么。联邦风险评估研究所(BfR)在其科学杂志《BfR 2 Go》中写道："他们更注重自己的饮食，也更主动地获取有关营养素的知识"。

不忘补充营养

因此，营养学家凯勒的结论是：如果要纯素素食，那么一定要补充维生素B12，并注意关键营养素的摄入。美国、英国、意大利和葡萄牙等其他国家的营养协会也支持这一观点。就连相对保守的德国营养协会也不再明确警告孕妇、哺乳期妇女、儿童和青少年不要纯素饮食。

凯勒希望扩大他的研究范围，他正在进行一项新的研究，研究对象是纯素饮食和非纯素饮食的孕妇。这位营养师还写过几本书，供纯素饮食的孕妇和父母做参考。

马可表示，对他而言，最大的挑战是确保自己面面俱到，并不断学习有关营养素的新知识。他将尽快带女儿去做判断其营养是否充足的血检。

凯勒还建议每年带孩子做一次体检，检查血液值。鉴于他的研究结果，他强调，这并不是针对纯素儿童做出的建议，在他看来，所有孩子都应该定期体检。

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