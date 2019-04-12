上海地下车库特斯拉自燃爆炸

(德国之声中文网) 根据中国中央电视台报导，周日 (4月21日) 晚间8点32分，上海徐汇消防队接获报案，表示文定路某区地下车库发生火灾。 当消防员抵达现场扑灭火势后，发现特斯拉、奥迪及雷克萨斯三辆轿车遭烧毁。 其中特斯拉的Model S新能源轿车烧毁程度严重，而另两辆车则受到不同程度的烧损。

然而，一段在微博上疯传的影片显示是该特斯拉Model S先从引擎盖处冒烟，接着便爆炸并冒出熊熊烈火，火势波及到停在旁边的另外两辆车。 影片上的时间显示事件发生于周日晚间。 与事件相关的关键词「特斯拉自燃」也迅速成为微博上最多人搜寻跟阅读的题目，根据路透社统计，超过五百万人进行了相关的搜寻。

特斯拉也在官方微博账号发文表示，他们在得知上海的意外后，于周日晚间派出团队赶往现场勘查。 他们表示: 「我们正在积极联络相关部门并配合核实情况。 根据目前的信息显示，没有人员伤亡。 」

不少网民留言对特斯拉电动车的安全提出质疑，表示特斯拉应该尽快展开调查，并公开调查结果。 此前，特斯拉因中美贸易战的缘故，在中国地区的销售情况受到影响。 为了降低贸易战跟关税对其中国市场销售的影响，特斯拉正在上海建造一个工厂，并打算在初期于该工厂制造特斯拉第三代新能源轿车。

杨威廉 (综合报导)