上海地下车库特斯拉自燃爆炸

一段特斯拉新能源轿车在地下车库起火自燃爆炸的影片周日在中国社群媒体微博上疯传，而中国官媒也于周一证实此事件。 根据报导，该起爆炸案并无造成人员伤亡，但有另外两辆轿车受到波及。
(德国之声中文网) 根据中国中央电视台报导，周日 (4月21日) 晚间8点32分，上海徐汇消防队接获报案，表示文定路某区地下车库发生火灾。 当消防员抵达现场扑灭火势后，发现特斯拉、奥迪及雷克萨斯三辆轿车遭烧毁。 其中特斯拉的Model S新能源轿车烧毁程度严重，而另两辆车则受到不同程度的烧损。
然而，一段在微博上疯传的影片显示是该特斯拉Model S先从引擎盖处冒烟，接着便爆炸并冒出熊熊烈火，火势波及到停在旁边的另外两辆车。 影片上的时间显示事件发生于周日晚间。 与事件相关的关键词「特斯拉自燃」也迅速成为微博上最多人搜寻跟阅读的题目，根据路透社统计，超过五百万人进行了相关的搜寻。
特斯拉也在官方微博账号发文表示，他们在得知上海的意外后，于周日晚间派出团队赶往现场勘查。 他们表示: 「我们正在积极联络相关部门并配合核实情况。 根据目前的信息显示，没有人员伤亡。 」
不少网民留言对特斯拉电动车的安全提出质疑，表示特斯拉应该尽快展开调查，并公开调查结果。 此前，特斯拉因中美贸易战的缘故，在中国地区的销售情况受到影响。 为了降低贸易战跟关税对其中国市场销售的影响，特斯拉正在上海建造一个工厂，并打算在初期于该工厂制造特斯拉第三代新能源轿车。
杨威廉 (综合报导)