三倍音速 太空旅游:维珍银河打造全新客机

“协和式”超音速客机已经退役近20年。现在，维珍银河公司又在酝酿新一代超音速客机，它将比“协和”飞得更快。此外，维珍银河还计划推出太空旅游业务，老板布兰森打算“亲自上天”。
(德国之声中文网) 视讯会议取代了出差旅行，居家度假取代了游山玩水……新冠疫情令全球民航业蒙受了惨重损失，大量的飞机不得不停飞封存在地面，仍然升空的飞机也无法运载足够的乘客。为了减少损失，航空公司开始裁员，空客、波音也在减产。
不过，一直在航空业特立独行的英国富翁理查·布兰森(Richard Branson)这次依然不走寻常路，他旗下的维珍银河公司(Virgin Galactic)继续高调研发新一代超音速客机。最新一版的设计是：在1.8万米高空以3倍音速巡航，显著快于2倍音速巡航的"协和"。
英国老牌航空发动机厂商罗尔斯-罗伊斯将负责为维珍银河的新一代超音速客机提供引擎。该公司当年也是"协和式"客机的引擎供应商，现在则希望新一代超音速客机的动力能够实现更低的油耗、更好的可持续性。
维珍银河方面承认，为了实现更低的噪音、更少的污染排放、更小的维护成本、更好的经济效益，研发团队还面临着许多挑战。毕竟，2003年"协和式"退役，最重要的原因就是油耗奇高造成航空公司入不敷支；此外，2000年"协和式"起火坠毁事故也是重要推手。
布兰森打算亲自上天
布兰森旗下不仅仅有面向未来的维珍银河，还有经营传统民航业务的维珍航空公司。后者在新冠疫情期间已经多次出现负面新闻：布兰森要求员工休8个星期的无薪假，还希望英国政府为维珍航空提供国家补助，引发了公众的强烈反感。在舆论压力之下，布兰森转而通过对冲基金为维珍航空输血，并且自掏腰包。外界估计，布兰森将不得不出售部分维珍银河的股份。
布兰森近年来还积极推进太空旅游项目，为此打造的"太空船2号"(SpaceShipTwo)也在近期公布了最新版设计。按照布兰森的计划，首批太空游客2021年春天就能搭乘这款飞船上天，届时年过七旬的他本人也会亲自"以身试船"，在大气层边缘欣赏太空美景，并体验数分钟的失重感。
根据维珍银河公司的说法，全球已经有600余人预订了太空旅行的座位。
除了布兰森，亚马逊总裁贝索斯(Jeff Bezos)旗下的蓝色起源公司、马斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX同样在积极推进太空旅行计划。马斯克甚至曾经提出开发月球旅游资源的构想。
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