三倍音速 太空旅游:维珍银河打造全新客机

(德国之声中文网) 视讯会议取代了出差旅行，居家度假取代了游山玩水……新冠疫情令全球民航业蒙受了惨重损失，大量的飞机不得不停飞封存在地面，仍然升空的飞机也无法运载足够的乘客。为了减少损失，航空公司开始裁员，空客、波音也在减产。

不过，一直在航空业特立独行的英国富翁理查·布兰森(Richard Branson)这次依然不走寻常路，他旗下的维珍银河公司(Virgin Galactic)继续高调研发新一代超音速客机。最新一版的设计是：在1.8万米高空以3倍音速巡航，显著快于2倍音速巡航的"协和"。

英国老牌航空发动机厂商罗尔斯-罗伊斯将负责为维珍银河的新一代超音速客机提供引擎。该公司当年也是"协和式"客机的引擎供应商，现在则希望新一代超音速客机的动力能够实现更低的油耗、更好的可持续性。

维珍银河方面承认，为了实现更低的噪音、更少的污染排放、更小的维护成本、更好的经济效益，研发团队还面临着许多挑战。毕竟，2003年"协和式"退役，最重要的原因就是油耗奇高造成航空公司入不敷支；此外，2000年"协和式"起火坠毁事故也是重要推手。

太空船2号今年5月已经试飞

布兰森打算亲自上天

布兰森旗下不仅仅有面向未来的维珍银河，还有经营传统民航业务的维珍航空公司。后者在新冠疫情期间已经多次出现负面新闻：布兰森要求员工休8个星期的无薪假，还希望英国政府为维珍航空提供国家补助，引发了公众的强烈反感。在舆论压力之下，布兰森转而通过对冲基金为维珍航空输血，并且自掏腰包。外界估计，布兰森将不得不出售部分维珍银河的股份。

布兰森近年来还积极推进太空旅游项目，为此打造的"太空船2号"(SpaceShipTwo)也在近期公布了最新版设计。按照布兰森的计划，首批太空游客2021年春天就能搭乘这款飞船上天，届时年过七旬的他本人也会亲自"以身试船"，在大气层边缘欣赏太空美景，并体验数分钟的失重感。

太空船2号舱内景象

根据维珍银河公司的说法，全球已经有600余人预订了太空旅行的座位。

除了布兰森，亚马逊总裁贝索斯(Jeff Bezos)旗下的蓝色起源公司、马斯克(Elon Musk)旗下的SpaceX同样在积极推进太空旅行计划。马斯克甚至曾经提出开发月球旅游资源的构想。

那些圆梦的太空游客 梦想要花多少钱？ 2006年，伊朗裔美国女富豪埃努舍·安萨里（Anousheh Ansari）上了新闻头条。这位互联网企业的创始人在国际空间站度过了近两周。在纪录片“太空游客”（Space Tourists）中，她问道：“实现梦想要花多少钱？”在她之前的三位男游客每人向俄罗斯宇航局支付了约1600万欧元。

那些圆梦的太空游客 国际空间站：到此一游 图中除埃努舍·安萨里和丹尼斯·蒂托外，还有太空游客西摩尼（Charles Simonyi）、奥尔森（Gregory Olsen）、加略特（Richard Garriott）、拉里波特（Guy Laliberte）和沙透沃斯（Mark Shuttleworth）。这是自2001年以来圆了太空梦的七名富有的冒险家。

那些圆梦的太空游客 私人投资：美国太空港 耗资1.78亿欧元的美国太空港（Spaceport America）是首座私人投资建造的太空港，位于新墨西哥州。建设时间是2005年-2011年。原本定于2013年底开始运营，但无限期推迟。如今，这里成为拍电影的好地点，也吸引不少游客。

那些圆梦的太空游客 “中等价位”的太空船2号 建造美国太空港的维珍银河（Virgin Galactic）公司负责人理查德·布兰森（Richard Branson）计划很快实现首次商业太空飞行。明星如哈里森·福特（Harrison Ford）、贾斯汀·比伯（Justin Bieber）已经预订了位置，价格是25万美元。

那些圆梦的太空游客 不是太空人 太空船2号能进行次轨道飞行，飞行高度为15.2公里。它将进行减重力飞行。乘客甚至能经历到失重。但他们不能被称为太空人，因为太空人必须至少绕地一周。

那些圆梦的太空游客 低价位：S3飞船 瑞士企业Swiss Space Systems（S3）希望实现较低价位的空间飞行。其想法是，以一架特殊的空客A300作为载机，发射SOAR次轨道航天飞机。

那些圆梦的太空游客 一个人升入太空 美国企业World View Enterprises计划很快推出悬挂在高空气球上的飞行舱，其高度将达到32公里，是太空船2号的两倍。不久前成功实现了首次试飞。提早预订的话，每人“只需”67000欧元。 作者: Theresa Krinninger





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