一针抵抗所有新冠？美军研发“超级疫苗”

（德国之声中文网）"全能疫苗"、"超级疫苗"、"泛冠状病毒疫苗"、"神器"--美国军事研究所目前正在测试的冠状病毒疫苗SpNF已获多种美称，全因这种"刺突蛋白-铁蛋白纳米颗粒"（缩写 SpFN ）据称有能力应对各种冠状病毒变体，从而预防未来大瘟疫，届时，即使出现新变种，也无需加强接种：以一挡万！

"超级疫苗"如何发挥作用？

SpFN 是一种蛋白质疫苗。作用原理与去年12月底获得欧洲药品管理局（EMA）批准的Novavax蛋白疫苗类似。

SpFN 基于铁蛋白，一种可以储存铁离子的内源性蛋白质分子。这种蛋白质分子将自己折叠成一个有 24 面的球--就像一个足球，相关疫苗使每一面都能分别应对不同冠状病毒变体的独特荆突蛋白，从而使疫苗具有强大适应性能，且易于修改。

先前批准的疫苗也针对这种荆突结构，即所谓的刺突蛋白，其尖刺犹如开门器，与 ACE-2（血管紧张素转化酶-2） 受体对接，致冠状病毒穿透人体细胞。

接种疫苗后会产生附着于荆突蛋白的抗体，使其与受体的对接不再起作用，如此，病毒无法再感染细胞。

同时，疫苗接种会激活 T 细胞，该细胞能识别并杀死受感染的细胞，从而防止病毒繁殖。

为增强疫苗反应，某些活性增强剂，即所谓的佐剂，被添加到疫苗中。在 SpFN 疫苗里，活性增强剂 ALFQ 使免疫系统立即处于警戒状态，且高度安全、有效。美军开发的这种军用脂质体制剂 (ALF) 由含饱和磷脂、胆固醇和单磷酰脂 A 作为免疫刺激剂的脂质体（气泡）组成。

此外，与 mRNA（信使核糖核酸） 疫苗不同，SpFN 不需要在零下两位数状态下冷藏，从而使储存和运输更加容易。Novavax 的蛋白质疫苗也有此优点。

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猴子身上有效

SpFN 由位于马里兰州银泉（ Silver Spring ）的沃尔特·里德陆军研究所 (WRAIR) 开发。这一铁蛋白纳米颗粒疫苗首先在恒河猴身上接种测试。

根据该研究所科研工作者发表在《科学转化医学》（ Science Translational Medicine ）杂志上的报告，接种后，出现了针对原始冠状病毒及alpha、beta、gamma 和 delta 等4种变体的强中和抗体，该抗体甚至对显着不同于 SARS-1 的 SARS-CoV-2病毒亦有效。

媒体报称，SpFN 疫苗产生的抗体也能对抗 omicron 变异毒株。

沃尔特·里德陆军研究所称，对恒河猴的成功实验之后，对人类的第一阶段研究亦已启动。相关临床试验旨在提供有关 SpFN 的有效性是否也可以转移到人类以及疫苗是否具有良好耐受性的信息。

疫苗共同发明人、该研究所新兴传染病分部主任莫德贾拉德（ Kayvon Modjarrad ）博士表示，临床试验旨在为"一种通用疫苗铺平道路，不仅可预防当下病毒，还能预防未来的变种。"他说，"在向公众发布之前，我们静待临床数据。到目前为止，一切结果都符合我们的设想。"

考虑下一种冠状病毒

根据白宫首席医学顾问福奇（Anthony Fauci）博士在国会作证时的说法，远景上，开发一种通用冠状病毒疫苗可有助于预防全球范围爆发下一次大流行瘟疫。 他透露，美国国内已大量投资，不仅用于改进针对 SARS-CoV-2 的疫苗，还用于开发下一代疫苗，特别是通用冠状病毒疫苗。

白宫首席医学顾问福奇博士已开始关注随时可能出现的病毒变种及瘟疫

美军有意研发一种有效对抗冠状病毒的"神器"绝非偶然。几十年来的情况显示，未来也一定会出现攻击性冠状病毒。莫德贾拉德博士指出，"过去20年里，人类冠状病毒的加速出现和 SARS-CoV-2 变体（最近是奥米克戎）的肆虐，突显了对拥有新一代预防性疫苗的持续需求，新一代疫苗可提供广泛的冠状病毒疾病保护。" 他强调，"我们的策略是开发一种'泛冠状病毒'疫苗技术，有效应对多种冠状病毒及其变体，提供安全、有效、长期的保护。"

长期被低估的冠状病毒危险

其实，1960 年代起，人类即已知冠状病毒。该病毒病原体种类繁多，主要感染啮齿动物、鸟类、以至哺乳动物。

到目前为止，只有少数冠状病毒能适应人类，但一旦成功适应，它们便大行其道。约三分之一的普通感冒便由RNA 冠状病毒引起，核糖核酸组成其基因组，在将遗传信息转化为蛋白质方面起着至关重要的作用。

首个 SARS 冠状病毒已具致命性， 2002 年导致全球近 1000 人死亡。

缩写" SARS" 已勾勒出疾病过程：在"严重急性呼吸系统综合症"状态下，感染始表现于高烧、头痛、喉咙痛和肌肉疼痛，然后发展为严重的非典型肺炎，并伴有剧烈咳嗽和急性呼吸急促。 2004年，SARS又消失了。

然而，2012 年 6 月，一种新的、具攻击性的冠状病毒出现于人体：MERS-CoV，即"中东呼吸综合征冠状病毒"，它首先在近东和中东地区被发现， 后传播至欧洲和其他国家、地区，直到2014 年 5 月，感染症状类似 SARS。

最迟在这时，变异冠状病毒对人类有多危险及其可能的永久性威胁便很清楚了。

电子显微镜下 病毒现原形 带刺的王冠 家住俄罗斯的10岁的Andrej 想象中的新冠病毒是这副样子。它的大流行让全世界不得安生已经近两年。它的名字来源于拉丁文corona，意思是王冠。1968年首次有人使用了冠状病毒的说法，因为这种病毒表面有突刺状的棘突蛋白。

电子显微镜下 病毒现原形 写真图片 这是它的真实模样。新型冠状病毒（SARS-CoV-2）直径约80纳米，内有病毒的核糖核酸——即基因代码，外层的棘突蛋白起到保护作用。 它和SARS、MERS一样，都属于冠状病毒。

电子显微镜下 病毒现原形 空气中传播 新冠病毒通过飞沫和气溶胶的形式传播。感染者打喷嚏或说话是会呼出病毒微粒。因此戴口罩可以起到预防病毒扩散的作用，成为不可少的防疫工具。不过病毒也可能通过接触物体表面传播，因此请勤洗手！

电子显微镜下 病毒现原形 病毒如何侵入细胞 新冠病毒的棘突蛋白会与宿主细胞（图中绿色）表面的蛋白质结合，引起的化学变化使病毒的核糖核酸得以进入细胞，并迫使细胞复制其核糖核酸。仅一个细胞就能复制出数万新的病毒微粒（紫色），这些病毒会进一步侵袭体内其它细胞。

电子显微镜下 病毒现原形 人类尚无免疫力 这是电子显微镜下一个被新冠病毒微粒（红色）感染的细胞（蓝色）。新冠病毒与引起流感以及感冒的病毒十分类似。但直到2019年，人类的免疫系统对它还是完全陌生的，因此没有人对它有免疫力。

电子显微镜下 病毒现原形 SARS-CoV-1: 21世纪首次冠状病毒爆发。 本世纪人类与冠状病毒的首次接触，2002年发生在中国。2003年3月世卫组织发出了非典型性肺炎（SARS）的流行病警告。SARS传播到共约30个国家，2002年7月，世卫组织宣布，该疾病的传播得到了控制。

电子显微镜下 病毒现原形 MERS-CoV：另一种冠状病毒 2012年研究者发现了一种新的冠状病毒MERS-CoV (黄色)。感染者出现类似流感的症状，因其最早发现的地区，后被称为“中东呼吸综合征”。MERS病毒的传染力没有新冠病毒强，较多在家庭成员和住院病人中传播。

电子显微镜下 病毒现原形 HIV: 另一场世纪瘟疫 艾滋病毒（HIV） (黄色) 会攻击免疫系统的T细胞(蓝色)。同新冠病毒一样，它也是一种以核糖核酸为基础传播的病毒。如不进行治疗，病毒会不断削弱免疫系统直至其无法抵御任何感染。HIV通过精液和血液等体液传播。针对这一病毒至今没有疫苗，但有药物可以降低体内的病毒数量，由此阻止感染者发病。



对"神器"的质疑

美军研发的疫苗是否真是扭转疫情、预防未来大流行的"神器"，尚需观察。

柏林德国风湿病研究中心免疫学家兼科学部主任拉德布鲁赫 （Andreas Radbruch ）博士对媒体表示，他不认为会是一种"奇迹疫苗"。他说，"这种疫苗是否能预防今天甚至不存在的所有可能的 SARS-CoV-2 变种有待观察。我持怀疑态度。" 他表示，即使与 Novavax 的蛋白质疫苗或 mRNA 疫苗相比，SpFN 也不是最终的游戏规则改变者。他认为，从设计概念看，该疫苗至少并不在根本上优于目前正在开发的众多其它疫苗，那些疫苗也不仅仅依赖于一种荆突蛋白。他说："原则上讲，在疫苗方面有更多选择当然好，尤其是那些含有多种病毒成分的疫苗。但我们不应该忘记，mRNA疫苗的一个巨大优势是我们可以很快让其适应新的变异毒株。"

所以，我们无需寄希望于"奇迹武器"，因为，我们已经有了可以控制 SARS-CoV-2 的疫苗，可显著减轻染疫者严重病程。凭籍新的 mRNA 技术，未来出现新型冠状病毒及变异毒株时，可相对较快调整疫苗。

作者： Alexander Freund

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