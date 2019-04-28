一年的生态资源 德国今天已耗尽

（德国之声中文网）如果不停透支，那么破产就在眼前。据位于加利佛尼亚的全球足迹网络（Global Footprint Network）计算，到本周五，8300万德国公民就将耗尽今年的可用资源。

全球足迹网络利用所谓的生态足迹来计算"地球超负荷日"：一方面是地球积累资源，如森林、草地、河流湖泊的能力以及消化垃圾，如二氧化碳排放的能力，另一方面则是对自然资源，比如森林、农田和土地等资源的消耗。

和去年相比，德国的"地球超负荷日"今年晚来一天，原因是对农田和森林的利用取得了些许进步。不过，环保组织德国观察（Germanwatch）的朱丽叶·奥滕（Julia Otten）指出，还没有看到发生根本转变的希望。该组织和其它数家自然保护组织一起撰写有关德国的报告。她说，"如果所有人都像德国人这样生活，我们需要2.97个地球。"

如果完全从生态足迹大小来看，德国名列第8。排在前面的是中国、美国、印度、俄罗斯、巴西、日本和印尼。如果考虑到人口数量，那么美国需要5个地球，英国和法国分别需要2.7个地球，中国需要2.2个地球。全球平均需要1.7个地球。

全球足迹网络创建人马蒂斯·瓦克尔纳格尔（Mathis Wackernagel）警告说，"我们只有一个地球，过度负荷将严重损害土壤和森林的质量，引发极其危险的气候危机。"他说，"我们用未来的资源来支撑现在的经济。就像滚雪球一样，我们在给自己制造陷阱。"

从上个世纪80年代以来，人类每年消耗的资源就超出了自然的再生能力。1987年，人类的生态帐户只略微超支。"地球超负荷日"为当年的12月19日。从那以后，这个日子就不断提前。2018年是8月2日。

据德国观察的分析，在德国，巨大的土地需求，尤其是生产肉类所需的饲料种植以及能源生产、交通和工业化农业中大量的二氧化碳排放是导致地球超荷的主要原因。奥滕表示，德国2018年的二氧化碳排放有所减少，这主要归因于暖冬、排放交易中二氧化碳价格提高以及关闭煤炭发电站。但是，她说，"二氧化碳排放必须以双倍的速度稳定降低。所有领域都必须通过有约束力的目标及二氧化碳价格的提升进行调整。为此我们需要一部气候保护法。"

享有威望的德国环境援助机构 废气操控带来致命后果 德国环境援助机构（DUH）已经为保障清洁的空气和机动车辆的可持续发展奋斗了20多年。图片中展示的是该机构于2015年在国际车展博览会前抗议废气排放作假的情形。德国环境援助机构指责汽车制造商在数千起案件中蓄意造成人身伤害和死亡。

享有威望的德国环境援助机构 非法操控废气排放指标 2015年，大众汽车公司废气排放指标作假的丑闻曝光。国际清洁运输委员会（ICCT）的检测结果令这起丑闻传遍全球。因此自2016年以来，德国环境援助机构作为迄今唯一的一个环境保护机构也亲自检测汽车的尾气排放。该机构发现，很多柴油车都非法安装废气排放指标操控装置。

享有威望的德国环境援助机构 加强监控对汽车工业施加压力 德国环境援助机构在街头对汽车的尾气排放进行了检测。结果是柴油车的有毒气体二氧化氮排放量比制造商提供的标准超标6倍多。除了大众汽车公司之外，所有其它汽车制造商都否认其行为属于非法，拒绝对欧洲的柴油车进行改装以及对车主提供赔偿。

享有威望的德国环境援助机构 保障清洁空气的诉讼取得成功 从2010年开始，德国城市的空气必须做到更加清洁。为了保障人体健康，二氧化氮（NO2）不应超过40微克。但是许多城市没有达标，因为柴油汽车排放的二氧化氮太多。法院判决德国环境援助机构（DUH）胜诉。规定城市必须采取行动，必要时也可禁止柴油车上路。

享有威望的德国环境援助机构 德国环境援助机构负责人雷什 自从曝出柴油车尾气排放作假丑闻以来，德国环境援助机构经常出现在媒体报道中。对汽车尾气进行检测，向法院提起诉讼以及开展调查，也因此令汽车工业如坐针毡。流行病学家认为，如果德国环境援助机构改装柴油车的要求能够像在美国那样得到落实，欧洲将有成千上万的人免于死亡。但是对汽车工业来说，改装柴油车成本太昂贵。

享有威望的德国环境援助机构 更好的燃料 更好的空气 德国环境援助机构成立于1975年。和其它环境保护协会一样，该机构在80年代致力于阻止森林的死亡。该机构于德国汽车工业结成联盟，成功的推出了无硫和无苯燃料。2003年开始推广使用这种燃料，并因此发明了清洁废气的新技术。

享有威望的德国环境援助机构 善于使用诉讼权的环保协会 自2004年以来，德国环境援助机构成为一个善于使用诉讼权的消费者保护协会。它可以对洗衣机进行质检，对制造商提供的数据进行核实。对于违反竞争和消费者保护的行为，该机构可以向制造商发出警告并启动诉讼程序。只有汽车工业抵制该机构的监督。

享有威望的德国环境援助机构 从环保运动到颁布法规 德国环境援助机构是德国最大的环保协会之一，并享有很高的威望。该组织致力于减少垃圾和塑料、力主废物再利用、更清洁的空气和水，主张实行能源转型、加强气候和物种保护。该机构最大的成功是其所开展的抵制废饮料包装运动。在该组织的努力下，2003年德国开始对饮料瓶实行押金制。

享有威望的德国环境援助机构 资金来源 德国环境援助机构有100名工作人员。每年预算为810万欧元。资金来自联邦政府机构、欧盟、基金会、罚款和捐款。丰田是唯一一家提供捐款的汽车制造商。该公司每年为一个有利于环保的出租车项目出资5万。



发展援助组织INKOTA的雷纳·米歇尔逊（Lena Michelsen）指出，全球各地唇齿相依。她说，"我们的经济方式牺牲的主要是穷国人民，那里的农民深受气候变化所带来的恶劣天气之苦。比如飓风伊代夺走了莫桑比克所有的收成，摧毁了人们生存之本。"在德国，恶劣天气造成的损失也明显增加。

环保和发展援助组织指责政界无所作为。德国非政府青年组织BUNDjugend理事会成员克阿·海内曼（Kira Heinemann）说，"不管在气候保护还是在资源利用上，德国政府都不为今后着想，但我们不会放弃对未来拥有的权利。"

为此离不开生活方式的改变。质疑经济增长的非政府组织FairBindung的工作人员克里斯娜·乌兹（Kristina Utz）表示，"我们必须自扪心自问，德国消耗大量资源的生活方式到底由谁来买单，是否可以用团结互助的方式来满足我们的需求。"

乐然 / 任琛 （天主教通讯社）