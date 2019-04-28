一年的生态资源 德国今天已耗尽

德国很快耗尽了2019年的自然资源。从本周五，德国人民就将过上寅吃卯粮的日子，为此牺牲的是下一代以及南半球人民的利益。
（德国之声中文网）如果不停透支，那么破产就在眼前。据位于加利佛尼亚的全球足迹网络（Global Footprint Network）计算，到本周五，8300万德国公民就将耗尽今年的可用资源。
全球足迹网络利用所谓的生态足迹来计算"地球超负荷日"：一方面是地球积累资源，如森林、草地、河流湖泊的能力以及消化垃圾，如二氧化碳排放的能力，另一方面则是对自然资源，比如森林、农田和土地等资源的消耗。
和去年相比，德国的"地球超负荷日"今年晚来一天，原因是对农田和森林的利用取得了些许进步。不过，环保组织德国观察（Germanwatch）的朱丽叶·奥滕（Julia Otten）指出，还没有看到发生根本转变的希望。该组织和其它数家自然保护组织一起撰写有关德国的报告。她说，"如果所有人都像德国人这样生活，我们需要2.97个地球。"
如果完全从生态足迹大小来看，德国名列第8。排在前面的是中国、美国、印度、俄罗斯、巴西、日本和印尼。如果考虑到人口数量，那么美国需要5个地球，英国和法国分别需要2.7个地球，中国需要2.2个地球。全球平均需要1.7个地球。
全球足迹网络创建人马蒂斯·瓦克尔纳格尔（Mathis Wackernagel）警告说，"我们只有一个地球，过度负荷将严重损害土壤和森林的质量，引发极其危险的气候危机。"他说，"我们用未来的资源来支撑现在的经济。就像滚雪球一样，我们在给自己制造陷阱。"
从上个世纪80年代以来，人类每年消耗的资源就超出了自然的再生能力。1987年，人类的生态帐户只略微超支。"地球超负荷日"为当年的12月19日。从那以后，这个日子就不断提前。2018年是8月2日。
据德国观察的分析，在德国，巨大的土地需求，尤其是生产肉类所需的饲料种植以及能源生产、交通和工业化农业中大量的二氧化碳排放是导致地球超荷的主要原因。奥滕表示，德国2018年的二氧化碳排放有所减少，这主要归因于暖冬、排放交易中二氧化碳价格提高以及关闭煤炭发电站。但是，她说，"二氧化碳排放必须以双倍的速度稳定降低。所有领域都必须通过有约束力的目标及二氧化碳价格的提升进行调整。为此我们需要一部气候保护法。"
发展援助组织INKOTA的雷纳·米歇尔逊（Lena Michelsen）指出，全球各地唇齿相依。她说，"我们的经济方式牺牲的主要是穷国人民，那里的农民深受气候变化所带来的恶劣天气之苦。比如飓风伊代夺走了莫桑比克所有的收成，摧毁了人们生存之本。"在德国，恶劣天气造成的损失也明显增加。
环保和发展援助组织指责政界无所作为。德国非政府青年组织BUNDjugend理事会成员克阿·海内曼（Kira Heinemann）说，"不管在气候保护还是在资源利用上，德国政府都不为今后着想，但我们不会放弃对未来拥有的权利。"
为此离不开生活方式的改变。质疑经济增长的非政府组织FairBindung的工作人员克里斯娜·乌兹（Kristina Utz）表示，"我们必须自扪心自问，德国消耗大量资源的生活方式到底由谁来买单，是否可以用团结互助的方式来满足我们的需求。"
乐然 / 任琛 （天主教通讯社）