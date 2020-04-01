一个“呃”字引发的口水战

（德国之声中文网）近日，新加坡总理李显龙的太太何晶在其脸书个人专页上转贴了台湾英文新闻网页上刊登的一篇题为“台湾向新加坡捐助口罩”的文章。文章中称， 台湾外交部上周证实，将捐赠超过100万副口罩给7、8个向台湾提出需求的“新南向”沿线国家。文章引述不具名消息称，新加坡是其中之一。

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何晶在转贴这篇文章时最初写了“呃”（Errrr....）字作为评论。这则帖子立刻受到广泛关注，收到超过2万个评论，和2700多次转发，同时引发新加坡和台湾两地网民之间的激烈骂战，后来又引来中国大陆和香港的网民加入。大量台湾网民抨击何晶对于台湾捐赠口罩一事“不领情”，批评她“超级没礼貌”。

何晶并未解释 “呃” 字评论的含义，但是也没有删贴，而是在转贴两天后重新编辑了这则帖文。她在编辑后的帖文中感谢台湾朋友所做的一切，并呼吁大家停止在网路互相攻击。她表示， 她非常感谢每一位伸出援手、提出建议指引，尽力协助的人 。 无论这些真诚的努力和想法为成功或失败，她会永远珍惜。 “至于错误，也原谅啦！（And mistakes? Also forgiven, lah!）”，何晶也不忘在文中继续写到，“与此同时，呃…… （Meanwhile, errrrr .....） ”。 她呼吁大家停止在网络上相互攻击，应该共同击败新冠病毒。

昨天何晶还在其脸书专页上转发了台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中此前在记者会上教大家蒸口罩的新闻。

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有新加坡网友分析说，今年1月底，台湾官方公布口罩出口禁令，造成新加坡在台生产的口罩遭“拦截”而无法运回新加坡。 新加坡粉丝专页Singapore Matters发表文章称，“ 如今台湾却反过向新加坡捐赠，引来新加坡网友不满 ”。

台湾《自由时报》报道称， 今年1月，何晶曾在脸书上与网友互动时证实，产线在台湾的新科工程，正将2条产线移回新加坡，届时可提供N95等成人、青少年及儿童都能使用的口罩。而台湾经济部在2月底也证实有新加坡厂商从台湾搬回2条口罩产线。

新加坡《联合早报》引述陈时中的话称，台湾禁止口罩出口时，的确有要求新加坡在台的两条口罩生产线暂停运作，承认对新加坡造成困扰。《联合早报》还报道称， 台湾尚未将口罩送给新加坡，新台就此事仍处于讨论和协调的阶段。

台湾外交部副发言人崔静麟在近日召开的新闻发布会上表示， “台星（新加坡）替代关系长远深厚，取代政府也极为珍惜彼此特殊的友谊；替换间的替代政策，也将持续以政府主导为主，不受任何个人替代影响。”

事隔三日，何晶脸书专页上的网民之间的骂战仍未有平息之势。但似乎已经从台新网民之间的对骂转变为台海两岸网民之间的互喷。

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去年9月，何晶也曾在脸书上转发香港“撑警大联盟官方讨论区”的图文，其中包括6张在反对修改逃犯条例运动中警察在路边休息的照片。这些照片下的配文是：“ 如果埋怨工作辛苦，先看看下图。休息片刻后又要投入风风雨雨的工作，由衷致敬！ ”这件事当时也引发了香港 一些抗议者的不满。